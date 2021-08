DungeonSwap: prvá RPG hra na báze smart reťazca Binance bola dnes uvedená na trh a prináša hráčom dokonalú zábavu prostredníctvom hry typu play-to-earn

DungeonSwap sa venuje budovaniu udržateľných, na užívateľov zameraných a zábavných decentralizovaných ekosystémov. Hra vychádza z presvedčenia, že gamifikácia by nemala byť len trikom. DungeonSwap sa snaží vytvárať hry, ktoré sú predovšetkým zábavné a ľahko použiteľné a zdôrazňuje význam vytvárania hodnoty prostredníctvom prilákania hráčov mimo sektora hardcore obchodníkov s kryptomenami. Ako prvá hra v štýle Defi-tabletop-RPG, ktorá je založená na šikovnom reťazci Binance je DungeonSwap samostatnou a inovatívnou platformou, ktorá poskytuje prvotriedny herný zážitok a rozhranie, ktoré hráčom umožňuje baviť sa a zároveň zarábať na zbieraní výnosov.

Hráči sa môžu do hry "The Dungeon" zapojiť zakúpením žetónov DND na príslušných webových stránkach . Keď hráči postupujú ďalej do vnútra temnice, môžu počas cesty získavať ďalšie DND výhry a bojové vybavenie v podobe NFT.

Hra ponúka odmeny v podobe žetónov DND a NFT, ktoré sú finančného charakteru. NFT, ktoré hráči dostávajú, budú okrem umeleckých zbierok slúžiť ako pomôcky (napr. zbraň / štít / kúzlo), ktoré hráči DungeonSwapu podporujú. Zdroj financovania za DND bude pochádzať z poplatkov ostatných hráčov za vstup do hry a tiež z vývoja, pričom odmena za NFT bude vytvorená a hráčom zaslaná zadarmo.

O hre DungeonSwap

DungeonSwap, prvý Defi-RPG hra na šikovnom reťazci Binance. Užívatelia môžu staviť či získať žetóny DND a pripraviť sa na dobrodružstvo v temnici. DungeonSwap ponúka plne funkčné Defi yield farmu a staking pool, ktoré sú pripravené pre užívateľov zarábať DND tokeny, a vytvára tak zážitok z webovej hry v štýle tabletop-RPG.

Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte https://dungeonswap.app/ .

