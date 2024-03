La forêt de thé Duyun Maojian entre dans la saison des récoltes de printemps dans le Guizhou, en Chine

DUYUN, Chine, 23 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les feuilles de thé Duyun Maojian poussent principalement à Duyun, dans la préfecture autonome Buyei-Miao de Qiannan, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Dans l'histoire, elles ont été utilisées pour rendre hommage à la cour impériale et ont reçu le nom de « thé hameçon » en référence à la forme de leurs feuilles une fois séchées.

Fresh tea leaves picked in Duyun City, southwest China's Guizhou Province

En 2022, les techniques de fabrication du thé Duyun Maojian ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'année dernière, la valeur de la marque publique régionale « Duyun Maojian » a atteint plus de 4,89 milliards de yuans (plus de 621 millions d'euros).

Dans la préfecture de Qiannan, l'industrie du thé contribue à augmenter les revenus des agriculteurs et sert de pilier pour stimuler la revitalisation rurale. En 2023, le volume des ventes de feuilles de thé dans la préfecture a atteint 60 800 tonnes, avec une valeur des ventes de 11,9 milliards de yuans et une valeur des exportations de 31,91 millions de yuans.

Les principales zones de production des feuilles de thé Duyun Maojian se caractérisent par une faible latitude, une haute altitude, un ensoleillement réduit et des nuages abondants. L'environnement écologique favorable et les techniques exquises de fabrication donnent naissance au thé Duyun Maojian de grande qualité. Les feuilles arborent de jolies formes et dégagent un parfum unique.

Duyun Maojian se concentre sur la marque, la qualité et la saveur pour produire des feuilles de thé propres et de haute qualité. En termes de valeur de la marque régionale, Duyun Maojian se situe dans le premier camp de thé vert en Chine.

La préfecture de Qiannan se concentrera sur la construction de bases numériques pour les jardins de thé, la mise en place d'un système de traçabilité des produits dans les principales zones de production de Duyun Maojian, la modernisation de l'industrie du thé afin qu'elle passe de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne, ainsi que la transformation de la marque en part de marché. Ainsi, Duyun Maojian deviendra une grande industrie et enrichira sa population.