E-Bike-Innovator Avinox präsentiert die neuen Antriebssysteme Avinox M2S und Avinox M2 sowie erstmals Wechselakkus

In Zusammenarbeit mit 60 führenden Fahrradmarken treiben die beiden leistungsstarken Motoren die nächste Generation elektrischer Fahrräder voran

SHENZEN, China, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, der Innovator hinter dem preisgekrönten E-Bike-Antriebssystem Avinox M1, stellt heute mit dem Avinox M2S und dem Avinox M2 die nächste Entwicklungsstufe seiner Antriebssysteme vor, die eine herausragende Leistung, mehr Kontrolle, Reichweite und Effizienz bieten. Über 60 Branchenpartner haben die neuesten Avinox-Systeme integriert, darunter Amflow, Atherton, BH, Canyon, Commencal, Crestline, Crussis, Forbidden, Megamo, Mondraker, Pivot, Propain, Raymon, Rotwild, Steppenwolf, Teewing, Thömus, Unno, Whyte und weitere.

e-Bike Innovator Avinox Powers the Next Generation of Electric Bikes with the Launch of the Avinox M2S and Avinox M2 with 60 Leading Bike Brands

„Avinox baut seine Marktpräsenz mit Innovationen wie den heute vorgestellten neuen Antriebssystemen weiter aus", sagte Ferdinand Wolf, Product Experience Director bei Avinox. „Unsere etablierte Unabhängigkeit als Unternehmen hat das Engagement von Avinox für Exzellenz und Führungsanspruch in der Branche weiter gestärkt und beschleunigt. Wir freuen uns darauf, mit neuen Produkten, die die Branche voranbringen, positive Veränderungen am Status quo zu bewirken. Seit der Einführung der Avinox M1 im Jahr 2024 haben wir eine erhebliche Unterstützung und große Beliebtheit bei Herstellern und Nutzer:innen gewonnen. Mit der heutigen Ankündigung arbeitet Avinox mit mehr als 60 führenden OEM-Fahrradmarken zusammen, und wir freuen uns sehr, diese auf dem gemeinsamen Weg zu begleiten, die Welt der E-Bikes zu verändern."

Leichte und kompakte Einheit

Eine der am meisten geschätzten Eigenschaften des Avinox M1 ist seine kompakte Bauweise und das besonders geringe Gewicht. Sowohl der Avinox M2S als auch der Avinox M2 behalten die nahezu identische kompakte Bauform des Avinox M1 bei und wiegen jeweils nur etwa 2,59 kg bzw. 2,65 kg1. Der M2S bietet eine Steigerung der Leistungsdichte um 45 Prozent sowie der Drehmomentdichte um 21,6 Prozent1 im Vergleich zur Avinox M1-Antriebseinheit, während der M2 eine Steigerung der Leistungsdichte um 4,6 Prozent1 liefert.

Mehr Leistung und Drehmoment, leiseres und kühleres Fahrerlebnis

Avinox definiert weiterhin die Grenzen der Leistung im E-Bike-Bereich neu. Die neue Hochleistungsantriebseinheit Avinox M2S verfügt über eine maximale Spitzenleistung von 1500 W, ein maximales Drehmoment von 150 Nm, sowie ein kontinuierliches Drehmoment von 130 Nm1 und bietet damit hohe Leistung sowie eine sanfte, fahrerkontrollierte Unterstützung. Die Avinox M2 Antriebseinheit verspricht ebenfalls ein kraftvolles Fahrerlebnis mit einer maximalen Spitzenleistung von 1100 W und einem maximalen Drehmoment von 125 Nm1.

Trotz der gesteigerten Leistung wird der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert, wobei die Antriebssysteme mit einem Schalldruckpegel von ≤ 45 dBA1 arbeiten. Der Avinox M2S eliminiert durch ein Doppelzahnraddesign sowohl Getriebespiel als auch Geräusche durch Rückschlag am Pedal, während der Avinox M2 Schrägverzahnung verwendet, um Klopf- oder Klappergeräusche selbst auf unebenem Gelände zu reduzieren.

