DOVE LANZA LA CAMPAÑA "AS EARLY AS FIVE" (A PARTIR DE LOS CINCO AÑOS) PARA ESCLARECER LA FORMA EN QUE EMPIEZA LA DISCRIMINACIÓN DE JÓVENES POR EL CABELLO ASOCIADA A LA RAZA, EN UN ESFUERZO SOSTENIDO PARA QUE SE APRUEBE LA LEY "PASS THE CROWN" EN LOS 36 ESTADOS PENDIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

En el estudio "2021 CROWN Research Study for Girls" se identificó que el 53 % de madres afroamericanas, cuyas hijas han tenido que enfrentar la discriminación por el cabello, indican que las niñas han experimentado esto a partir de los cinco años de edad.

La discriminación por el cabello asociada a la raza puede empezar a partir de los cinco años (#AsEarlyAsFive), sin embargo, en la mayoría de los Estados Unidos no es ilegal. Firme la petición para la Ley #PassTheCrown en Dove.com/CROWN As Early As Five (A partir de los cinco años) (PRNewsfoto/Dove) Infografía del estudio "Dove CROWN 2021 Research Study For Girls" (PRNewsfoto/Dove)

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 26 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Dove lanza un NUEVO trabajo de investigación titulado "Dove 2021 CROWN Research Study for Girls", el cual revela la alarmante tasa y la corta edad a partir de la que las niñas afroamericanas experimentan la discriminación por el cabello en las escuelas. Como parte del compromiso permanente de la marca para erradicar la discriminación por el cabello asociada a la raza a través de la legislación de la Ley CROWN (Creating a Respectful and Open World for Natural Hair, Creación de un mundo respetuoso y abierto al cabello natural), el estudio revela que el 53 % de madres afroamericanas, cuyas hijas han tenido que enfrentar la discriminación por el cabello, indican que las niñas han experimentado esto a partir de los cinco años de edad, y que cerca del 86 % de adolescentes afroamericanas que han enfrentado la discriminación lo siguen haciendo incluso hasta los 12 años de edad.

Tras el impulso derivado de estos hallazgos, Dove lanzó el cortometraje As Early As Five, inspirado por demasiadas historias reales de quienes han experimentado la discriminación por el cabello así como el sesgo tanto en escuelas como lugares de trabajo. As Early As Five retrata tres escenarios de discriminación por el cabello asociada a la raza que enfrenta una niña, empezando en la escuela elemental, pasando a la escuela secundaria y hasta llegar a la adultez, todos estos inspirados en eventos de la vida real.

A través de esta campaña, Dove perpetúa su misión para difundir la legislación de la Ley CROWN y avivar el sentido de urgencia entre padres, directivas escolares y defensores para que firmen la petición de la Ley CROWN en Dove.com/CROWN, a fin de lograr que la discriminación por el cabello asociada a la raza sea ilegal a nivel nacional.

Dove cree que las mujeres y niñas afroamericanas deben tener la libertad de llevar su cabello de la manera que lo deseen, sin temor a perder empleos u oportunidades de educación. Mientras los cofundadores de la Coalición CROWN se comprometen a erradicar la discriminación por el cabello asociada a la raza a nivel nacional, Dove sigue abogando para que los gobiernos locales y federales aprueben la Ley CROWN a fin de ayudar a proteger un estimado de 2.3 millones de niñas afroamericanas a nivel nacional, quienes son las más vulnerables frente a la discriminación por el cabello asociada a la raza.1 En la actualidad, la Ley CROWN está vigente en 14 estados (California, Connecticut, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Nebraska, Nuevo México, Oregón, Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Virginia y Washington) y en 34 municipios.

Hallazgos principales del estudio Dove 2021 CROWN Research Study for Girls:

La discriminación por el cabello se presenta desde edades tempranas y continúa a medida que las niñas van creciendo

El 53 % de madres afroamericanas, cuyas hijas han tenido que enfrentar la discriminación por el cabello, indican que las niñas han experimentado esto a partir de los cinco años de edad.



El 86 % de adolescentes afroamericanas que enfrentan la discriminación indica haberla experimentado a la edad de 12 años.



El 100 % de niñas afroamericanas de escuelas elementales donde la mayoría son de raza blanca, y que reportaron haber experimentado sesgos y discriminación debido al cabello, indica haber enfrentado la discriminación a la edad de 10 años.

