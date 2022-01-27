多芬发起“早在五岁时”运动推进美国通过皇冠法案，幼年种族头发歧视促使大众不懈努力，在美国其余36个州推动通过此项法案

“2021年女孩皇冠调查研究”发现，女儿遭遇头发歧视的53%黑人母亲表示自己女儿早在5岁时就经历过此种歧视

基於種族的頭髮歧視可以從「可以由 5 歲開始」開始，但在美國大部分州份均不屬違法。#AsEarlyAsFive 請到 Dove.com/CROWN 簽署請願書推動《皇冠法案》的通過 #PassTheCrown 可以由 5 歲開始 Dove CROWN 2021 年女童研究調查資料圖

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2022年1月27日 /美通社/ -- 今天，多芬（Dove）发布了一项新研究——“2021年多芬皇冠女孩调查研究”，揭示出校园内黑人女孩遭受头发歧视的比例惊人且年龄偏幼。作为该品牌持续承诺通过《皇冠法案》立法来终止种族头发歧视（从而创造一个尊重和开放的自然头发世界）的一部分，这项研究显示，遭遇头发歧视的53%黑人母亲表示自己女儿早在5岁时就经历过此种歧视，而86%遭遇头发歧视的黑人少年则表示自己在12岁前就经历过此种歧视。

在这些研究结果的推动下，多芬发布了一部短片《早在五岁时》，短片灵感来自于太多在学校和工作场所遭遇头发歧视与偏见的真实故事。《早在五岁时》讲述了一名女孩在小学、中学和成年时期遭遇种族头发歧视的三个情景，这些情节均来自现实生活事件的启发。

通过此项运动，多芬将继续践行其使命，即提高《皇冠法案》的立法认识，并在家长、学校管理者和倡导者中激发紧迫感，在Dove.com/CROWN上签署《皇冠法案》请愿书，促使种族头发歧视在全国范围内变为非法行为。

多芬认为黑人女性和女孩应该有选择自己发型的自由，而不必担心失业或教育受到影响。随着皇冠联盟（CROWN Coalition）联合创始人致力于在全美国范围内终结种族头发歧视的运动，多芬一直在呼吁地方和联邦政府通过《皇冠法案》，以帮助保护全美国大约230万最易受到种族头发歧视的黑人儿童。1目前，《皇冠法案》已在14个州（加利福尼亚州、康涅狄格州、科罗拉多州、特拉华州、伊利诺伊州、马里兰州、内布拉斯加州、新墨西哥州、俄勒冈州、纽约州、新泽西州、内华达州、弗吉尼亚州、华盛顿州）和34个城市成为法律。

以下是 “2021 年多芬皇冠女孩 调查研究 ” 的关 键发现：

头发歧视在年幼时期发生，并随着年龄的增长继续存在

女儿遭遇头发歧视的53%黑人母亲表示自己女儿早在5岁时就经历过此种歧视



遭遇头发歧视的86%黑人少年表示自己在12岁前就经历过此种歧视



在白人占多数的学校里，遭遇头发歧视和偏见的100%黑人小学女生表示自己在10岁前就经历过此种歧视

因头发受到歧视对黑人女孩的自尊心有负面影响

虽然90%的黑人女孩都认为自己的头发很漂亮，但她们遭受的这些微小侵犯和歧视对其自信心有影响



在白人为主的学校里，81%的黑人女孩表示有时希望自己的头发是直发

头发歧视也有代际影响

正如之前（2019年）的“多芬皇冠调查研究”显示，黑人女性表示因为头发从工作场所被打发回家或知道有黑人女性从工作场所被打发回家的可能性是其他女性的1.5倍 2



“2021年多芬皇冠女孩调查研究”显示，47%的黑人母亲表示自己的孩子曾因头发而受到歧视



其中81%的人记得他们在12岁时就遭遇过此种经历

头发偏见和歧视在以白人为主的学校很普遍，黑人女孩在这些学校最易受到种族偏见和歧视

在以白人为主的学校中，66%的黑人女孩表示遭受过歧视



在所有学校环境中，45%的黑人女孩表示遭遇过头发偏见和歧视



这些经历造成的痛苦导致女孩们缺课数天



黑人少女因对头发不满而缺课一周

北美联合利华执行副总裁兼首席运营官Esi Eggleston Bracey表示：“我们突破性的2019年皇冠调查研究表明，黑人女性为了适应工作环境而想要改变发型的可能性要高出80%。现在，这项新的研究揭示了头发歧视对黑人女孩的普遍性质和深刻影响，凸显出美国狭隘的审美标准对几代人产生的可怕影响。发型属于我们文化中的固有体现，这些偏见一直导致对黑人女性和女孩的不公平审视及歧视。这种现象不可接受，因此我们每个人都必须加入这项运动，促使通过《皇冠法案》，以在全美国范围内将头发歧视列为非法行为。”

