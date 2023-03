DXC Technology et la Manchester United Foundation lancent la Digital Futures Academy pour former et inspirer les jeunes

- Initiative pluriannuelle visant à développer les capacités technologiques des jeunes du Grand Manchester et à accroître le nombre de talents dans le secteur technologique

- Cette initiative soutient la stratégie du gouvernement local visant à faire de Manchester un centre technologique de premier plan au Royaume-Uni

MANCHESTER, Royaume-Uni, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) et la Manchester United Foundation ont lancé la DXC Digital Futures Academy, qui propose un programme d'éducation de quatre ans pour les élèves du secondaire dans la région du Grand Manchester.

En développant des compétences sociales et techniques essentielles, cette académie s'efforce de soutenir et de responsabiliser les jeunes, en leur offrant des opportunités auxquelles ils n'auraient peut-être pas accès autrement, en améliorant leurs perspectives de carrière et en façonnant l'avenir du travail.

Lors de la première étape, 50 élèves âgés de 12 à 13 ans seront sélectionnés pour participer au programme éducatif de quatre ans. Ils acquerront des compétences technologiques dans un certain nombre de domaines clés, notamment l'automatisation, le big data, la réalité virtuelle et la sécurité, ainsi que des compétences de développement professionnel.

Le programme de la Digital Futures Academy a été co-créé par les experts en technologie de DXC, la Manchester United Foundation et les groupes consultatifs d'enseignants locaux. Ensemble, ils utiliseront le mentorat, le développement personnel et les sessions pratiques pour former les leaders sociaux de demain. À la fin du programme, les élèves bénéficieront d'un soutien pour accéder à l'enseignement supérieur, aux universités, aux apprentissages et à l'emploi.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Manchester United Foundation pour utiliser nos compétences technologiques et avoir un impact positif sur les communautés locales », a déclaré Mary Finch, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines de DXC Technology. « Avec la Digital Futures Academy, nos collègues utiliseront leur énergie, leur passion et leur expertise technique pour éduquer et inspirer les jeunes dans leur parcours académique et professionnel ».

« Ce projet est le fruit d'une année de travail et il s'agit du début d'une initiative qui témoignera d'un engagement à long terme envers les 50 jeunes concernés », a déclaré John Shiels (MBE), directeur général de la Manchester United Foundation. « Il s'agit d'une véritable collaboration entre nous, les enseignants et DXC, et nous espérons qu'à la fin du programme de quatre ans, tous les participants seront en mesure de choisir leur parcours d'adulte.

En plus d'être le partenaire de transformation numérique de Manchester United et le partenaire principal sur les manches du maillot, DXC est le partenaire de la Manchester United Foundation. Pour ce rôle, DXC se concentre sur l'utilisation de la technologie pour éduquer et inspirer une nouvelle génération d'étudiants en STEM. DXC et la Manchester United Foundation travailleront en étroite collaboration avec les autorités locales, y compris le conseil municipal de Manchester, afin de contribuer à la mission de la ville visant à devenir une puissance technologique. En initiant les étudiants aux compétences clés requises dans le secteur technologique, l'académie contribuera à la constitution d'un futur vivier de talents numériques locaux.

« Manchester possède l'un des secteurs numériques et créatifs les plus importants d'Europe. Les opportunités pour les jeunes talents dotés de compétences technologiques sont de plus en plus nombreuses », a déclaré Bev Craig, présidente du conseil municipal de Manchester. « La Digital Futures Academy s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à aider nos jeunes, en particulier ceux qui n'auraient pas pu profiter de telles opportunités auparavant, à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans des secteurs de croissance clés au sein d'une économie prospère et ouverte à tous ».

La Digital Futures Academy est l'une des nombreuses initiatives d'impact social que DXC mène à l'échelle mondiale. En octobre 2023, DXC a annoncé l'expansion de son programme DXC Dandelion, qui aide les personnes neurodivergentes à développer une carrière dans le secteur des technologies de l'information.

Les écoles qui participent à la Digital Futures Academy sont les suivantes :

1) Stretford High School, 2) Great Academy Ashton, 3) Middleton Technology School, 4) Manchester Academy, 5) Whalley Range 11-18 High School, 6) Levenshulme High School.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentiels tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com.

À propos de la Manchester United Foundation

La Manchester United Foundation utilise le football pour inciter et inspirer les jeunes à se construire une vie meilleure et à unir les communautés dans lesquelles ils vivent. Un personnel dévoué propose des programmes éducatifs et communautaires afin d'aider les jeunes à faire les bons choix de vie.

