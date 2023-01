DXC Technology identifica cinco tendências de segurança cibernética que afetarão a vida e os negócios a partir de 2023

- A indústria global de segurança cibernética recrutará mais 3,4 milhões de profissionais para neutralizar a ameaça do cibercrime

LONDRES, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder em serviços de tecnologia global da Fortune 500, previu cinco maneiras pelas quais o cenário de segurança digital impactará a vida e os negócios a partir de 2023.

Como um dos principais fornecedores de soluções de segurança cibernética globalmente, com mais de três mil especialistas ajudando as maiores empresas do mundo a aumentar sua resiliência, a DXC Technology vê um cenário de ameaças em evolução, mas com oportunidades para enfrentá-las.

DXC: Cinco tendências de segurança cibernética que afetarão a vida e os negócios em 2023 e não só (crédito Adobe Stock) (CNW Group/DXC Technology Company)

1. A corrida armamentista de segurança cibernética vai acelerar

Cibercriminosos e profissionais de cibersegurança usarão inteligência artificial (IA) em uma batalha cada vez mais sofisticada. No caso da defesa da cibersegurança, a IA tem sido usada principalmente para identificar padrões de comportamento suspeito. Devido ao volume de atividades suspeitas e ao número de falsos positivos, a equipe de cibersegurança costuma ficar sobrecarregada.

A boa notícia é que, a partir de 2023, já poderemos automatizar os controles de segurança e os mecanismos de resposta baseados em IA, reagindo com mais rapidez e precisão a ciberataques, reduzindo o possível tempo de inatividade e protegendo dados críticos pessoais e comerciais.

"Embora a IA possa automatizar a detecção e eliminação de ameaças, os processos subjacentes são baseados em uma compreensão de atividades passadas, o que irá motivar os cibercriminosos a criar novos tipos de ataques", disse Mark Hughes, presidente de segurança da DXC Technology. "Acompanhar o ritmo será um desafio, especialmente se a computação quântica entrar na briga nos próximos anos, o que pode fazer com que as defesas de hoje sejam violadas em segundos".

2. Nós precisamos ter cuidado com quem possamos estar falando no metaverso (mantendo um controle firme de nossas carteiras digitais)

2023 está definido para ser um ano importante para o metaverso com Meta, Microsoft, Virbela e outros em mundos virtuais cada vez mais populares. No entanto, a atividade no metaverso pode levantar questões sobre identidade. Como você sabe que a pessoa com quem você pensa estar falando é quem ela diz ser? Os certificados digitais, talvez construídos no blockchain, podem ajudar. Esses certificados também podem ser usados para proteger transações virtuais no metaverso. O que está claro é que os riscos também aumentam à medida que o metaverso se expande.

3. Os ataques de cibersegurança geopolítica aumentarão, mas também levarão a inovações em defesa

O ataque da Rússia à Ucrânia nos lembrou da maneira mais direta possível que a guerra agora é híbrida, e que os riscos de ciberataques geopolíticos são reais. Como resultado, muitas apólices de seguro cibernético estão sendo redigidas para excluir atos de ciberguerra, criando desafios para a mitigação do risco cibernético.

Com tensões geopolíticas persistentes, essa ameaça deve continuar em 2023. Na verdade, com mais de 70 países realizando eleições governamentais em 2023 (eventos frequentemente visados por agentes patrocinados pelo Estado), este será um ano desafiador para as defesas de cibersegurança. No entanto, nós podemos aprender com estudos de caso, como a defesa "exemplar" da Ucrânia contra os ciberataques russos.

4. Os ataques de cibersegurança terão a infraestrutura nacional crítica que abastece nossas casas como alvo

Quando as luzes se apagam ou o gás é cortado, é improvável que a maioria das pessoas pense ser o resultado de uma violação de cibersegurança industrial. Porém, a Tecnologia Operacional (TO) é um campo de batalha emergente para ciberataques, com os sistemas que controlam e automatizam fábricas e infraestrutura civil (incluindo usinas elétricas e barragens) se tornando alvos.

Com as tensões geopolíticas em andamento, a ameaça cibernética da TO crescerá em 2023, pressionando os setores para garantir que permaneçam um passo à frente, oferecendo proteção de cibersegurança em suas operações.

5. As oportunidades de carreira em cibersegurança crescerão

Há um déficit global de cerca de 3,4 milhões de trabalhadores de cibersegurança. Com ameaças crescentes de tecnologias avançadas, esse número provavelmente aumentará.

A lacuna de habilidades cibernéticas cria oportunidades de carreira para pessoas de todas as idades e origens. No Reino Unido, por exemplo, há atualmente cerca de mil oportunidades de cibersegurança para graduados no portal de carreiras GradCracker. No entanto, não são apenas os graduados que podem se beneficiar. Muitas empresas oferecem treinamentos de reciclagem em cibersegurança.

"A inclusão do espaço de cibersegurança se estende à neurodiversidade", acrescentou Mark Hughes. "Por exemplo, o Programa Dandelion da DXC ajuda indivíduos com autismo, TDAH, dislexia e outras condições neurológicas a construir carreiras em TI, incluindo a cibersegurança. O crescimento de ciberameaças cria oportunidades de carreira para pessoas de diferentes áreas".

As ciberameaças continuarão aumentando em velocidade e complexidade a partir de 2023, assim como a capacidade de aplicar as mais recentes tecnologias, abordagens e talentos para enfrentá-las. "A corrida da cibersegurança é uma analogia adequada. O lado certo deve vencer", concluiu Mark Hughes.

Para mais informações, acesse:

https://dxc.com/us/en/insights/perspectives/article/five-cybersecurity-trends-that-will-shape-2023-and-beyond

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados, e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas do mundo e organizações do setor público confiam na DXC para implementar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em seus departamentos de TI. Saiba mais sobre como oferecemos excelência a nossos clientes e colegas no site DXC.com.

CONTATO: Aleksandra Andreasik-Binkowska, gerente de comunicações da EMEA, DXC Technology, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980064/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Identifies_Five_Cybersecur.jpg

FONTE DXC Technology Company

SOURCE DXC Technology Company