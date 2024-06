DXC Technology verstärkt seine Führungsriege mit Kaveri Camire als Marketingleiterin

Camire bringt führendes Marketing- und Kommunikations-Know-how ein

ASHBURN, Va., 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute bekannt, dass Kaveri Camire mit sofortiger Wirkung zur Senior-Vizepräsidentin und Marketingleiterin ernannt wurde und direkt an den Präsidenten und Geschäftsführer von DXC, Raul Fernandez, berichtet.

DXC Technology Bolsters Leadership with Kaveri Camire as Chief Marketing Officer DXC Technology Logo

Camire wird alle Aspekte des Marketings und der Kommunikation von DXC beaufsichtigen und das globale Team des Unternehmens leiten, um strategische Initiativen, Marken- und digitale Kampagnen, Marktaktivierung, Erstellung von Inhalten, soziale Medien und externe Beziehungen zu verbessern.

„Während wir unseren Transformationsprozess fortsetzen, ist die Verbesserung unserer Markenpositionierung von entscheidender Bedeutung, um unser Wachstum zu beschleunigen", sagte Fernandez. "Kaveri bringt unvergleichliches Know-how und Wissen in den Bereichen Marketing und Kommunikation mit. Ihr strategischer Weitblick, gepaart mit einem umfassenden Verständnis der globalen Märkte und ihrer Erfahrung in der Umsetzung in großem Maßstab machen Kaveri zu einer perfekten Besetzung. Sie wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Bemühungen um Erzählungen und Storytelling zu verstärken, wobei der Schwerpunkt auf der Lösung von Kundenproblemen und der Markteinführung innovativer Lösungen liegt. Wir freuen uns sehr, dass Kaveri dem DXC-Team beitritt."

Camire bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit, darunter 20 Jahre bei der IBM Corporation. Zuletzt war sie als Vizepräsidentin für das Hybrid-Cloud-Geschäft des Unternehmens zuständig. Bei IBM entwickelte sie marken- und Reputationsmanagementstrategien für Fortune 1000-Unternehmen, leitete Transformationskampagnen und half bei der Etablierung neuer Marktkategorien. Außerdem leitete sie das Marketing und die Kommunikation für milliardenschwere Geschäftsbereiche von IBM AI, Hybrid Cloud und Consulting.

„Ich freue mich, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Transformation des Unternehmens zu DXC zu kommen", sagte Camire. „Ich bin der festen Überzeugung, dass das wertvollste Kapital eines jeden Unternehmens seine Mitarbeiter sind, und es ist meine Leidenschaft, menschliche Verbindungen durch Markenstrategien herzustellen. Dies bietet die Möglichkeit, die Macht von Daten und KI zu nutzen, um Markenresonanz, Lead-Generierung und kundenorientierte Geschichten aufeinander abzustimmen, die DXC zu seinem nächsten Kapitel führen und gleichzeitig sinnvolle Verbindungen fördern."

Camire ist der jüngste Neuzugang im Senior-Führungsteam von DXC. Im Mai kam Cameron Art als Geschäftsführer für Amerika und UKI hinzu; im April wurde Patrick Thompson zum Senior-Vizepräsident, Enterprise Transformation, ernannt und im März Matt Fawcett zum exekutiven Vizepräsident und Konzernanwalt.

Camire besuchte die Stanford Graduate School of Business Executive Education und hat einen Bachelor-Abschluss der Universität Delhi, Indien. Sie war Mitglied der Arthur Page Society, einer weltweit führenden Vereinigung von Führungskräften der strategischen Kommunikation.

Kaveri lebt in Chapel Hill, North Carolina, und verbringt in ihrer Freizeit viel Zeit mit ihrer Familie. Sie ist außerdem eine begeisterte Gesundheits- und Fitnessliebhaberin.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im kommenden Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese Aussagen verlassen sollten, da sie nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Sean B. Pasternak, Konzernmedienbeziehungen, +1-647-975-7326, [email protected]; Roger Sachs, Investorenbeziehungen, +1-201-259-0801, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2425111/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Bolsters_Leadership_with_K.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2425110/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Bolsters_Leadership_with_K.jpg