DXC Technology identifie cinq façons dont le métavers va transformer la vie et les affaires dans les cinq prochaines années

LONDRES, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), une société mondiale de services technologiques de premier plan figurant au classement Fortune 500, a dévoilé cinq façons dont elle prévoit que le métavers aura un impact sur la vie et les affaires au cours des 5 prochaines années.

1. La collaboration sur le lieu de travail ne sera plus jamais la même

Partout dans le monde, le métavers fera partie du travail quotidien d'un nombre croissant de salariés. Au lieu de regarder une grille de visages bidimensionnels sur un écran de vidéoconférence, les collègues pourront choisir leur place à une table virtuelle, sortir de la pièce pour faire une pause, et même faire une promenade virtuelle avec leur patron.

Pour maximiser les avantages, de nombreuses entreprises associent déjà la vidéoconférence traditionnelle aux technologies de collaboration immersive. DXC a remarqué l'impact positif de son propre monde virtuel privé, avec des niveaux accrus de productivité, d'engagement et de créativité parmi ses employés.

« Les expériences métaverses aident les employés à mieux se concentrer et à retenir davantage d'informations. Les mondes virtuels peuvent nous aider à sortir de notre routine de vidéoconférence et ouvrir la porte à une plus grande collaboration et à l'innovation », déclare Nathalie Vancluysen, responsable de la réalité étendue chez DXC Technology.

2. Les événements professionnels de grande envergure deviendront virtuels

Le métavers est un lieu où des milliers d'avatars du monde entier peuvent se réunir pour interagir, se rencontrer et s'engager. Contrôlés par des personnes depuis le confort du lieu qu'elles ont choisi, les avatars 3D personnalisés peuvent se déplacer librement dans un espace presque infini et se téléporter d'un endroit à l'autre instantanément. À l'avenir, un plus grand nombre d'événements de grande envergure, tels que des conférences, des expositions et des sommets, se dérouleront dans des mondes virtuels, offrant ainsi de plus grandes possibilités de collaboration à l'échelle mondiale et réduisant le temps, les ressources et l'empreinte carbone des déplacements.

3. Les groupes de musique, les DJs, les clubs de sport et les clubs de rencontres vont passer dans le métavers

De plus en plus d'individus et d'organisations du secteur de la musique et du sport encouragent les fans à les rejoindre depuis des sièges virtuels dans des lieux virtuels, apportant l'excitation des concerts et des matchs à domicile. En outre, certaines applications de rencontre comme Nevermet et Flirtual offrent déjà des services dans le métavers. Au cours des cinq prochaines années, les consommateurs se verront offrir davantage de possibilités interactives et immersives de faire les choses qu'ils aiment faire dans le monde physique, le tout via leur avatar numérique.

4. Les marques s'exprimeront d'une nouvelle manière

Les expériences virtuelles pour les clients vont devenir monnaie courante, les marques cherchant des moyens nouveaux et passionnants d'entrer en contact avec leurs clients. De grandes marques de détail comme Louis Vuitton, Adidas, Gucci, Coke et Nike, ainsi que des constructeurs automobiles comme Nissan, Toyota et Ferrari, expérimentent déjà les environnements virtuels et la réalité augmentée. Au cours des cinq prochaines années, DXC s'attend à ce que de plus en plus de marques offrent à leurs clients la possibilité d'explorer leurs marques, solutions et services en 3D – des hôtels aux villes en passant par les aéroports.

5. Le recrutement et l'accueil des recrues seront métamorphosés

Le recrutement de talents fait partie intégrante du succès de toute entreprise, et les atteindre est la première étape. Au cours des cinq prochaines années, les entreprises se tourneront de plus en plus vers le métavers pour entrer en contact avec les candidats de manière attrayante. Le métavers peut également être bénéfique pour l'inclusion. L'organisation d'entretiens de premier tour dans le métavers peut aider les recruteurs à identifier les candidats ayant le bon profil comportemental plutôt que de se contenter de ceux qui ont les bonnes références dans le CV ou le bon look.

« Les particuliers et les entreprises ouvrent leur esprit à la possibilité d'utiliser le métavers dans les activités quotidiennes », résume Nathalie Vancluysen. « De nombreux jeunes adultes d'aujourd'hui ont grandi en socialisant et en jouant en ligne. Les entreprises, les organisations gouvernementales et les marques doivent donc être en mesure de les engager avec des produits et des services qui leur semblent familiers et passionnants. »