加入多芬的运动，让种族头发歧视成为非法行为，并通过在Dove.com/CROWN上签署《皇冠法案》请愿书，为下一代带来积极改变。

研究方法

2021年7月至8月，黑人和女性自有公司JOY Collective实施了“2021年多芬皇冠女孩调查研究”项目，以评估成年前头发歧视的影响以及对黑人少女自尊心的影响。

此项研究对美国年龄介于5周岁到18周岁的1000名女孩（500名黑人和500名白人）进行了一项在线调查。该调查群体包括黑人女孩的自然混合，她们绝大多数在黑人学校、多元化学校和白人学校环境中就读。调查的问题包括性格描述、学校是否存在偏见、学校的头发政策、头发偏见的影响以及重新进行“1954年娃娃实验”。所有数据均经过95%的置信水平测试。

关于多芬

多芬（Dove）于1957年在美国创立，设立了“美容吧”，并推出了温和洁面乳及¼保湿面霜的混合专利产品。 多芬的传统以保湿产品为基础，这是实证而非承诺，让多芬从一家美容吧成长为世界上最受欢迎的美容品牌之一。

女性一直是我们的灵感来源，从创立之初开始，我们就一直完全致力于为所有女性提供卓越护理，并在我们的推广中倡导真实的美丽。 多芬相信“爱美之心，人皆有之”。这种美应该是信心之源，而不是焦虑所致。 多芬的使命是激励世界各地的女性利用自己探寻美丽的方法来发展积极关系，并实现自身的内在美。

60年来，多芬一直致力于在工作中拓宽对美的狭隘定义。借助“多芬自信美宣言”，多芬承诺：

以诚信、多样化和尊重来塑造女性。我们以不同年龄、体型、种族、发色、性格和风格的女性作为主角。

我们以零数字失真方式打造真实生活中的女性，所有形象都得到刻画女性的认可。

通过世界上最大的自尊心教育提供项目“多芬自尊心计划”来帮助年轻人打造身体自信心与自尊心。

关于皇冠联盟

皇冠联盟（CROWN Coalition）是一个由多芬、全国城市联盟、改变的色彩（Color Of Change）以及美国西部法律与贫困中心成立的全美联盟，旨在终止美国的种族头发歧视。该联盟目前包括85个支持组织，是《皇冠法案》运动的创始人，同时还是2019年加利福尼亚州首次《皇冠法案》立法的官方发起人。 有关皇冠联盟的完整成员名单，请访问www.thecrownact.com。

皇冠联盟自豪地支持“反头发歧视”立法，解决对黑人女性、男性和儿童产生差异影响的不公平梳妆政策，并提请人们关注在工作场所和公立学校发生的文化与种族歧视。皇冠联盟成员认为，多元化与包容性是所有行业和领域取得成功的关键驱动因素。

关于联合利华

联合利华（Unilever）是一家全球领先的美容和个人护理、家庭护理以及食品和茶点产品供应商，产品销往190多个国家和地区且每天得到25亿人享用。2020年，我们拥有14.9万员工，销售额为507亿欧元。我们有超过一半的业务覆盖发展中及新兴市场。我们在世界各地拥有约400个品牌，包括多芬、卫宝、家乐、梦龙、奥妙和冲浪等标志性全球品牌，以及花样星球、沙漏、七世代和植卓肉匠等其他品牌。

我们的愿景是成为可持续发展业务领域的全球领导者，并展示我们以目标为主导、面向未来的业务模式如何推动卓越业绩。我们拥有悠久的传统，即成为一个惕励前行的负责任企业。这可以追溯到我们创始人William Lever的时代，他在100多年前推出了世界上第一个目标明确的品牌——阳光香皂（Sunlight Soap），这是我们今天管理公司的核心。

《联合利华指南》（Unilever Compass）是我们的可持续发展业务战略，旨在帮助我们实现卓越业绩并推动可持续和负责任增长，同时：

增进地球的健康；

增进人类的健康、信心和福祉；以及

为建设一个更公平、更具社会包容性的世界做出自身贡献。

虽然还有很多工作要做，但我们很自豪能在2020年被评为道琼斯可持续发展指数的行业领导者，并连续第10年在2020环球调查/可持续发展领导者调查中名列榜首。

如需了解关于联合利华和我们品牌的更多信息，请访问www.unilever.com。

1美国国家教育统计中心

22019年多芬皇冠调查研究

联系人：Samantha Colton，315-720-3592，[email protected]

Dove

SOURCE Dove