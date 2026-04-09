L'innovateur en vélos électriques Avinox propulse la nouvelle génération de vélos électriques avec le lancement des Avinox M2S et Avinox M2, en collaboration avec 60 grandes marques de vélos.

Les nouvelles batteries Avinox, présentées pour la première fois, permettent aux utilisateurs de personnaliser davantage leur conduite

SHENZHEN, China, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, l'innovateur du vélo électrique à l'origine du système d'entraînement primé Avinox M1, lance aujourd'hui les Avinox M2S et Avinox M2, nouvelle évolution des systèmes d'entraînement Avinox offrant une puissance, un contrôle, une autonomie et une efficacité inégalés. Plus de 60 partenaires du secteur ont intégré les tout nouveaux systèmes Avinox, notamment Amflow, Atherton, BH, Canyon, Commencal, Crestline, Crussis, Forbidden, Megamo, Mondraker, Pivot, Propain, Raymon, Rotwild, Steppenwolf, Teewing, Thömus, Unno, Whyte et bien d'autres.

e-Bike Innovator Avinox Powers the Next Generation of Electric Bikes with the Launch of the Avinox M2S and Avinox M2 with 60 Leading Bike Brands

« Avinox continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des innovations comme les nouveaux systèmes d'entraînement présentés aujourd'hui », a déclaré Ferdinand Wolf, Directeur de l'expérience produit chez Avinox. « Notre indépendance affirmée en tant qu'entreprise a renforcé et accéléré l'engagement d'Avinox en faveur de l'excellence et du leadership industriel, et nous sommes impatients d'apporter des évolutions positives au statu quo grâce à de nouveaux produits qui font progresser le secteur. Depuis le lancement d'Avinox M1 en 2024, nous avons suscité un soutien considérable et une grande popularité auprès des fabricants et des utilisateurs. À ce jour, Avinox a le privilège de collaborer avec plus de 60 grandes marques OEM de vélos, et nous sommes ravis de les avoir à nos côtés dans cette aventure visant à transformer le monde du vélo électrique. »

Unité légère et compacte

L'une des caractéristiques les plus appréciées d'Avinox M1 est son format compact et son poids plume. Les Avinox M2S et M2 conservent presque exactement le format compact du M1, avec un poids d'environ 2,59 kg et 2,65 kg1 respectivement. Le M2S offre une augmentation de 45 % de la densité de puissance et de 21,6 % de la densité de couple1 par rapport au bloc moteur Avinox M1, tandis que le M2 affiche une augmentation de 4,6 % de la densité de puissance1.

Puissance et couple accrus, conduite plus silencieuse et plus fraîche

Avinox continue de redéfinir les limites de la puissance des vélos électriques. Le nouveau moteur haute performance Avinox M2S introduit une puissance maximale de 1 500 W et un couple maximal de 150 Nm et un couple continu de 130 Nm1, offrant une puissance élevée et une assistance fluide, contrôlée par le cycliste. De son côté, le moteur Avinox M2 promet également une conduite puissante, avec une puissance maximale de 1 100 W et un couple maximal de 125 Nm1.

Malgré l'augmentation de la puissance, le bruit reste minimal, les systèmes d'entraînement fonctionnant avec un niveau de pression acoustique ≤ 45 dBA.1 Avinox M2S élimine le jeu d'engrenage et les bruits de retour de pédale grâce à une conception à double engrenage, tandis que Avinox M2 utilise des engrenages hélicoïdaux pour réduire les bruits de choc ou de cliquetis, même sur terrain accidenté.

Le nouveau système d'entraînement Avinox M2S intègre également un capteur de température, associé à de toutes nouvelles ailettes de refroidissement et à des enroulements à fil plat. Cela améliore considérablement la dissipation thermique et réduit les pertes d'énergie, garantissant une puissance élevée stable et continue.

Une capacité de batterie élevée pour prolonger l'autonomie

La dernière batterie intégrée de l'entreprise, la batterie personnalisée Avinox FP700, est une batterie haute énergie de 700 Wh qui libère tout le potentiel du moteur et permet de gérer facilement les longues distances. Avec un poids de 3,18 kg et une densité énergétique de 220 Wh/kg, Avinox FP700 prend également en charge la recharge rapide GaN 3x pour un réapprovisionnement efficace en énergie, passant de 0 % à 80 % en 1 heure et 16 minutes1.