La exposición a la discriminación por el cabello tiene un impacto negativo en la autoestima de las niñas afroamericanas

Mientras que el 90 % de las niñas afroamericanas considera que su cabello es hermoso, las microagresiones y la discriminación que ellas deben soportar impactan la forma en que se ven a sí mismas.



El 81 % de las niñas afroamericanas de escuelas donde la mayoría son de raza blanca indican que en ocasiones desearían que su cabello fuera liso.

La discriminación por el cabello también tiene un impacto generacional

Como ya se había revelado en el Dove CROWN Research Study de 2019, las mujeres afroamericanas tenían un 1.5 más probabilidades de reportar haber sido devueltas a casa o de saber de una afroamericana que fue devuelta a casa desde su lugar de trabajo debido a su cabello. 2

El estudio 2021 Dove CROWN Research for Girls reveló que el 47 % de madres afroamericanas reporta haber experimentado discriminación asociada a su cabello.



Entre ellas, el 81 % recuerda que esa experiencia se dio cuando tenía 12 años de edad.

El sesgo y la discriminación por el cabello es prevalente en escuelas donde predominan las personas de raza blanca, donde las niñas afroamericanas son más vulnerables al sesgo y la discriminación racial

El 66 % de niñas afroamericanas en escuelas con mayoría de raza blanca reporta experimentar la discriminación



El 45 % de niñas afroamericanas en escuelas de todo tipo de entornos reporta experimentar sesgo y discriminación por el cabello



Los traumas derivados de estas experiencias causan que las niñas pierdan días de escuela



Las adolescentes afroamericanas están perdiendo una semana de escuela debido a la insatisfacción con el cabello

"Nuestro revolucionario estudio investigativo CROWN de 2019 reveló que las mujeres afroamericanas tienen un 80 % más de probabilidades de cambiar el estado natural de su cabello para ajustarse a su oficina. Ahora bien, este nuevo trabajo de investigación destaca la naturaleza generalizada y el profundo impacto que la discriminación por el cabello ejerce sobre las niñas afroamericanas, y resalta el terrible impacto multigeneracional de los estrechos estándares de belleza en Estados Unidos. Estos sesgos perpetúan la discriminación y el escrutinio injustos contra las mujeres y niñas afroamericanas derivados de los estilos de cabello inherentes a nuestra cultura. Esto es algo inaceptable y es la razón por la que es imperativo que todas las personas se unan al movimiento para lograr que la discriminación por el cabello sea ilegal a nivel nacional, por medio de la aprobación de la Ley CROWN", explica Esi Eggleston Bracey, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de Unilever North America.

Únase a Dove en el movimiento para lograr que la discriminación por el cabello asociada a la raza sea ilegal, y para garantizar un cambio positivo para la próxima generación, firmando la petición de la Ley CROWN en Dove.com/CROWN.

Metodología de la investigación

El estudio "2021 Dove CROWN Research Study for Girls" fue desarrollado por JOY Collective, una firma propiedad de mujeres afroamericanas, entre julio y agosto de 2021, para evaluar el impacto de la discriminación por el cabello antes de la edad adulta, así como el efecto en la autoestima de las jóvenes afroamericanas.

1,000 niñas estadounidenses (500 afroamericanas y 500 de raza blanca) con edades entre 5 y 18 años contestaron una encuesta virtual. En el grupo se incluyó una mezcla natural de niñas afroamericanas que asisten a escuelas predominantemente afroamericanas, escuelas diversas y escuelas con entornos en los que predomina la raza blanca. La encuesta incluyó preguntas acerca de elementos descriptivos de la personalidad, la presencia de sesgos en la escuela, las políticas referentes al cabello en las escuelas, el impacto del sesgo por el cabello y la recreación de la Prueba de la Muñeca de 1954. Todos los datos fueron evaluados con un nivel de confianza del 95 %.

Acerca de Dove

Dove nació en 1957 en los Estados Unidos con el lanzamiento de su Barra de Belleza, con su mezcla patentada de suaves agentes limpiadores y ¼ de crema humectante. La historia de Dove se basa en la humectación, y son las pruebas, en lugar de las promesas, las que le han permitido a Dove crecer a partir de una Barra de Belleza para convertirse en una de las marcas de belleza más apreciadas del mundo.

