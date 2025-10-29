Durabook präsentiert mit dem R10 eines der ersten Rugged Tablets mit Intel® Core™ Ultra Prozessor und Copilot+ PC-Funktionalität weltweit

Das neu eingeführte 10-Zoll große, KI-gestützte R10 wird von dem neuesten Intel® Core™ Ultra 200V Prozessor angetrieben und zählt damit zu den ersten Copilot+ PC Rugged Tablets auf dem Markt.

TAIPEI, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, weltweit renommierte Marke für widerstandfähige Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, stellt das 10-Zoll-Tablet R10 vor. Mit dem neuestem Intel® Core™ Ultra 200V Prozessor und Copilot+ vereint das vielseitige Tablet hohe Rechenleistung, integrierte KI-Funktionen und Energieeffizienz in einem äußerst robusten Gehäuse. Das R10 ist ideal für Fachkräfte in Branchen wie Versorgung, Außendienst, Automobilindustrie, Logistik und Fertigung, die leistungsstarke und sichere mobile Lösungen für den Feldeinsatz benötigen. Dank der abnehmbaren, beleuchteten Tastatur lässt sich das Tablet flexibel als 2-in-1-Rugged-Laptop nutzen. Das Design verbindet Leistungsfähigkeit, zertifizierte Robustheit nach Militärstandard sowie Mobilität und bietet Anwendern eine vielseitige Lösung für widrige Einsatzbedingungen.

Durabook Introduces Next-Generation R10 Copilot+ PC Rugged Tablet

Erstklassige Leistung für kritische Einsatzbereiche

Das Durabook R10 ist mit dem Intel® Core™ Ultra 200V Prozessor ausgestattet, der einen LPDDR5x-On-Package-Speicher mit niedriger Latenz und Taktraten von bis zu 5,0 GHz bietet. Die CPU liefert rund 50 % höhere Performance als die 12. Generation von Intel-Prozessoren. Durch die Kombination von CPU, GPU und NPU erreicht das Tablet einen Durchsatz von bis zu 120 TOPS (Tera Operations Per Second), sodass große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet und KI-gestützte Analysen sowie Entscheidungen in heiklen Einsatzszenarien unterstützt werden können. Damit stellt das R10 die erforderliche Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bereit.

Für KI-gestützte Funktionen optimiert: Copilot+ PC

Als einer der ersten robusten Copilot+ PCs im Tablet-Format nutzt das R10 die Vorteile der On-Device-KI-Beschleunigung, um Microsoft Copilot+ Funktionen direkt im Feldeinsatz auszuführen. Intelligente Suchfunktionen und eine adaptive Aufgabenverwaltung unterstützen Anwender dabei, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen. Copilot+ fasst die wichtigsten Informationen zusammen, priorisiert die nächsten Schritte und liefert relevante Kontextinformationen – ohne, dass sensible Daten in die Cloud hochgeladen werden müssen.

Robuste Zuverlässigkeit für extreme Bedingungen

Das Durabook R10 erfüllt die strengen Anforderungen von MIL-STD-810H, übersteht Stürze aus 1,8 m Höhe, ist IP66-zertifiziert und damit widerstandsfähig gegen Stöße, Vibrationen, Staub und extreme Temperaturen von −29 °C bis +63 °C. Es entspricht dem MIL-STD-461G- (elektromagnetische Verträglichkeit) und ANSI/UL C1D2-Standard (explosionsgefährdete Bereiche). Dies sorgt für einen sicheren Betrieb auch unter schwierigen Gegebenheiten. Das 10,1-Zoll-WUXGA-Display mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln mit bis zu 1.000 Nits Helligkeit ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Der Touchscreen unterstützt vier Eingabemodi (Handschuh, Stylus, Finger und bei Nässe). Darüber hinaus ist das Tablet mit dem Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.51 für präzise Stifteingaben kompatibel.

Intelligente Konnektivität und modulare Erweiterbarkeit

Das R10 bietet zahlreiche Anschluss- und Kommunikationsoptionen, darunter Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, Dual-SIM (Nano-SIM und eSIM) sowie bis zu zwei RJ-45-Ports. Zudem unterstützt das Tablet modulare Erweiterungsoptionen, die speziell für Feldeinsätze entwickelt wurden – darunter RS-232, Barcode-, Magnetstreifen-, Smartcard- und RFID/NFC-Lesemodule. Mit Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4, 5G/4G LTE und GPS bleibt das Tablet stets vernetzt. Die Akkulaufzeit beträgt 8 Stunden, mit optionalem Zweitakku und Hot-Swapping sind sogar bis zu 16 Stunden möglich.

Erweiterte Sicherheit mit Microsoft Pluton und Windows Hello

Der integrierte Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor bietet hardwarebasierte Sicherheit auf höchstem Niveau. Er schützt Anmeldeinformationen und Verschlüsselungsschlüssel, also die digitalen Codes, mit denen Daten vor unbefugtem Zugriff gesichert werden, vom Einschalten bis zum Einsatz und wird nahtlos über Windows Updates aktualisiert. Das R10 unterstützt zudem Windows Hello für eine sichere biometrische Authentifizierung mittels Gesichtserkennung durch eine Infrarotkamera. Das ermöglicht eine konsistente und zuverlässige Anmeldung in verschiedenen Umgebungen. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie TPM 2.0, Intel® vPro™ und die Kompatibilität mit Windows 11 Secured-Core PCs schützen sensible Daten umfassend.

Der R10 ist ab sofort bestellbar. Die technischen Spezifikationen und Details finden sich auf der Produktseite: https://www.durabook.com/de/products/r10-tablet/.

Über Durabook

Durabook ist eine weltweit renommierte Marke für robuste Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, eines international renommierten Herstellers von mobilen Lösungen mit 40-jähriger Erfahrung.

Alle Durabook-Geräte werden nach höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet, um maximale Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die widerstandsfähigen Notebooks und Tablets sind seit mehr als zwei Jahrzehnten unter anderem bei Kunden in den Bereichen Öl & Gas, Energieversorgung, Außendienst, öffentlicher Sektor und Fertigung weitläufig im Einsatz.

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website