Die Antriebseinheit der neuen Generation Avinox M2S verfügt zudem über einen integrierten Temperatursensor sowie völlig neue Kühlrippen und Flachdrahtwicklungen. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Wärmeableitung und reduziert Energieverluste, wodurch eine stabile und dauerhaft hohe Leistungsabgabe sichergestellt wird.

Die Antriebseinheit der neuen Generation Avinox M2S verfügt zudem über einen integrierten Temperatursensor sowie völlig neue Kühlrippen und Flachdrahtwicklungen. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Wärmeableitung und reduziert Energieverluste, wodurch eine stabile und dauerhaft hohe Leistungsabgabe sichergestellt wird.

Leistungsstarker Akku für eine größere Reichweite

Der neueste integrierte Akku des Unternehmens, der speziell entwickelte Avinox FP700, ist ein 700-Wh-Hochenergieakku, der das volle Potenzial der Antriebseinheit freisetzt und problemlos Langstreckenfahrten ermöglicht. Mit einem Gewicht von 3,18 kg und einer Energiedichte von 220 Wh/kg unterstützt der Avinox FP700 zudem das GaN-3-fach-Schnellladen für eine effiziente Energiezufuhr und lädt von 0 auf 80 Prozent in einer Stunde und 16 Minuten1.

Zur heutigen Markteinführung gehören zudem erstmals herausnehmbare Akkus von Avinox: der Avinox RS800 und der Avinox RS600. Ob unterwegs im Pendelverkehr oder auf Langstreckentouren, die Akkus lassen sich dank einer einfachen Schnellverschlussfunktion mühelos entnehmen und separat laden, ohne das ganze E-Bike zur Steckdose zu bringen. Der Avinox RS800 Akku verfügt über eine hohe Energiedichte von 200 Wh/kg, wiegt nur etwa 4 kg und liefert 800 Wh Energie, während der Avinox RS600 600 Wh Energie bereitstellt und lediglich etwa 2,96 kg wiegt1, wodurch er sich besonders für kurze tägliche Fahrten eignet.

Der Avinox RS600-Akku kann zudem extern am Fahrradrahmen und dort als Zweitakku montiert werden, was die Reichweite und Fahrzeit erheblich erweitert und die Sorge vor einem leeren Akku während der Fahrt deutlich reduziert.

Steuerung und Navigation auf einen Blick

Avinox führt zudem zwei neue Control-Displays ein: das Avinox DP100-F und das DPC100. Diese 2-Zoll-OLED-Farb-Control-Displays gewährleisten eine zuverlässige Performance auch bei nassem Wetter und auf schlammigen Strecken. Neue Funktionen umfassen:

Fahrnavigation: Fahre r:innen können Routen aus Drittanbieter-Apps zur Routenplanung in die Avinox Ride App importieren. Diese werden anschließend an das Control Display übertragen, das während der gesamten Fahrt schrittweise Navigationsanweisungen und Warnhinweise bereitstellt. Die Route kann auf dem Control Display gespeichert werden, um sie später erneut zu verwenden.





Herzfrequenzbasierte Reichweitenanpassungen: Fahre r:innen können einen Herzfrequenzmesser koppeln, einen Zielbereich für die Herzfrequenz festlegen, und die Unterstützungsleistung wird so angepasst, dass die Herzfrequenz innerhalb des definierten Bereichs bleibt. Steigt die Herzfrequenz über den Zielbereich hinaus, erhöht die Antriebseinheit die Unterstützung, um die Belastung zu reduzieren; liegt die Herzfrequenz hingegen niedrig, wird die Unterstützung verringert, sodass die Fahrer:innen ihre eigene Leistung und ihren Einsatz erhöhen müssen.