Las mujeres siempre han sido nuestra inspiración y, desde el comienzo, nos hemos comprometido de lleno a ofrecer un cuidado de nivel superior para todas las mujeres, así como a abogar por la belleza real en nuestra publicidad. Dove cree que la belleza es para todas las personas. Que la belleza debe ser una fuente de confianza en lugar de ansiedad. La misión de Dove es inspirar a mujeres de todos los lugares a desarrollar una relación positiva con la forma en la que lucen y a darse cuenta de su potencial personal para la belleza.

Durante 60 años, Dove ha estado comprometida a ampliar la estrecha definición de la belleza en su trabajo. A través del "Compromiso con la Belleza Real de Dove", Dove se compromete a:

Retratar a las mujeres con honestidad, diversidad y respeto. Mostrar imágenes de mujeres de todas las edades, tallas, orígenes étnicos y colores, tipos y estilos de cabello.

Retratar a las mujeres tal como son en la vida real, sin distorsiones digitales, y que todas las imágenes sean aprobadas por las mujeres participantes.

Ayudar a las niñas a sentirse bien con su cuerpo y desarrollar su autoestima a través del Proyecto para la Autoestima de Dove, el proveedor de educación en autoestima más grande del mundo.

Acerca de la Coalición CROWN

La Coalición CROWN es una alianza nacional fundada por Dove, National Urban League, Color Of Change y el Western Center on Law & Poverty que busca erradicar la discriminación por el cabello asociada a la raza en los Estados Unidos. La Coalición, ahora compuesta por 85 organizaciones de apoyo, es la fundadora del movimiento para la Ley CROWN y fue la patrocinadora oficial de la primera legislación de la Ley CROWN en California en 2019. Para conocer la lista completa de miembros de la Coalición CROWN, visite www.thecrownact.com.

La Coalición CROWN se enorgullece de respaldar la legislación contra la discriminación por el cabello para hacer frente a las injustas políticas sobre la forma de llevar el cabello que tienen impactos dispares sobre mujeres, hombres, niñas y niños afroamericanos y ha llamado la atención sobre la discriminación cultural y racial que se da en lugares de trabajo y escuelas públicas. Los miembros de la Coalición CROWN creen que la diversidad y la inclusión son factores determinantes del éxito para todas las industrias y sectores.

Acerca de Unilever

Unilever es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos de belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos y refrescos, con ventas en más de 190 países y productos utilizados a diario por 2,500 millones de personas. Tenemos 149,000 empleados, y en 2020 generamos ventas por EUR 50,700 millones. Más de la mitad de nuestra presencia está en mercados emergentes y en desarrollo. Contamos con alrededor de 400 marcas que se encuentran en hogares de todo el mundo, incluidas marcas icónicas a nivel mundial como Dove, Lifebuoy, Knorr, Magnum, OMO y Surf; al igual que otras marcas como Love Beauty & Planet, Hourglass, Seventh Generation y The Vegetarian Butcher.

Nuestra visión es ser el líder global en negocios sostenibles y demostrar cómo nuestro modelo comercial orientado hacia el propósito y adaptado al futuro impulsa un desempeño superior. Tenemos una larga tradición de ser un negocio progresista y responsable. Se remonta a los días de nuestro fundador William Lever, quien lanzó la primera marca con propósito del mundo, Sunlight Soap, hace más de 100 años, y es el centro de la forma en que operamos nuestra compañía en la actualidad.

Unilever Compass, nuestra estrategia empresarial sostenible, se establece para ayudarnos a ofrecer un desempeño superior e impulsar un crecimiento sostenible y responsable, asegurando lo siguiente:

Mejorar la salud del planeta

Mejorar la salud, la confianza y el bienestar de las personas

Contribuir a un mundo más justo y socialmente inclusivo

Aunque aún queda mucho por hacer, nos enorgullece haber sido reconocidos en 2020 como líderes del sector según el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y, por décimo año consecutivo, como la compañía mejor clasificada en la encuesta GlobeScan/SustainAbility 2020 de Sustainability Leaders.

Para obtener más información acerca de Unilever y nuestras marcas, visite www.unilever.com.

1 Centro Nacional de Estadísticas de Educación

2 Dove CROWN Research Study, 2019

CONTACTO: Samantha Colton, 315-720-3592, [email protected]

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FGrfhOTxy4Q

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1735073/Dove_As_Early_As_Five.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1735074/Dove_CROWN_2021_Research_Study_For_Girls_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1734183/Dove_CROWN_Logo_Logo.jpg

