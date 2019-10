DuPont Sustainable Solutions reconhecida como a melhor empresa de consultoria de gerenciamento de desempenho de ativos

GENEBRA, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A DuPont Sustainable Solutions (DSS) foi nomeada pela empresa independente de pesquisas ALM Intelligence como a principal firma de consultoria de confiabilidade e produtividade de ativos que cria impacto para clientes nos setores da indústria. O relatório ALM Vanguard de Provedores de Consultoria de Gerenciamento de Desempenho de Ativos de setembro de 2019 avaliou as capabilidades de 30 empresas de gerenciamento de desempenho de ativos com base na capacidade de obtenção de resultados e na habilidade de implantação dessa capacidade em múltiplos cenários de clientes.

"A DuPont Sustainable Solutions agradece pelo reconhecimento ao embarcar em nossa jornada como empresa independente", disse Davide Vassallo, CEO da DuPont Sustainable Solutions. "Nosso objetivo é proteger pessoas e aprimorar operações. O relatório da ALM Intelligence confirma que nosso trabalho está melhorando o desempenho operacional e produzindo resultados duradouros para os nossos inúmeros clientes em uma variedade de setores da indústria. Agradecemos à ALM Intelligence por esse reconhecimento significativo e agradecemos também a todos os funcionários da DSS globalmente pela dedicação contínua ao fornecimento de valor aos nossos clientes."

A ALM Intelligence também distinguiu a DSS como a "Melhor" por suas habilidades tanto no desenvolvimento das capabilidades do cliente como na avaliação de necessidades.

Ao descrever o desenvolvimento das capabilidades dos clientes da DSS, a ALM Intelligence observou que "os consultores da DuPont Sustainable Solutions, muitos dos quais gerentes de fábrica, engenheiros e especialistas em segurança veteranos proporcionam aos clientes credibilidade prática inigualável que possibilita uma experiência altamente colaborativa e baseada na confiança ao aproveitar o conhecimento de operações no desenvolvimento e implementação das soluções de práticas melhores personalizadas para o ambiente do cliente".

Em relação à avaliação de necessidades, a ALM Intelligence elogiou a DSS por ser "única em avaliar comparativamente o que é perfeito ou mais adequado ao cliente. Com projetos ao redor do mundo, inclusive no Oriente Médio e na África, a empresa está altamente sintonizada às diferenças culturais, modificando sua abordagem e personalizando soluções para a maturidade do cliente, a realidade prática e as limitações ambientais".

"Vimos que a maioria das companhias abordam o gerenciamento do desempenho de ativos como apenas um desafio técnico e que o componente humano é frequentemente negligenciado. Nossa experiência demonstra que ao fortalecer a cultura do gerenciamento do desempenho de ativos de uma empresa e envolvendo a linha de frente, é possível reduzir simultaneamente o risco e aprimorar a confiabilidade", disse Johan van der Westhuyzen, diretor da DSS para a região do Oriente Médio e África. "Estamos muito satisfeitos por termos sido reconhecidos pela ALM por oferecermos essa perspectiva única aos nossos clientes."

Sobre a DuPont Sustainable Solutions

A DuPont Sustainable Solutions (DSS) é líder no fornecimento de serviços de consultoria de gerenciamento de operações que possibilitam às organizações proteger seus funcionários e seus ativos, obter produtividade operacional, inovar mais rapidamente e desenvolver a capabilidade da mão de obra. Beneficiando-se da herança da DuPont, seus conhecimentos profundos da indústria e seu processo empresarial, e sua equipe diversa de consultores especializados, a DSS ajuda os clientes a transformar o gerenciamento de operações em uma vantagem competitiva. Para informações adicionais acesse www.consultdss.com.

DuPont, o logotipo oval da DuPont, e certas marcas e marcas de serviços que incluem "DuPont" são de propriedade de afiliadas da DuPont de Nemours, Inc. e licenciados para a DSS por um período limitado.