Integration in das Apple „Wo ist?"-Ökosystem: Nach der Kopplung des Fahrrads mit der „Wo ist?"-App von Apple können Nutzende den Standort sowie den Akkustand des Fahrrads überprüfen oder einen Ton auslösen, um es jederzeit zu lokalisieren (nur verfügbar mit dem DPC100 Control Display).

Avinox Ride App

Die neueste Version der Avinox Ride App bietet Nutzer:innen noch mehr Kontrolle über ihr Smartphone, einschließlich neuer Funktionen wie:

Individuelle Fahrparameter: Je nach Fahrpräferenzen und Einsatzszenarien können Fahrer:innen über die Avinox Ride App Fahrparameter wie Unterstützungsstufe, Anfahrhilfe, Dauerunterstützung und maximales Drehmoment anpassen und so ihren ganz persönlichen Fahrstil gestalten. Auch die Darstellung der Daten auf dem Bediendisplay lässt sich individuell anpassen, um die visuelle Darstellung der Parameter zu optimieren und den persönlichen Anforderungen an die Datenanzeige gerecht zu werden.





Health Management System (HMS): Wenn eine Fehlfunktion im Antriebssystem erkannt wird, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bediendisplay und ein Signalton ertönt, um den Fahrer zu benachrichtigen. Jeder Fehlerstatus kann über die App überprüft, diagnostiziert und behoben werden.





Warnmeldungen bei ungewöhnlichen Bewegungen: Wenn das Fahrrad über Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt ist, können Nutzer:innen die Bluetooth-Entriegelungsfunktion aktivieren, um das Fahrrad bei Annäherung automatisch zu entriegeln. Außerdem kann die Fahrradschutzfunktion der App dem Nutzenden eine Benachrichtigung senden, falls ungewöhnliche Bewegungen am Fahrrad festgestellt werden.

Avinox Konnektivität auf höchstem Niveau

Die Avinox-Systeme wurden für Interoperabilität entwickelt und ermöglichen den Einsatz zentraler Avinox-Komponenten über verschiedene Avinox-Modelle hinweg. Die neuen Antriebseinheiten, Akkus und Touchscreens der nächsten Generation sind mit denen der vorherigen Generation kompatibel und untereinander austauschbar, ebenso wie umgekehrt.

Verfügbarkeit

Für potenzielle Geschäftspartnerschaften kontaktieren Sie bitte: [email protected]

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avinox-ebike.com .

Zertifizierte Qualität und globaler Support

Die Komponenten der Avinox Antriebseinheit wurden umfassend geprüft und von anerkannten Organisationen wie TÜV SÜD und TÜV Rheinland1 zertifiziert. Das globale Netzwerk von Avinox mit über 20 Servicezentren stellt sicher, dass Fahrende jederzeit Zugang zu zeitnahem und professionellem Support haben.

1 Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen gemessen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Für weitere Details besuchen Sie bitte www.avinox-ebike.com .

Über Avinox

Avinox ist ein Hersteller von E-Bike-Systemen, der integrierte Technologien entwickelt, die die nächste Generation von Elektrofahrrädern antreiben. Als Innovator hinter dem preisgekrönten Avinox-E-Bike-Antriebssystem entwickelt das Unternehmen Antriebssysteme und Produkte, die zusammenwirken, um ein natürliches und reaktionsschnelles Fahrerlebnis zu bieten. Avinox steht für eine neue Generation von E-Bike-Systemanbietern, die sich auf nahtlose Integration, Effizienz und digitale Funktionen konzentrieren, angetrieben von modernster Technologie und durchdachtem Design. Mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu technologischer Exzellenz und kompromissloser Leistung stellt Avinox den Branchenstandard in Frage und definiert neu, wie ein E-Bike gebaut wird. Führende Fahrradhersteller weltweit haben die Vision des Unternehmens aufgegriffen und sind Partnerschaften mit Avinox eingegangen, um die Zukunft der Elektromobilität mitzugestalten.

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Website: www.avinox-ebike.com

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