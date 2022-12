- Tendências tecnológicas imersivas que revolucionarão a forma como trabalhamos e vivemos

LONDRES, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa líder global de serviços de tecnologia da Fortune 500, revelou cinco maneiras pelas quais prevê que o Metaverso impactará a vida e os negócios nos próximos 5 anos.

1. A colaboração no local de trabalho nunca mais será a mesma.

Em todo o mundo, o Metaverso se tornará parte do trabalho diário de um número cada vez maior de funcionários. Em vez de olhar para uma grade de rostos bidimensionais em uma tela de videoconferência, os colegas poderão escolher seu lugar em uma mesa virtual, sair da sala para uma pausa e até mesmo dar um passeio virtual com seu chefe.

Para maximizar os benefícios, muitas empresas já estão combinando videoconferência tradicional com tecnologias de colaboração imersiva. A DXC percebeu o impacto positivo de seu próprio mundo virtual privado, com aumento dos níveis de produtividade, engajamento e criatividade entre seus funcionários.

"As experiências do Metaverso estão ajudando os funcionários a se concentrar melhor e reter mais informações. Os mundos virtuais podem nos ajudar a sair de nossa rotina de videoconferência e abrir as portas para uma maior colaboração e inovação", diz Nathalie Vancluysen, chefe de Realidade Estendida da DXC Technology.

2. Eventos profissionais de grande escala serão virtuais

O Metaverso é um lugar onde milhares de avatares ao redor do mundo podem se reunir para interagir, se encontrar e se engajar. Controlados por pessoas a partir do conforto do local escolhido, os avatares 3D personalizados podem vagar livremente por um espaço quase infinito e se teletransportar de um lugar para outro instantaneamente. No futuro, mais eventos de grande escala, como conferências, exposições e cúpulas, ocorrerão em mundos virtuais, permitindo maiores oportunidades de colaboração em todo o mundo e reduzindo o tempo, os recursos e a pegada de carbono usados nas viagens.

3. Bandas, DJs, clubes esportivos e encontros farão a transição para o Metaverso

Cada vez mais indivíduos e organizações da indústria da música e do esporte estão incentivando os fãs a se juntarem a eles em assentos virtuais em locais virtuais, trazendo a emoção de shows e partidas para a casa do indivíduo. Além disso, alguns aplicativos de relacionamento como Nevermet e Flirtual já estão oferecendo serviços no Metaverso. Nos próximos cinco anos, os consumidores terão oportunidades mais interativas e imersivas de fazer o que eles adoram fazer no mundo físico — tudo por meio de seu avatar digital.

4. As marcas se expressarão de novas maneiras

As experiências virtuais dos clientes se tornarão comuns com marcas que buscam maneiras novas e interessantes de interagir com seus clientes. Grandes marcas de varejo como Louis Vuitton, Adidas, Gucci, Coke e Nike, com empresas de veículos como Nissan, Toyota e Ferrari já estão experimentando ambientes virtuais e realidade aumentada. Nos próximos cinco anos, a DXC espera que cada vez mais marcas ofereçam aos clientes a oportunidade de explorar suas marcas, soluções e serviços em 3D — de hotéis a cidades e aeroportos.

5. Recrutamento e integração serão metamorfoseados

Recrutar talentos é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, e alcançar talentos é o primeiro passo. Nos próximos cinco anos, organizações se voltarão cada vez mais ao Metaverso para se conectar com candidatos de formas envolventes e atrativas. O Metaverso também pode ser bom para a inclusão. A realização de entrevistas de primeira rodada no Metaverso pode ajudar os recrutadores a identificar candidatos com o perfil comportamental certo, em vez de apenas aqueles com as credenciais ou aparência corretas no CV.

"Indivíduos e empresas estão abrindo suas mentes para a possibilidade de usar o Metaverso em atividades cotidianas", resume Nathalie Vancluysen. "Muitos dos jovens adultos de hoje cresceram socializando e jogando online, portanto, empresas, organizações governamentais e marcas devem ser capazes de envolvê-los com produtos e serviços que pareçam familiares e interessantes".

