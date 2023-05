DxP Services, l'unité commerciale d'ITC Infotech dédiée à la transformation numérique basée sur le PLM, expose à PTC LiveWorx 2023

BOSTON, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- DxP Services , l'unité commerciale d' ITC Infotech dédiée aux services de bout en bout pour les solutions PLM et Digital Thread d'entreprise, présentera et exposera en tant que sponsor Pinnacle lors de l'événement PTC LiveWorx® 2023 à Boston du 15 au 18 mai. Cet événement technologique annuel de premier plan se concentre sur les solutions de transformation numérique basées sur le PLM et sur l'impact commercial en exploitant la CAO, le PLM, l'ALM, le SLM, l'IIoT et la RA, ainsi que les applications ERP et MES. DxP Services fera des présentations sur plusieurs sujets clés et accueillera des réunions de clients et de prospects sur son stand n° 201.

DxP Services a été créée en juin 2022 par l'acquisition d'une partie substantielle de la division PLM Professional Services de PTC et la fusion subséquente avec l'importante pratique PLM d'ITC Infotech. DxP Services guide les clients dans les transformations PLM de l'entreprise qui permettent d'obtenir des performances commerciales supérieures, et fournit des services de bout en bout pour la mise en œuvre et le soutien opérationnel continu.

Avec plus de deux décennies d'expérience en matière de PLM dans divers secteurs verticaux de l'industrie, DxP Services offre un portefeuille complet de services éprouvés tels que la cartographie du PLM, l'architecture d'entreprise et la conception de solutions, la mise en œuvre par étapes, y compris les migrations de données, les intégrations de systèmes et les services gérés continus avec un support complet des applications, que ce soit sur site, dans le Cloud ou en tant que conversion à l'offre Windchill+™ PLM SaaS de PTC.

La combinaison d'un partenariat multidimensionnel de longue date avec PTC, des capacités plus larges d'ITC Infotech en matière de services informatiques et de la force de la société mère d'ITC Infotech, ITC Limited, constitue une proposition de valeur unique pour les clients et les prospects de PTC qui recherchent un partenaire de services solide, expérimenté, rentable et flexible pour leur parcours de transformation numérique basé sur le PLM.

DxP Services est également le partenaire privilégié de PTC pour les conversions du logiciel PLM Windchill® sur site vers Windchill+, travaillant main dans la main avec les services R&D, gestion des produits et opérations sur le terrain de PTC.

Patrick Bionducci, président et responsable de DxP Services, déclare : « Nous sommes très heureux de marquer le premier anniversaire de notre collaboration élargie et approfondie avec PTC en présentant et en exposant à LiveWorx 2023. De nombreux clients de PTC font désormais confiance à DxP Services pour leur parcours en matière de PLM et de transformation numérique. Ils continuent d'apprécier et de bénéficier des compétences et de l'expérience des membres de l'équipe PTC Professional Services qui ont été transférés à ITC Infotech. De plus, l'équipe est maintenant complétée par l'importante pratique PLM et les offres de services étendues qu'ITC Infotech a développées depuis plus de 20 ans. C'est une excellente occasion pour les clients et les prospects de PTC qui visiteront LiveWorx 2023 de comprendre pourquoi un nombre croissant de fabricants industriels s'adressent à DxP Services pour devenir leur partenaire de confiance dans leur propre parcours de transformation numérique. »

DxP Services animera plusieurs sessions en petits groupes thématiques et IgniteTalX™, et exposera au stand n° 201 de la salle d'exposition Xtropolis™. N'hésitez pas à visiter le stand à LiveWorx à Boston du 15 au 18 mai 2023 pour en savoir plus sur la façon dont DxP Services peut aider une organisation à réaliser la valeur des investissements PLM et Digital Thread.

À propos de DxP Services :

DxP Services est l'unité commerciale d'ITC Infotech spécialisée dans la mise en œuvre et l'adoption des solutions Digital Thread de PTC basées sur Creo® CAD, Windchill et Windchill+ PLM, PTC Integrity™ et les solutions ALM CodeBeamer®, IIoT ThingWorx® et RA Vuforia®.

Créée par l'acquisition d'une partie substantielle de la division PLM Professional Services de PTC, elle forme le plus grand écosystème PLM de PTC au niveau mondial. Elle propose des services de conseil, de mise en œuvre, de déploiement et de migration, ainsi que d'apprentissage et d'adoption. Elle est le partenaire privilégié de PTC pour la conversion de Windchill PLM sur site à l'offre Windchill+ PLM SaaS de PTC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.itcinfotech.com/dxp-services/

À propos d'ITC Infotech :

ITC Infotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, dirigé par Business and Technology Consulting. ITC Infotech fournit des solutions adaptées aux entreprises pour aider les clients à réussir et à se préparer à l'avenir, en réunissant de manière harmonieuse l'expertise numérique, de solides alliances sectorielles et la capacité unique de tirer parti de l'expertise approfondie du domaine que possèdent les entreprises d'ITC Group. L'entreprise fournit des solutions et des services technologiques aux entreprises de tous les secteurs, comme les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, les biens de consommation, les voyages et l'hôtellerie, grâce à une combinaison de modèles commerciaux traditionnels et plus récents, à titre de partenaire durable à long terme. ITC est l'une des entreprises leader du secteur privé en Inde et un conglomérat diversifié regroupant des entreprises de biens de consommation, de l'hôtellerie, du carton et de l'emballage, de l'agro-industrie et des technologies de l'information. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.itcinfotech.com/

