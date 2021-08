Dwie spółki zależne SPIC wzięły udział w 50. Chińsko-Tureckim Forum Rozwoju Biznesu i towarzyszącej mu wystawie

STAMBUŁ, 13 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- W dniach 5-7 sierpnia 2021 r. w Congresium Anara odbyło się 50. Chińsko-Tureckie Forum Rozwoju Kultury i Biznesu z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Chiny i Turcję, a także zorganizowano wystawę. Na zaproszenie organizatorów w wystawie wzięły udział EMBA Electricity Production Inc., (w dalszej części „EMBA") i Power Engineering Co., Ltd. Turkey Branch (oddział w Turcji – w dalszej części „turecki oddział CPIPEC"), spółki zależne Two State Power Investment Corporation (SPIC).

Podczas wydarzenia EMBA zaprezentowała głównie postępy w realizacji inwestycji elektrowni Huntulu. Turecki oddział CPIPEC pokazał natomiast swój potencjał i dorobek biznesowy w dziedzinie energii odnawialnej i zrównoważonej, zintegrowanej inteligentnej energetyki, energii wiatrowej na morzu i energetyki jądrowej. Prezentacje obu firm pozwoliły tureckim agencjom rządowym, kontrahentom i potencjalnym lokalnym partnerom lepiej zrozumieć ich działalność w Turcji.

Od samego początku obie spółki realizują wspólną filozofię obejmującą kompleksowe konsultacje, współdziałanie i wspólne korzyści, konsekwentnie współpracując z ich właścicielami i innymi firmami z Chin w celu poszukiwania możliwości rynkowych i realizacji projektów w Turcji poprzez wykorzystanie w pełni ich kompetencji z zakresu zarządzania w biznesie i technologii, przyczyniając się do wzrostu lokalnego zatrudnienia.

Dnia 4 sierpnia 2021 r. przypadła 50. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Turcję i Chiny. Forum i wystawa, zorganizowane wspólnie przez Generalną Izbę Handlu Chińskich Przedsiębiorstw w Chinach (General Chamber of Commerce of Chinese Enterprises in Turkey – ÇİNSİAD) oraz Chińsko-Tureckie Stowarzyszenie Rozwoju i Wsparcia Biznesu (Turkey-China Business Development and Support Association), to pierwsze duże wydarzenia gospodarczo-handlowe, które odbyły się w Turcji od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Wystawa odbyła się w formule zarówno offline, jak i online, przyciągając ponad 100 firm członkowskich Izby z Chin i ponad 200 miejscowych tureckich firm działających w sektorach infrastruktury, komunikacji, transportu, energetyki, elektroniki i usług.

