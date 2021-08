SPIC участвует в форуме-выставке в честь 50-летия дипотношений между Турцией и Китаем

СТАМБУЛ, 13 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- С 5 по 7 августа в экспоцентре Congresium Ankara прошел турецко-китайский культурно-деловой форум-выставка, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Две дочерние компании State Power Investment Corporation (SPIC), EMBA Electricity Production Inc. (далее — EMBA) и турецкое подразделение CPI Power Engineering Co., Ltd. (далее — CPIPEC (Турция)), приняли участие в мероприятиях по приглашению организаторов.

В ходе выставки компания EMBA отчиталась о прогрессе в строительстве электростанции Хунутлу; компания CPIPEC (Турция) продемонстрировала свои возможности и достижения в области возобновляемых и устойчивых источников энергии, интегрированной интеллектуальной энергетики, оффшорной ветроэнергетики и ядерной энергетики. Обе компании ознакомили представителей турецких органов власти, а также потенциальных местных партнеров с особенностями своей деятельности в Турции.

В основе философии обеих компаний — достижение общих целей, совместный вклад в общее дело и выгода для всех заинтересованных сторон. Подразделения китайской инвестиционной корпорации проводят исследования турецкого рынка и реализуют проекты в регионе, применяя инновационные технологии и создавая новые рабочие места.

4 августа 2021 года отмечалась 50-я годовщина установления дипломатических отношений между Турцией и Китаем. Форум-выставка, организованный Генеральной торговой палатой китайских предприятий в Турции (далее — ÇİNSİAD) и Ассоциацией развития и поддержки бизнеса Турции и Китая, стал первым крупным торгово-экономическим мероприятием, проведенным в Турции с начала пандемии COVID-19. Выставочная часть проходила в формате офлайн-стендов при одновременной онлайн-трансляции, собрав более сотни китайских фирм-членов Палаты и более 200 местных турецких фирм, представляющих сектора инфраструктуры, связи, транспорта, энергетики, электроники и услуг.

