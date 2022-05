DXC Technology, Lloyd's et l'IUA prolongent leur contrat pour soutenir la transformation du marché de l'assurance de Londres

En tant que plus grand centre d'assurance au monde, le marché londonien de l'assurance représente 7,6 % du marché mondial de la (ré)assurance commerciale, emploie 47 000 personnes au Royaume-Uni et représente près d'un quart du PIB de la ville de Londres, avec une prime brute souscrite de plus de 110 milliards de dollars.

Soutenant la co-entreprise du marché, et en tant que principal actionnaire de celle-ci, DXC travaillera avec Lloyd's, l'IUA et toutes les associations et participants du marché pour assurer la transition des compagnies d'assurance du marché londonien vers la nouvelle plateforme numérique, apportant des améliorations significatives en termes de vitesse et d'efficacité. Ce travail est réalisé dans le cadre de l'initiative Future at Lloyd's et en collaboration avec les courtiers, les agents généraux, les syndicats et les assureurs du marché londonien de l'assurance. Il s'agit de l'une des plus grandes migrations actuelles vers le cloud computing dans le monde. L'objectif est de transformer le marché de l'assurance londonien, en le faisant passer d'un ensemble de processus analogiques, essentiellement basés sur le papier, à un marché axé sur les données, automatisé et économique.

John Neal, PDG de Lloyd's, a déclaré : « En annonçant cette extension, Lloyd's, DXC et l'IUA démontrent leur engagement à sécuriser numériquement les activités des clients du marché londonien, à la fois à long et à court terme. Avec l'initiative Future at Lloyd's, nous allons passer à une plateforme unique qui fournira un traitement et une comptabilité automatisés pour le marché, ce qui entraînera une réduction substantielle des coûts d'exploitation et offrira aux clients un service beaucoup plus rapide et de meilleure qualité ».

« La nouvelle plateforme numérique que nous construisons transformera le marché de Londres en l'un des marchés d'assurance les plus avancés technologiquement au monde », a déclaré Mike Salvino, président et directeur général de DXC Technology. « Cet accord nous permettra de soutenir la fourniture des nouveaux services de traitement numérique aux entreprises du marché londonien de l'assurance en sauvegardant leur parcours de transformation. »

Dave Matcham, PDG de l'IUA, a déclaré : « Cette extension signifie l'intention de la coentreprise d'accélérer les capacités technologiques actuelles des clients du marché des entreprises. L'utilisation de la technologie pour s'adapter rapidement aux conditions du marché donnera aux compagnies d'assurance la certitude qu'elles peuvent moderniser leurs activités tout en réduisant leur exposition au risque ».

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

À propos de Lloyd's

Lloyd's est la première place de marché au monde pour les solutions de risques commerciaux, d'entreprise et spécialisés. Grâce à l'intelligence collective et à l'expertise des souscripteurs et des courtiers du marché, nous partageons les risques pour créer un monde plus courageux.

Le marché de Lloyd's offre les ressources, les capacités et la perspicacité nécessaires pour développer des produits nouveaux et innovants pour les clients de n'importe quelle industrie, à n'importe quelle échelle, dans plus de 200 territoires.

Nous sommes constitués de plus de 50 compagnies d'assurance de premier plan, de plus de 200 courtiers inscrits au Lloyd's et d'un réseau mondial de plus de 4 000 assurés locaux. Derrière le marché du Lloyd's se trouve la Corporation : une organisation indépendante et un régulateur qui s'efforce de préserver la réputation et le bon fonctionnement du marché.

Nous nous efforçons de trouver des solutions aux menaces les plus actuelles et les plus répandues. En tant que président du groupe de travail sur l'assurance pour l'initiative des marchés durables de SAR le Prince de Galles, le Lloyd's rassemble l'industrie pour assurer la transition vers la neutralité carbone. Notre communauté de recherche met en commun l'expertise de l'ensemble du secteur pour fournir des informations de pointe sur les risques systémiques, du changement climatique à la cybersécurité.

Et grâce à notre stratégie numérique, The Future at Lloyd's , nous rendons plus facile et moins coûteux le placement, la tarification et le traitement des couvertures sur le marché du Lloyd's.

À propos de l'IUA

L'International Underwriting Association of London (IUA) est l'organe représentatif des sociétés londoniennes qui offrent des couvertures d'assurance et de réassurance internationales et en gros. Sa mission consiste à garantir un environnement commercial optimal pour les compagnies d'assurance londoniennes. Le rapport statistique de l'IUA sur le marché londonien des sociétés montre que l'encaissement global des primes pour le marché des sociétés en 2020 s'est élevé à 33,138 milliards de livres. Les primes brutes souscrites à Londres s'élevaient à 27,976 milliards de livres sterling, tandis que 5,162 milliards de livres sterling ont été souscrites dans d'autres lieux, mais sous la supervision des opérations londoniennes.

