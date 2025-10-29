Durabook présente la tablette durcie nouvelle génération R10 Copilot+ PC

La R10, tablette de 10 pouces équipée du dernier processeur Intel® Core™ Ultra série 200V, s'impose comme l'une des premières tablettes durcies Copilot+ PC du marché

TAIPEI, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, marque mondiale de solutions mobiles durcies appartenant à Twinhead International Corporation, annonce aujourd'hui le lancement de sa tablette entièrement durcie de nouvelle génération R10, dotée d'une intelligence artificielle intégrée. Équipée du processeur haute performance Intel® Core™ Ultra série 200V, cette tablette de 10 pouces fait partie des premières tablettes durcies Copilot+ PC disponibles sur le marché.

Durabook Introduces Next-Generation R10 Copilot+ PC Rugged Tablet

Redéfinissant la polyvalence dans le monde des tablettes, la R10 peut être associée à un clavier rétroéclairé détachable, la transformant ainsi en un PC portable 2-en-1 durci. Ce design adaptable offre un équilibre idéal entre performance, fiabilité et mobilité, fournissant aux utilisateurs un appareil puissant et intelligent qui allie capacités IA de pointe à la durabilité et la robustesse éprouvées propres à Durabook.

Le PDG de Twinhead, Fred Kao, déclare :

« Les appareils Durabook sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels qui comptent sur une technologie puissante et fiable pour rester productifs dans tous les environnements. Compacte et polyvalente, la R10 redéfinit la catégorie des tablettes durcies de 10 pouces en offrant une productivité améliorée par l'IA, soutenue par une conception ingénieuse pour une utilisation optimale. Grâce à son design adaptable et à ses capacités de personnalisation, la R10 est le partenaire idéal pour les techniciens de terrain œuvrant dans des secteurs variés tels que la fabrication industrielle, la gestion d'entrepôts, le diagnostic automobile, la sécurité publique, les services publics, le transport et la logistique. »

Des performances optimisées par l'IA

Dotée du processeur Intel® Core™ Ultra série 200V, la R10 offre une puissance de calcul exceptionnelle, une efficacité énergétique accrue et des performances multitâches supérieures. Sa nouvelle architecture de cœurs Performance/Efficient à faible consommation, sa mémoire LPDDR5X à faible latence intégrée, et des vitesses atteignant 5,0 GHz, lui permettent d'offrir une performance supérieure de 50 % à celle des processeurs Intel de 12e génération.

Conçue pour l'IA en périphérie (edge AI), la combinaison des moteurs de calcul CPU, GPU et NPU de la R10 délivre 120 TOPS de performance IA totale pour une prise de décision critique en temps réel. En tant que Copilot+ PC, la R10 intègre également une accélération IA embarquée, permettant le fonctionnement fluide et sécurisé des fonctionnalités Microsoft Copilot, même sans accès au cloud. Ce niveau technologique avancé offre aux professionnels un résumé instantané des données, une recherche intelligente et une gestion de tâches adaptative — 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Fiabilité durcie en toutes conditions

Conçue pour fonctionner dans les environnements les plus extrêmes, la R10 répond aux normes MIL-STD-810H, chute de 1,8 mètre (6 pieds) et IP66. Résistante aux chutes, aux chocs, aux vibrations, à la poussière et même au brouillard salin, elle reste pleinement opérationnelle dans des températures extrêmes, allant de –29 °C à +63 °C.

La tablette est également certifiée MIL-STD-461G pour la compatibilité électromagnétique et ANSI/UL C1D2 pour une utilisation dans des zones dangereuses ou potentiellement explosives.

L'écran TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) de 10,1 pouces avec la technologie DynaVue® garantit une lisibilité parfaite en plein soleil, avec une luminosité allant jusqu'à 1 000 nits. Grâce à la compatibilité Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.51, la R10 offre une précision d'écriture optimale, permettant aux ingénieurs de signer des rapports, d'annoter des plans ou de dessiner des schémas directement sur l'écran avec une grande aisance.

Connectivité et autonomie renforcées

La R10 est équipée d'une gamme complète de technologies intégrées, incluant un port Thunderbolt 4, un USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux emplacements SIM (Nano SIM & eSIM), jusqu'à deux ports RJ-45 et un port série RS-232 en option.

Côté sans-fil, elle propose la connectivité 5G/4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth V5.4 et GPS, garantissant une connexion constante et sécurisée en toutes circonstances.

Sa conception modulaire permet l'ajout d'accessoires adaptés aux applications terrain, tels qu'un lecteur de codes-barres, un lecteur de carte à bande magnétique, un lecteur de carte à puce ou un lecteur RFID (NFC), pour accroître la productivité dans des contextes industriels variés.

Pour les opérations de longue durée, la R10 intègre un système de batterie échangeable à chaud, avec une batterie haute capacité optionnelle offrant jusqu'à 16 heures d'autonomie, permettant aux utilisateurs de remplacer les batteries sur le terrain sans interruption de travail.

Sécurité optimale intégrée

Conçue pour les professionnels manipulant des données sensibles, la R10 intègre le processeur de sécurité Microsoft Pluton, assurant une protection matérielle de bout en bout contre les menaces, dès l'allumage de l'appareil.

Elle prend également en charge le TPM 2.0, Intel® vPro™ (en option), une caméra IR 5 MP pour Windows Hello avec obturateur dynamique, une caméra arrière 11 MP, Windows 11 Secured-core PC, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales en option — garantissant un haut niveau de sécurité dans un environnement de travail mobile en constante évolution.

La R10 a été développée pour offrir des performances complètes dans un format véritablement mobile, avec une utilisabilité optimisée. Sa conception durable vise à réduire les déchets électroniques et le coût total de possession, tout en assurant un retour sur investissement solide pour les clients opérant dans divers secteurs d'activité.

Disponibilité

La nouvelle tablette durcie R10 est disponible dès maintenant à la commande.

Spécifications complètes et informations : https://www.durabook.com/fr/products/tablette-r10/

À propos de DURABOOK

Durabook est la marque principale de Twinhead International Corporation à Taïwan, un fabricant mondialement reconnu de solutions mobiles robustes depuis 40 ans. Tous les appareils Durabook sont conçus, fabriqués et testés selon les normes les plus strictes afin de garantir une qualité et une fiabilité maximales. Engagée dans l'excellence en ingénierie et en service, la gamme de produits Durabook est largement adoptée depuis plus de deux décennies par des clients gouvernementaux et entreprises, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, du service sur le terrain, de l'armée et de la sécurité publique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805754/Press_release_R10_Alt.jpg