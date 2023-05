DxP Services, die Geschäftseinheit von ITC Infotech, die sich die PLM-gestützte digitale Transformation zur Aufgabe gemacht hat, stellt auf der PTC LiveWorx 2023 aus

BOSTON, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- DxP Services, die Geschäftseinheit von ITC Infotech, die sich auf End-to-End-Services für Enterprise-PLM- und Digital-THREAD-Lösungen spezialisiert hat, wird als Pinnacle-Sponsor auf der PTC LiveWorx® 2023 in Boston vom 15. bis 18. Mai präsentieren und ausstellen. Diese führende jährliche Technologieveranstaltung konzentriert sich auf PLM-gestützte digitale Transformationslösungen und geschäftliche Auswirkungen durch die Nutzung von CAD, PLM, ALM, SLM, IIoT und AR zusammen mit ERP- und MES-Anwendungen. DxP Services wird an seinem Stand Nr. 201 Vorträge zu mehreren Schlüsselthemen halten und Treffen mit Kunden und Interessenten veranstalten.

DxP Services wurde im Juni 2022 durch die Übernahme eines wesentlichen Teils der Sparte PLM Professional Services von PTC und die anschließende Fusion mit der großen PLM-Praxis von ITC Infotech gegründet. DxP Services führt Kunden durch Unternehmens-PLM-Transformationen, die eine überlegene Geschäftsleistung liefern, und bietet End-to-End-Services für die Implementierung und den laufenden Betriebssupport.

Mit über zwei Jahrzehnten PLM-Erfahrung in verschiedenen vertikalen Märkten bietet DxP Services ein vollständiges Portfolio bewährter Dienstleistungen, wie beispielsweise PLM-Roadmapping, Unternehmensarchitektur und Lösungsdesign, schrittweise Implementierung einschließlich Datenmigrationen, Systemintegrationen und laufende verwaltete Dienste mit vollständiger Anwendungsunterstützung, ob vor Ort, in der Cloud oder als Umstellung auf das PTC-Angebot Windchill+™ PLM SaaS.

Die Kombination aus einem langjährigen multidimensionalen Partner mit PTC, den umfassenderen IT-Services-Fähigkeiten von ITC Infotech und der Stärke der Muttergesellschaft von ITC Infotech, ITC Limited, bietet ein einzigartiges Wertversprechen für Kunden und Interessenten von PTC, die einen robusten, erfahrenen, kostengünstigen und flexiblen Servicepartner für ihre PLM-gestützte digitale Transformation suchen.

DxP Services ist auch der bevorzugte Partner von PTC für die PLM-Software-Umstellung vor Ort von Windchill® auf Windchill+ und arbeitet Hand in Hand mit der Forschung und Entwicklung, dem Produktmanagement und dem Außendienst von PTC zusammen.

Patrick Bionducci, President und Head of DxP Services, stellt fest: „Wir freuen uns sehr, unser bevorstehendes erstes Jubiläum der erweiterten und vertieften Zusammenarbeit mit PTC zu feiern, indem wir auf der LiveWorx 2023 präsentieren und ausstellen. Viele PTC-Kunden verlassen sich jetzt auf DxP Services für ihre PLM-gestützte digitale Transformation. Sie schätzen auch weiterhin die Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitglieder des Teams von PTC Professional Services, die von ITC Infotech übernommen wurden, und profitieren von ihnen. Darüber hinaus wird das Team nun durch die große PLM-Praxis und die erweiterten Serviceangebote ergänzt, die ITC Infotech über mehr als 20 Jahre entwickelt hat. Dies ist eine großartige Gelegenheit für die Kunden und Interessenten von PTC, die die LiveWorx 2023 besuchen werden, um zu verstehen, warum eine schnell wachsende Anzahl von Industrieherstellern sich an DxP Services wendet, um ihr zuverlässiger Partner für ihre eigene spezifische digitale Transformation zu werden."

DxP Services wird mehrere aktuelle Breakout-Sessions und IgniteTalX™ durchführen und in der Xtropolis™-Ausstellungshalle am Stand Nr. 201 ausstellen. Bitte besuchen Sie den Stand bei der LiveWorx in Boston vom 15. bis zum 18. Mai 2023, um mehr darüber zu erfahren, wie DxP Services einem Unternehmen dabei helfen kann, den Wert von Investitionen in PLM- und Digital-THREAD-Lösungen zu erkennen.

Informationen zu DxP Services:

DxP Services ist der Geschäftsbereich von ITC Infotech, der sich auf die Implementierung und Übernahme der Digital-THREAD-Lösungen von PTC spezialisiert hat, die auf Lösungen von Creo® CAD, Windchill und Windchill+ PLM, PTC Integrity™ und CodeBeamer® ALM, ThingWorx® IIoT & Vuforia® AR basieren.

Das Unternehmen wurde durch die Übernahme eines beträchtlichen Teils der Abteilung PLM Professional Services von PTC geschaffen und bildet weltweit das größte PTC-PLM-Ökosystem. Es bietet Beratungs-, Implementierungs-, Bereitstellungs- und Migrationsdienstleistungen sowie Lern- und Übernahmeservices und ist der bevorzugte Partner von PTC für die Umstellung von Windchill PLM vor Ort auf das Angebot Windchill+ PLM SaaS von PTC. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.itcinfotech.com/dxp-services/

Informationen zu ITC Infotech:

ITC Infotech ist ein führender globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen unter der Leitung von Business and Technology Consulting. ITC Infotech bietet unternehmensfreundliche Lösungen, um Kunden zu helfen, erfolgreich und zukunftssicher zu sein, indem es digitale Expertise, starke branchenspezifische Allianzen und die einzigartige Fähigkeit zusammenbringt, tiefgehende Domänenkompetenz von Unternehmen der ITC Group zu nutzen. Das Unternehmen bietet Technologielösungen und Dienstleistungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie etwa Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe, durch eine Kombination aus traditionellen und neueren Geschäftsmodellen als langfristiger, nachhaltiger Partner. ITC ist eines der führenden Privatunternehmen Indiens und ein diversifiziertes Konglomerat mit Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Hotels, Karton und Verpackung, Agrarwirtschaft und Informationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.itcinfotech.com/

PTC, LiveWorx, Windchill, Windchill+, Creo, PTC Integrity, Codebeamer, ThingWorx, Vuforia, IgniteTalX™ und Xtropolis™ sind Marken oder eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

