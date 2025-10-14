DXC désigné leader dans le domaine de l'assurance dommages dans l'évaluation des fournisseurs de processus d'entreprise par le groupe Everest

Cette distinction souligne la technologie leader du marché, l'innovation en matière d'IA et l'expertise sectorielle de DXC.

ASHBURN, Virginie, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ --DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a été nommé leader par le cabinet d'études international Everest Group dans son nouveau rapport intitulé « Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 ». DXC s'est également vu décerner le statut de Star Performer pour avoir progressé par rapport à l'édition précédente du rapport publié en 2023.

DXC Named a Leader in Property and Casualty Insurance in Everest Group Assessment of BPS Providers

Le rapport du groupe Everest souligne les atouts de DXC dans l'utilisation de l'IA pour réduire le temps et le coût des migrations de polices et de données, en fournissant des services de processus d'entreprise qui sont étroitement alignés avec ses solutions exclusives Assure Platform et en permettant un développement rapide des capacités avec une fonction de recherche et développement dédiée à l'assurance. La détermination de DXC à innover a permis à l'entreprise de déployer des solutions à valeur ajoutée telles que les accélérateurs d'IA et Assure BPM, alimentant la modernisation des opérations pour les clients de l'assurance à l'échelle mondiale.

« Le modèle de DXC Technology, ancré par sa plateforme Assure et son logiciel d'assurance propriétaire avec une propriété intellectuelle spécifique au domaine, simplifie le déploiement de l'IA et permet une modernisation continue à grande échelle des opérations d'assurance dommage » déclare Abhimanyu Awasthi, directeur de la pratique chez Everest Group. « Soutenu par des solutions axées sur le domaine, une très grande expertise du marché de Londres et une large couverture géographique, DXC alimente les processus critiques pour les particuliers, les entreprises, les spécialités et les lignes de réassurance, transformant la complexité en gains opérationnels. »

Avec plus de 40 ans d'expertise dans le secteur, DXC est un partenaire de confiance de choix pour 21 des 25 plus grands assureurs. En tant que fournisseur principal de systèmes d'assurance de base, DXC continue d'innover en aidant les assureurs à réduire la complexité et les coûts de plus d'un milliard de polices traitées par les logiciels de DXC.

« La volonté d'innovation de DXC, sa présence mondiale et son expertise du secteur nous permettent de répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier - qu'il s'agisse d'accélérer l'expansion sur de nouveaux marchés grâce à nos offres de processus d'entreprise ou de façonner l'avenir de l'assurance spécialisée par le biais de notre coentreprise stratégique Velonetic », a déclaré Ray August, président des logiciels d'assurance et des services de processus métier chez DXC. « Notre mission est de donner aux assureurs les moyens de disposer de solutions innovantes, y compris l'IA et les technologies émergentes, pour les aider à être compétitifs et à répondre aux principales tendances commerciales avec des offres adaptées aux marchés mondiaux. Nous sommes honorés que ce travail soit reconnu par Everest Group. »

Everest Group a évalué 25 fournisseurs de processus d'entreprise pour l'assurance dommage dans le cadre de sa matrice PEAK® Assessment 2025, en répartissant les entreprises en trois catégories : Leaders, Market Contenders et Aspirants. Le rapport a évalué la vision, les capacités et l'impact sur le marché des fournisseurs.

Un extrait du rapport d'Everest Group est disponible ici. Pour en savoir plus sur les offres P&C de DXC, cliquez sur ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie de l'information. Partenaire opérationnel de confiance de nombreuses organisations parmi les plus innovantes du monde, nous construisons des solutions qui font avancer les industries et les entreprises. Nos experts en ingénierie, en conseil et en technologie aident les clients à simplifier, à optimiser et à moderniser leurs systèmes et processus, à gérer leurs charges de travail les plus critiques, à intégrer l'intelligence alimentée par l'IA dans leurs opérations et à mettre la sécurité et la confiance au premier plan. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

Clause de non-responsabilité

Des extraits sous licence tirés de la matrice PEAK d'Everest Group® Reports peuvent être utilisés par des tiers sous licence dans le cadre de leurs propres activités de marketing et de promotion. Les extraits sélectionnés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group ne fournissent pas nécessairement le contexte complet de notre recherche et de notre analyse. Toutes les recherches et analyses menées par les analystes d'Everest Group et incluses dans les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group sont indépendantes et aucune organisation n'a payé de frais pour y figurer ou pour influencer son classement. Pour accéder à l'étude complète et en savoir plus sur notre méthodologie, veuillez consulter le site Everest Group PEAK Matrix® Reports.

À propos d'Everest Group

Everest Group est une société de recherche mondiale de premier plan qui aide les chefs d'entreprise à prendre des décisions en toute confiance. Les évaluations PEAK Matrix® d'Everest Group fournissent l'analyse et les informations dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions critiques concernant les fournisseurs de services mondiaux, les sites et les produits et solutions au sein de divers segments de marché. De même, les fournisseurs de ces services, produits et solutions se réfèrent à la matrice PEAK® pour évaluer et calibrer leurs offres par rapport à d'autres dans l'industrie ou le marché. Vous trouverez de plus amples informations et un contenu approfondi sur à l'adresse suivante : www.everestgrp.com.

