Durabook presenta la tableta robusta R10 Copilot+ PC de próxima generación

La R10 de 10 pulgadas está equipada con el último procesador Intel® Core™ Ultra serie 200V, posicionándola como una de las primeras tabletas robustas Copilot+ PC del mercado.

TAIPÉI, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, la marca global de soluciones móviles robustas propiedad de Twinhead International Corporation, anunció hoy el lanzamiento de su tableta R10 totalmente robusta y potenciada por IA de próxima generación. Equipada con procesadores de alto rendimiento Intel® Core™ Ultra serie 200V, el dispositivo de 10 pulgadas es una de las primeras tabletas robustas Copilot+ PC en el mercado. Redefiniendo la versatilidad en el mundo de las tabletas, la R10 puede combinarse con un teclado retroiluminado desmontable, transformándose de manera fluida en un portátil robusto 2 en 1. Este diseño adaptable ofrece el equilibrio ideal entre rendimiento, fiabilidad y movilidad, brindando a los usuarios un dispositivo robusto potente e inteligente que fusiona capacidades avanzadas de IA con la durabilidad característica de Durabook y un diseño probado en campo.

Fred Kao, CEO de Twinhead, comentó: "Los dispositivos Durabook están diseñados para satisfacer las necesidades de profesionales que dependen de tecnología potente y confiable para mantenerse productivos en cualquier entorno. La R10, compacta y versátil, redefine la categoría de tabletas robustas de 10 pulgadas al ofrecer productividad mejorada por IA respaldada por ingeniería inteligente para un uso óptimo. Su diseño adaptable y capacidad de personalización hacen que la R10 sea el compañero perfecto para operativos de servicio en campo en diversos sectores, incluyendo manufactura industrial, gestión de almacenes, sector automotriz, seguridad pública, servicios públicos, transporte y logística."

Rendimiento mejorado por IA

Equipada con el CPU Intel® Core™ Ultra serie 200V, la R10 ofrece un poder de cómputo excepcional con rendimiento de IA mejorado, eficiencia energética y capacidad de multitarea. Con arquitectura de núcleos Performance/Low Power Efficient, memoria LPDDR5x integrada de baja latencia y velocidades de hasta 5,0 GHz, la R10 supera las expectativas al ofrecer un rendimiento un 50 % superior al de los procesadores Intel de 12.ª generación.

Diseñada para IA en el edge, la combinación de CPU, GPU y NPU de la R10 proporciona un rendimiento total de IA de 120 TOPS para la toma de decisiones críticas en tiempo real. Como Copilot+ PC, la R10 también integra aceleración de IA en el dispositivo, permitiendo que las funciones de Microsoft Copilot se ejecuten de manera segura y fluida, incluso sin acceso a la nube. Este nivel sofisticado de tecnología proporciona resúmenes instantáneos 24/7, búsqueda inteligente y gestión adaptativa de tareas para profesionales en campo.

Fiabilidad robusta en todas las condiciones

Diseñada para operar en condiciones extremas, la R10 cumple con los estándares MIL-STD-810H, caída de 6 pies y protección IP66. Con resistencia comprobada a caídas, golpes, vibraciones, polvo e incluso niebla salina, la R10 también funciona en temperaturas extremas, desde -29 °C (-20 °F) hasta 63 °C (145 °F). Además, la tableta cuenta con certificación MIL-STD 461G para compatibilidad electromagnética y ANSI/UL C1D2 para uso en ubicaciones peligrosas específicas y entornos potencialmente explosivos.

La R10 también cuenta con una pantalla TFT LCD WUXGA DynaVue® de 10,1" legible a la luz del sol y brillo de hasta 1.000 nits, asegurando que cada detalle de la imagen se vea con máxima claridad en cualquier clima. Con soporte para Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.51, la R10 ofrece un rendimiento preciso del lápiz óptico, permitiendo a los ingenieros firmar informes, dibujar diagramas y anotar planos directamente en la pantalla con precisión y facilidad.

Diseñada para conectividad y resistencia

La R10 incluye un conjunto completo de tecnologías integradas, que incluyen un puerto Thunderbolt 4, puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, doble SIM (Nano SIM y eSIM), hasta dos puertos RJ-45 y un puerto serial opcional RS-232. Además, la conectividad inalámbrica incluye 5G/4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth V5.4 y GPS, asegurando conectividad constante y segura en cualquier entorno. Para mayor versatilidad, la tableta admite opciones de expansión modulares adaptadas a aplicaciones en campo, como escáner de códigos de barras, lector de tarjetas magnéticas, lector de tarjetas inteligentes y lector RFID (NFC), mejorando la productividad en diversos escenarios industriales y operativos.

Las aplicaciones especializadas en campo requieren mayor duración de batería, por lo que la R10 incluye un diseño de batería intercambiable en caliente con batería opcional de alta capacidad de hasta 16 horas, permitiendo a los usuarios reemplazar las baterías en campo sin tiempo de inactividad.

Seguridad óptima como estándar

Diseñada para profesionales que manejan datos sensibles, la R10 incorpora el Procesador de Seguridad Microsoft Pluton, proporcionando protección desde el chip hasta la nube a nivel de hardware, protegiendo credenciales y claves de cifrado desde el momento en que el dispositivo se enciende. El soporte de seguridad avanzado también incluye TPM 2.0 como estándar y Intel® vPro™ opcional, así como cámara IR de 5,0 MP para Windows Hello con obturador dinámico, cámara trasera de 11 MP con obturador dinámico, Windows 11 Secured-core PC y escáner de huellas dactilares opcional, satisfaciendo las necesidades de los clientes en un entorno laboral móvil en constante evolución.

Diseñada para ofrecer capacidad completa de cómputo en un formato verdaderamente móvil, Durabook desarrolló la R10 con un enfoque en la usabilidad optimizada. Diseñada para minimizar residuos electrónicos y reducir el costo total de propiedad, la R10 promete rendimiento a largo plazo y un fuerte retorno de inversión para clientes de diversas industrias.

Disponibilidad

La nueva tableta totalmente robusta R10 ya está disponible para pedido.

Para ver las especificaciones completas y más información: https://www.durabook.com/es/products/tableta-r10

Acerca de DURABOOK

Durabook es la marca principal de Twinhead International Corporation en Taiwán, un fabricante mundialmente reconocido de soluciones móviles robustas durante 40 años. Todos los dispositivos Durabook están diseñados, fabricados y probados bajo los más altos estándares para garantizar la máxima calidad y confiabilidad. Comprometidos con la excelencia en ingeniería y servicio, los productos Durabook han sido ampliamente adoptados por clientes gubernamentales y empresariales, incluyendo petróleo y gas, servicios públicos, servicio de campo, militares y seguridad pública durante más de dos décadas.

