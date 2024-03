DUYUN, China, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Duyun Maojian Teeblätter wachsen hauptsächlich in der Stadt Duyun, Bouyei-Miao Autonome Präfektur Qiannan, Provinz Guizhou im Südwesten Chinas. In der Geschichte wurden sie als Tribut an den kaiserlichen Hof verwendet und erhielten den Namen "Fischhakentee", da die getrockneten Teeblätter einem Fischhaken ähnelten.

Fresh tea leaves picked in Duyun City, southwest China's Guizhou Province

Im Jahr 2022 wurde die Teezubereitungstechnik von Duyun Maojian in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Im vergangenen Jahr erreichte der Wert der regionalen öffentlichen Marke "Duyun Maojian" mehr als 4,89 Milliarden Yuan (etwa 676,78 Millionen US-Dollar).

In der Präfektur Qiannan trägt die Teeindustrie dazu bei, das Einkommen der Landwirte zu erhöhen, und dient als Stützpfeiler für die ländliche Wiederbelebung. Im Jahr 2023 erreichte das Verkaufsvolumen von Teeblättern in der Präfektur 60.800 Tonnen mit einem Verkaufswert von 11,9 Milliarden Yuan und einem Exportwert von 31,91 Millionen Yuan.

Die Hauptanbaugebiete der Duyun-Maojian-Teeblätter liegen auf einem niedrigen Breitengrad, in großer Höhe, mit wenig Sonne und vielen Wolken. Das günstige ökologische Umfeld und die erlesenen Techniken der Teezubereitung lassen den hochwertigen Duyun Maojian Tee gedeihen. Die Blätter haben eine schöne Form und einen einzigartigen Duft.

Duyun Maojian konzentriert sich auf Marke, Qualität und Geschmack, um saubere und hochwertige Teeblätter zu produzieren. Was den regionalen Markenwert betrifft, so liegt Duyun Maojian in China bei grünem Tee an erster Stelle.

Die Präfektur Qiannan wird sich auf den Aufbau digitaler Teegärten, die Einrichtung eines Systems zur Rückverfolgbarkeit der Produkte in den Kernanbaugebieten von Duyun Maojian, die Umstellung der Teeindustrie von traditioneller auf moderne Landwirtschaft sowie die Umwandlung der Marke in Marktanteile konzentrieren. Auf diese Weise wird sich Duyun Maojian zu einer großen Industrie entwickeln und die Bevölkerung bereichern.

