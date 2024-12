DXC Technology France reconnue comme « Exceptional Performer » par Whitelane Research

DXC France est saluée pour la satisfaction générale exceptionnelle de ses clients.

PARIS, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology, fournisseur mondial de services technologiques classé au Fortune 500, a été reconnu comme un « Exceptional Performer » dans l'étude 2024 sur le sourcing informatique en France par Whitelane Research et Timspirit. C'est la deuxième année consécutive que DXC monte sur le podium en France, ainsi que la sixième année que Whitelane Research attribue un classement de premier plan à DXC à travers l'Europe.

Whitelane Research, l'une des organisations de recherche les plus reconnues en Europe, a souligné la progression constante de DXC en termes de satisfaction générale des clients, ce qui a conduit l'entreprise à atteindre un classement de premier rang parmi plus de 30 fournisseurs français. Les résultats de l'étude 2024 montrent que les clients ont classé DXC en première position pour son excellence dans les services Cloud et Infrastructure.

Les résultats de cette année soulignent également la position de leader de DXC sur le marché français avec des notes élevées dans plusieurs catégories importantes :

Satisfaction générale des clients: 82 %

Qualité de la prestation de services: 85 %

Services Cloud et Infrastructure: 80 %

« Cette amélioration constante de nos résultats démontre la confiance que nos clients placent en DXC et notre capacité à nous adapter rapidement à leurs besoins. Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et de premier ordre en tant que partenaire de confiance », a déclaré Yonel Warstki, Directeur Général de DXC Technology en France. « Ces scores traduisent l'engagement de nos équipes, qui travaillent sans relâche pour fournir des solutions sur mesure permettant aux organisations d'atteindre leurs objectifs de croissance. Nous sommes fiers de collaborer étroitement avec de nombreuses entreprises du CAC 40 en France, les soutenant dans leurs transformations informatiques sécurisées, intelligentes et modernes. »

« DXC Technology France a réussi à maintenir sa deuxième position cette année et a amélioré son taux de satisfaction générale de 4 points. Ce statut d'« Exceptional Performer » illustre à quel point les clients considèrent DXC comme un partenaire privilégié et un leader pour leur parcours informatique », a déclaré Jef Loos, Responsable de la Recherche Europe chez Whitelane Research.

À propos de l'étude 2024 sur le sourcing informatique en FranceL'étude 2024 sur le sourcing informatique en France, menée par Whitelane Research en collaboration avec Timspirit, recueille des informations provenant de plus de 700 contrats de sourcing informatique uniques auprès de plus de 200 organisations qui investissent le plus dans la technologie en France, évaluant, sur la base des retours clients les 30 principaux fournisseurs de services informatiques.

Pour consulter un extrait de l'étude 2024 sur le sourcing informatique en France de Whitelane Research, cliquez ici.

