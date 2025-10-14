DXC wird in der Everest-Group-Bewertung von BPS-Anbietern als führend im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherung eingestuft

Anerkennung unterstreicht DXCs marktführende Technologie, KI-Innovation und Branchenexpertise

ASHBURN, Virginia, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ --DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wurde vom globalen Marktforschungsunternehmen Everest Group in seinem neuen Bericht „Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025" (BPS-PEAK-Matrix®-Bewertung 2025 für Sach- und Unfallversicherungen) als „Leader" eingestuft. DXC wurde außerdem mit dem „Star Performer"-Status ausgezeichnet, da das Unternehmen im Vergleich zur vorherigen, 2023 veröffentlichten Ausgabe des Berichts eine deutliche Vorwärts- und Aufwärtsentwicklung gezeigt hat.

Der Bericht der Everest Group hebt die Stärken von DXC bei der Nutzung von KI hervor, um den Zeit- und Kostenaufwand für Policen- und Datenmigrationen zu reduzieren, bei der Bereitstellung von Business Process Services (BPS), die eng mit den firmeneigenen Assure-Platform-Lösungen von DXC abgestimmt sind, sowie bei der schnellen Entwicklung neuer Fähigkeiten durch eine spezielle Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Versicherungen. Der Einsatz von DXC für Innovationen hat dem Unternehmen ermöglicht, Mehrwertlösungen wie KI-Beschleuniger und Assure BPM, welche die Modernisierung von Abläufen für Versicherungskunden auf der ganzen Welt vorantreiben, einzusetzen.

„Das plattformbasierte Modell von DXC Technology, welches auf der Assure-Plattform und der firmeneigenen Versicherungssoftware mit bereichsspezifischer IP basiert, vereinfacht die KI-Bereitstellung und ermöglicht eine kontinuierliche Modernisierung der P&C-Abläufe in großem Umfang", sagt Abhimanyu Awasthi, Praxidirektor bei der Everest Group. „DXC stützt sich auf domänenspezifische Lösungen, fundierte Kenntnisse des Londoner Marktes sowie eine breite geografische Abdeckung und unterstützt geschäftskritische Prozesse in den Bereichen Privat-, Firmen-, Spezial- und Rückversicherung, um Komplexität in operative Vorteile zu verwandeln."

Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung ist DXC ein zuverlässiger Partner der Wahl für 21 der 25 größten Versicherer. Als führender Anbieter von Kernversicherungssystemen ist DXC weiterhin innovativ und hilft Versicherern, die Komplexität sowie Kosten von mehr als 1 Milliarde Policen zu reduzieren, die mit DXC-Software verarbeitet werden.

„Die Innovationskraft, die globale Präsenz sowie die Branchenexpertise von DXC ermöglichen uns, die Anforderungen unserer Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen – von der Beschleunigung der Expansion in neue Märkte mit unseren BPS-Angeboten bis hin zur Gestaltung der Zukunft von Spezialversicherungen durch unser strategisches Joint Venture Velonetic", sagte Ray August, Präsident Versicherungssoftware und Business Process Services bei DXC. „Unsere Aufgabe ist es, Versicherer mit innovativen Lösungen, einschließlich KI und neuen Technologien, zu unterstützen, um ihnen zu helfen, effektiv zu konkurrieren und wichtige Markttrends mit Angeboten zu adressieren, die auf globale Märkte zugeschnitten sind. Wir fühlen uns geehrt, dass diese Arbeit von der Everest Group gewürdigt wird."

Die Everest Group hat für ihre „PEAK Matrix®"-Bewertung 2025 25 Anbieter von BPS für die Schaden- und Unfallversicherung bewertet und die Unternehmen in drei Kategorien eingeteilt: Marktführer, Marktkonkurrenten und Anwärter. Der Bericht bewertete die Vision, die Fähigkeiten und die Marktwirkung der Anbieter.

Ein Auszug aus dem Bericht der Everest Group kann hier abgerufen werden. Um mehr über das P&C-Angebot von DXC zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie-Dienstleistungen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für viele der innovativsten Unternehmen weltweit und entwickeln Lösungen, die Branchen sowie Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Engineering, Beratung und Technologie unterstützen Kunden dabei, ihre Systeme und Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren sowie zu modernisieren, ihre kritischsten Workloads zu verwalten, KI-gestützte Intelligenz in ihre Abläufe zu integrieren und Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund zu stellen. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Disclaimer

Lizenzierte Auszüge aus den „PEAK Matrix®"-Berichten der Everest Group können von lizenzierten Dritten zur Verwendung in ihren eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten und Begleitmaterialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den „PEAK Matrix®"-Berichten der Everest Group stellen nicht notwendigerweise den vollständigen Kontext unserer Forschung und Analyse dar. Alle Untersuchungen und Analysen, die von den Analysten der Everest Group durchgeführt werden und in den „PEAK Matrix®"-Berichten der Everest Group enthalten sind, sind unabhängig und keine Organisation hat eine Gebühr gezahlt, um aufgeführt zu werden oder um ihr Ranking zu beeinflussen. Die vollständige Studie und weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie hier:Everest Group PEAK Matrix® Reports.

Informationen zur Everest Group

Die Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, welches Wirtschaftsführern hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Die „PEAK Matrix® Assessments" der Everest Group liefern die Analysen und Einblicke, die Unternehmen benötigen, um kritische Auswahlentscheidungen für globale Dienstleistungsanbieter, Standorte, Produkte und Lösungen innerhalb verschiedener Marktsegmente zu treffen. Auch die Anbieter dieser Dienstleistungen, Produkte und Lösungen nutzen die PEAK Matrix®, um ihr Angebot im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche oder des Marktes zu bewerten und zu kalibrieren. Weitere Einzelheiten und vertiefende Inhalte finden Sie auf www.everestgrp.com.

