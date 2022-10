DXC-Luxoft ouvre un nouveau siège en Italie et un centre d'excellence automobile à Turin

Un investissement de 5 millions de dollars pour aider les constructeurs automobiles italiens à passer aux véhicules définis par logiciel

Prévoit d'embaucher 400 ingénieurs logiciels supplémentaires au cours des deux prochaines années

TURIN, Italie, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Luxoft, une société de DXC Technology (NYSE: DXC), a ouvert un nouveau siège italien et un centre d'excellence automobile à Turin. Dans le cadre de cet investissement de plus de 5 millions de dollars américains (4,4 millions d'euros), Luxoft prévoit d'embaucher 400 ingénieurs logiciels au cours des deux prochaines années. Cette initiative vise à soutenir les entreprises automobiles italiennes en leur fournissant des talents technologiques de pointe et à générer de nouvelles sources de revenus dans le domaine en plein essor des véhicules définis par logiciel.

Luz Mauch, EVP Automotive Luxoft (left) and Marco Bottero, Country Director for Luxoft in Italy, Spain and Portugal (right), cutting the ribbon of the Luxoft Italy HQ and Automotive Center of Excellence in Turin, Italy (credit: DXC-Luxoft)

Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le pays, DXC emploie déjà plus de 2 000 experts en technologie en Italie, dans ses installations de Milan, Rome et Bari. En s'appuyant sur cette présence et en ajoutant aux 200 ingénieurs logiciels qu'elle compte déjà dans le pays, Luxoft accroît ses capacités à s'associer aux constructeurs automobiles et aux équipementiers italiens pour relever des défis tels que l'analyse des données, la gestion des applications et l'optimisation des processus métier.

Luxoft a choisi Turin en raison de son accès aux compétences locales, de sa proximité avec les principaux clients et partenaires et de sa position importante dans l'écosystème automobile italien. Il fait partie d'un réseau d'installations Luxoft axées sur les solutions de mobilité numérique en Europe et dans le monde.

Inauguré aujourd'hui lors d'une cérémonie à laquelle participaient des cadres de Luxoft et de DXC, des représentants du gouvernement et des dirigeants d'entreprises automobiles, le nouveau siège social de Luxoft en Italie et le centre d'excellence automobile sont installés dans le bâtiment Lingotto de Turin, autrefois une usine automobile et aujourd'hui un symbole de l'industrie automobile italienne.

« Le passage aux véhicules définis par logiciel est une force révolutionnaire et imparable dans l'industrie automobile actuelle. Dans ce nouveau modèle économique, les constructeurs automobiles sont en mesure d'engager directement les clients avec des services numériques, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le fait d'opérer à partir de Turin nous permet de faire partie de l'un des plus importants pôles automobiles du monde, où l'on trouve de l'expertise, des capacités de recherche et un écosystème d'entreprises travaillant toutes à la recherche du véhicule du futur. »

Luz G. Mauch, vice-président exécutif de Automotive Luxoft

« DXC a trois décennies d'expérience dans le soutien aux organisations italiennes de premier plan dans de nombreux domaines d'importance nationale : de la fabrication à l'énergie, en passant par la finance et le gouvernement. Avec le lancement de l'installation technologique de pointe de Luxoft dans la ville de Turin, nous stimulons aujourd'hui le secteur automobile italien et confirmons notre engagement envers l'innovation italienne. »

Eugenio Maria Bonomi, directeur général de DXC Technology Italy

« La ville métropolitaine de Turin se concentre sur le développement économique de la région. Le secteur automobile en est un élément clé. Notre objectif est de soutenir l'innovation dans le domaine de la technologie et de la société, capable de combiner une vision de l'avenir avec le développement des compétences dans notre région. Nous sommes enthousiasmés par l'investissement de Luxoft et nous le suivrons avec intérêt. »

Sonia Cambursano, conseillère de la ville métropolitaine de Turin

À propos de Luxoft

Luxoft est la branche conception, données et développement de DXC Technology, fournissant des solutions technologiques de bout en bout sur mesure pour les systèmes, produits et services critiques. Nous aidons à créer des organisations alimentées par les données, en résolvant des défis opérationnels, technologiques et stratégiques complexes. Notre passion est de bâtir des entreprises résilientes, tout en générant de nouveaux canaux commerciaux et de nouvelles sources de revenus, des expériences utilisateur exceptionnelles et des opérations modernisées à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur luxoft.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com.

Ensemble, DXC et Luxoft offrent une proposition de valeur client différenciée pour la transformation numérique, en combinant les capacités frontales numériques de Luxoft avec l'expertise de DXC en matière de modernisation et d'intégration informatiques.

