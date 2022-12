DXC Technology annonce que Lockton UK est le premier client à utiliser la nouvelle solution DXC Assure Broking

L'entreprise réaffirme son engagement à fournir des services de transition Blueprint Two

LONDRES, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) a dévoilé sa nouvelle plateforme mondiale de courtage numérique, DXC Assure Broking , avec un utilisateur précoce, Lockton , le plus grand courtier d'assurance indépendant au monde. Lockton utilise la plateforme basée dans le Cloud de DXC pour ses activités de vente au détail au Royaume-Uni dans le but de les étendre à d'autres régions et secteurs.

Fonctionnant avec Amazon Web Services (AWS), DXC Assure Broking est une solution intégrée et modulaire pour les courtiers d'assurance commerciale basée sur la plateforme numérique DXC Assure. Couvrant le développement commercial, l'administration des politiques, les réclamations, les rapports et les analyses, elle offre une expérience client numérique, réduit les coûts, augmente l'efficacité et accélère la commercialisation de nouveaux produits et services. Elle est le successeur naturel du portefeuille actuel de solutions de courtage de DXC : Brokasure Desktop, Brokasure Enterprise et GLOBAL XB.

DXC Assure Broking prend en charge les services numériques Blueprint Two dans le cadre de la solution de base afin de transformer le marché de l'assurance à Londres. DXC contribue à la transition Blueprint Two avec des options d'activation numérique au moyen d'une nouvelle offre, DXC Assure Market Link, qui permet aux courtiers ainsi qu'aux entreprises commerciales et spécialisées de préserver leur investissement dans les applications DXC existantes.

Ray August, responsable des logiciels d'assurance et des solutions de processus opérationnels pour DXC Technology, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante pour DXC et démontre les progrès que nous avons réalisés dans le développement d'une plateforme de courtage prospective. Lockton est un client important pour DXC au niveau mondial, et je suis ravi que nous puissions faire avancer la transformation de ce secteur avec un utilisateur précoce de haut niveau comme Lockton. Nous rencontrons nos clients là où ils en sont dans leur parcours de transformation et nous leur offrons le soutien dont ils ont besoin pour accroître leurs investissements ou trouver de nouvelles solutions ».

Lockton utilise aujourd'hui des composants de DXC Assure Broking dans un certain nombre d'endroits au Royaume-Uni, avec la possibilité de les étendre à l'Europe.

« Lockton a choisi DXC Assure Broking comme solution stratégique à long terme avec la possibilité de l'adopter plus largement dans l'ensemble de l'entreprise Lockton », a déclaré Simon Coleman, directeur d'exploitation de Lockton International. « Nous nous réjouissons de travailler avec DXC afin de façonner la solution de vente au détail qui nous aidera à accélérer la mise sur le marché et à offrir davantage de valeur à nos clients ».

Craig Beattie, analyste principal chez Celent, a déclaré : « L'investissement continu de DXC dans les solutions numériques pour le secteur mondial de l'assurance démontre son engagement envers le marché et offre une feuille de route à la vaste clientèle de DXC dans le secteur de l'assurance. Les ambitions de Lockton pour la plateforme offrent un aperçu du potentiel de la nouvelle offre ».

Les premiers utilisateurs de DXC Assure Commercial and Specialty , qui partagent la même base de code que DXC Assure Broking, seront annoncés prochainement.

Afin de mettre en œuvre Blueprint Two, DXC a annoncé en janvier 2022 un accord avec Lloyd's, la première marketplace mondiale pour les solutions de risques commerciaux, d'entreprise et spécialisés, et l'International Underwriting Association (IUA). DXC réorganise l'ensemble du système informatique du marché londonien, l'aidant à passer d'un ensemble de processus analogiques principalement au format papier à un ensemble de processus centrés sur les données, automatisés et rentables. L'accord est soutenu par la Lloyd's Market Association (LMA).

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com.

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 7 500 associés, présents dans plus de 125 pays, de se concentrer uniquement sur les besoins des clients en matière de risques et d'assurance. Avec une expertise qui atteint le monde entier, Lockton offre la compréhension profonde nécessaire pour obtenir des résultats remarquables.

Pendant 11 années consécutives, le magazine Business Insurance a décerné à Lockton le titre de « Best Place to Work in Insurance » (« Meilleur endroit où travailler dans le secteur des assurances »). En 2022, Lockton a été nommée l'une des 100 meilleures grandes entreprises pour lesquelles travailler par Best Companies.

