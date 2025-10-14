DXC fue nombrado líder en seguros de daños y responsabilidad civil por Everest Group

- DXC fue nombrado líder en seguros de daños y responsabilidad civil en la evaluación de proveedores BPS de Everest Group

Este reconocimiento destaca la tecnología líder del mercado de DXC, su innovación en inteligencia artificial y su experiencia en el sector.

ASHBURN, Va., 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder global de servicios tecnológicos y miembro de la lista Fortune 500, ha sido nombrado Líder por la firma de investigación global Everest Group en su nuevo informe, "Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025". DXC también recibió el estatus de Star Performer por demostrar un avance y un crecimiento con respecto a la edición anterior del informe publicado en 2023.

El informe de Everest Group destaca las fortalezas de DXC en el uso de IA para reducir el tiempo y el coste de las migraciones de pólizas y datos, proporcionando servicios de procesos de negocio (BPS) estrechamente alineados con las soluciones patentadas Assure Platform de DXC y permitiendo un rápido desarrollo de capacidades con una función dedicada a la I+D de seguros. El compromiso de DXC con la innovación le ha permitido implementar soluciones de valor agregado como aceleradores de IA y Assure BPM, impulsando la modernización de las operaciones para clientes de seguros a nivel mundial.

"El modelo basado en plataforma de DXC Technology, basado en su plataforma Assure y su software de seguros patentado con propiedad intelectual específica para cada dominio, simplifica la implementación de IA y permite la modernización continua de las operaciones de seguros generales a escala", afirmó Abhimanyu Awasthi, Director de Práctica de Everest Group. "Con el respaldo de soluciones basadas en cada dominio, una profunda experiencia en el mercado de Londres y una amplia cobertura geográfica, DXC impulsa procesos críticos en las líneas de seguros personales, comerciales, especializados y de reaseguro, convirtiendo la complejidad en ganancias operativas".

Con más de 40 años de experiencia en el sector, DXC es un socio de confianza para 21 de las 25 aseguradoras más importantes. Como proveedor líder de sistemas básicos de seguros , DXC continúa innovando, ayudando a las aseguradoras a reducir la complejidad y los costes en más de mil millones de pólizas procesadas con el software de DXC.

"El afán de innovación de DXC, su presencia global y su experiencia en el sector nos permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo, desde acelerar la expansión a nuevos mercados con nuestras ofertas de BPS hasta definir el futuro de los seguros especializados a través de nuestra empresa conjunta estratégica Velonetic", afirmó Ray August, presidente de Software de Seguros y Servicios de Procesos de Negocio de DXC. "Nuestra misión es dotar a las aseguradoras de soluciones innovadoras, que incluyen IA y tecnologías emergentes, para ayudarlas a competir eficazmente y abordar las tendencias clave del mercado con ofertas adaptadas a los mercados globales. Nos honra que Everest Group reconozca esta labor".

Everest Group evaluó a 25 proveedores de seguros generales (BPS) para su Evaluación BPS PEAK Matrix® 2025, clasificando a las empresas en tres categorías: Líderes, Competidores del Mercado y Aspirantes. El informe evaluó la visión, las capacidades y el impacto en el mercado de los proveedores.

Puede consultar un extracto del informe de Everest Group aquí. Para obtener más información sobre la oferta de seguros generales de DXC, haga clic aquí .

Aviso legal

Los extractos con licencia extraídos de los informes PEAK Matrix® de Everest Group pueden ser utilizados por terceros con licencia para sus propias actividades de marketing, promoción y materiales complementarios. Algunos extractos de los informes PEAK Matrix® de Everest Group no necesariamente reflejan el contexto completo de nuestra investigación y análisis. Toda la investigación y el análisis realizados por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes PEAK Matrix® de Everest Group son independientes y ninguna organización ha pagado una tarifa para aparecer en ellos ni para influir en su clasificación. Para acceder a la investigación completa y obtener más información sobre nuestra metodología, visite Everest Group PEAK Matrix® Reports .

