DXC Technology identifie cinq tendances en matière de cybersécurité qui auront un impact sur la vie et les affaires en 2023 et au-delà

LONDRES, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), une société mondiale de services technologiques de premier plan figurant au classement Fortune 500, a prévu cinq façons dont le paysage de la sécurité numérique aura un impact sur la vie et les affaires en 2023 et au-delà.

En tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité au niveau mondial, avec plus de 3 000 experts aidant les plus grandes entreprises du monde à accroître leur résilience, DXC Technology observe un paysage de menaces en évolution, mais aussi des opportunités pour y faire face.

1. La course aux armements en matière de cybersécurité va s'accélérer

Les cybercriminels et les professionnels de la cybersécurité vont tous deux utiliser l'intelligence artificielle (IA) dans une bataille d'esprit de plus en plus sophistiquée. Dans le cas de la défense de la cybersécurité, l'IA a été principalement utilisée pour identifier des modèles de comportements suspects. En raison du volume d'activités suspectes et du nombre de faux positifs, le personnel de cybersécurité est souvent débordé.

La bonne nouvelle est qu'en 2023 et au-delà, nous devrions pouvoir commencer à automatiser les contrôles de sécurité et les mécanismes de réponse basés sur l'IA - ce qui permettra de réagir plus rapidement et plus précisément aux cyberattaques, de réduire les éventuels temps d'arrêt et de protéger les données critiques des particuliers et des entreprises.

« Si l'IA peut automatiser la détection et l'élimination des menaces, les processus sous-jacents reposent sur la compréhension des activités passées, ce qui incitera les cybercriminels à imaginer de nouveaux types d'attaques », a déclaré Mark Hughes, président de la sécurité chez DXC Technology. « Suivre le rythme sera un défi, surtout si l'informatique quantique entre dans la mêlée dans les années à venir, ce qui pourrait voir les défenses d'aujourd'hui violées en quelques secondes. »

2. Nous devrons être prudents quant aux personnes à qui nous pensons parler dans le métavers (tout en gardant la main sur nos portefeuilles numériques)

2023 devrait être une année importante pour le métavers avec Meta, Microsoft, Virbela et d'autres qui comptent sur les mondes virtuels pour se généraliser. Cependant, l'activité dans le métavers peut soulever des questions concernant l'identité ; comment savoir si la personne à laquelle vous pensez parler est bien celle qu'elle prétend être ? Des certificats numériques, peut-être construits sur la blockchain, pourraient aider. Ces certificats pourraient également être utilisés pour sécuriser les transactions virtuelles dans le métavers. Ce qui est clair, c'est qu'à mesure que le métavers se développe, les risques augmentent également.

3. Les attaques géopolitiques en matière de cybersécurité vont se multiplier, mais elles conduiront également à l'innovation dans le domaine de la défense

L'attaque de la Russie contre l'Ukraine nous a rappelé de la manière la plus brutale qui soit que la guerre est désormais hybride et que les risques de cyberattaques à motivation géopolitique sont réels. En conséquence, de nombreuses polices d'assurance cybernétique sont désormais rédigées de manière à exclure les actes de cyberguerre, ce qui crée des défis pour l'atténuation des cyberrisques.

Avec les tensions géopolitiques persistantes, cette menace devrait se poursuivre en 2023. En fait, avec plus de 70 pays devant organiser des élections gouvernementales en 2023 (événements fréquemment ciblés par des acteurs parrainés par l'État), ce sera une année difficile pour les défenses de cybersécurité. Toutefois, nous pouvons tirer des enseignements d'études de cas telles que la défense « exemplaire » de l'Ukraine contre les cyberattaques russes.

4. Les attaques de cybersécurité viseront les infrastructures nationales essentielles qui alimentent nos foyers

Lorsque les lumières s'éteignent ou que le gaz est coupé, il est peu probable que la plupart des gens pensent que c'est le résultat d'une violation de la cybersécurité industrielle. Mais la technologie opérationnelle (TO) est un nouveau champ de bataille pour les cyberattaques, les systèmes qui contrôlent et automatisent les usines et les infrastructures civiles (y compris les centrales électriques et les barrages) devenant une cible.

Avec les tensions géopolitiques actuelles, la cyber-menace des TO augmentera en 2023, ce qui mettra la pression sur les industries pour s'assurer qu'elles gardent une longueur d'avance en investissant dans la protection de la cybersécurité à travers leurs opérations.

5. Les possibilités de carrière dans le domaine de la cybersécurité vont augmenter

On estime qu'il manque environ 3,4 millions de travailleurs en cybersécurité dans le monde. Avec les menaces croissantes que représentent les technologies avancées, ce nombre est susceptible d'augmenter.

Le déficit de compétences en cybernétique crée des opportunités de carrière pour des personnes de tous âges et de tous horizons. Au Royaume-Uni, par exemple, environ 1 000 offres d'emploi en cybersécurité pour les diplômés sont actuellement répertoriées sur le portail de carrières GradCracker . Mais les diplômés ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. De nombreuses entreprises offrent la possibilité de se recycler dans la cybersécurité.

« L'inclusivité de l'espace de cybersécurité s'étend à la neurodiversité », a ajouté Mark Hughes. « Par exemple, le programme Dandelion de DXC aide les personnes atteintes d'autisme, de TDAH, de dyslexie et d'autres troubles neurologiques à faire carrière dans l'informatique, y compris la cybersécurité. La croissance de la cybermenace crée des opportunités de carrière pour les personnes de tous horizons. »

Les cybermenaces continueront de gagner en rapidité et en complexité en 2023 et au-delà, mais il en ira de même de la capacité à appliquer les dernières technologies, approches et talents pour y faire face. « La course aux armements en matière de cybersécurité est une analogie pertinente - le bon côté doit gagner », a conclu Mark Hughes.