Le lancement d'aujourd'hui inclut également les premières batteries amovibles d'Avinox : la batterie Avinox RS800 et la batterie Avinox RS600. Qu'il s'agisse d'un trajet domicile-travail ou d'une longue sortie, les batteries peuvent être facilement retirées pour être rechargées grâce à un simple système de dégagement rapide, ce qui permet de recharger la batterie sans avoir à déplacer l'ensemble du vélo jusqu'à une prise de courant. La batterie Avinox RS800 offre une haute densité énergétique de 200 Wh/kg, ne pèse qu'environ 4 kg et délivre 800 Wh d'énergie, tandis que la batterie Avinox RS600 délivre 600 Wh d'énergie et ne pèse qu'environ 2,96 kg1, ce qui la rend adaptée aux courtes balades quotidiennes.

La batterie Avinox RS600 peut également être montée sur le cadre d'un vélo, pour servir de double batterie, ce qui augmente considérablement la distance et la durée possibles des trajets et élimine la crainte de tomber en panne de batterie pendant une sortie.

Contrôle et guidage, en un coup d'œil

Avinox présente également deux nouveaux écrans de contrôle : Avinox DP100-F et DPC100. Ces écrans de contrôle OLED couleur de 2 pouces garantissent des performances optimales, même par temps humide et sur des terrains boueux. Nouvelles fonctionnalités incluses :

Navigation pendant le trajet : les cyclistes peuvent importer des itinéraires depuis des applications tierces de planification d'itinéraire vers l'application Avinox Ride, puis ils sont envoyés vers l'écran de contrôle, qui fournit des indications détaillées à chaque changement de direction et des alertes pendant toute la durée de la sortie. L'itinéraire peut être sauvegardé sur l'écran pour être réutilisé.





Ajustement de l'assistance en fonction de la fréquence cardiaque : Les cyclistes peuvent associer un moniteur de fréquence cardiaque, définir une plage cible, et le niveau d'assistance s'ajuste automatiquement pour maintenir la fréquence cardiaque dans cette plage. Si la fréquence cardiaque dépasse la plage, le moteur augmentera l'assistance pour aider le cycliste à réduire son effort, et si la fréquence cardiaque est basse, le moteur réduira l'assistance afin que le cycliste doive augmenter son propre effort et sa puissance.





Intégration avec l'écosystème Localiser d'Apple : après avoir associé le vélo à l'application Localiser d'Apple, les utilisateurs peuvent vérifier la position et le niveau de batterie du vélo, ou déclencher un son pour le localiser à tout moment (disponible uniquement avec l'écran DPC100).

Application Avinox Ride

La dernière version de l'application Avinox Ride offre aux utilisateurs encore plus de contrôle depuis leur téléphone, avec de nouvelles fonctionnalités telles que :

Paramètres de conduite personnalisés : En fonction des préférences et des scénarios d'utilisation, les cyclistes peuvent utiliser l'application Avinox Ride pour ajuster des paramètres tels que le niveau d'assistance, l'assistance au démarrage, l'assistance continue et le couple maximal, afin de créer un style de conduite unique. La disposition des données sur l'écran de contrôle peut également être personnalisée pour adapter l'affichage des paramètres et répondre aux besoins de visualisation personnalisée.





Système de gestion de l'état (HMS) : Lorsqu'un dysfonctionnement du système d'entraînement est détecté, une alerte s'affiche sur l'écran de contrôle et un signal sonore est émis pour en informer le cycliste. Tout état d'erreur peut être consulté, diagnostiqué et résolu via l'application.





Alertes de mouvement anormal : Lors de l'appairage du vélo avec un téléphone via Bluetooth, les utilisateurs peuvent activer la fonction de déverrouillage Bluetooth pour que le vélo se déverrouille automatiquement à l'approche. De plus, les fonctionnalités de protection du vélo de l'application peuvent envoyer une notification à l'utilisateur en cas de mouvement anormal du vélo.

Connectivité ultime Avinox

Les systèmes Avinox ont été conçus pour être interopérables, permettant l'utilisation des principaux composants Avinox sur différents modèles Avinox. Les moteurs, les batteries et les écrans tactiles de nouvelle génération sont compatibles et interchangeables avec ceux de la génération précédente, et inversement.

Disponibilité

Pour tout partenariat commercial potentiel, veuillez contacter : [email protected]

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.avinox-ebike.com .

Qualité certifiée et assistance mondiale

Les composants du système d'entraînement Avinox ont été rigoureusement testés et certifiés par des organismes faisant autorité tels que TÜV SÜD et TÜV Rheinland1. Le réseau mondial de plus de 20 centres de service Avinox garantit aux cyclistes un accès à une assistance rapide et professionnelle.

1 Toutes les données ont été testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, veuillez consulter www.avinox-ebike.com .

About Avinox

Avinox est une entreprise spécialisée dans les systèmes pour vélos électriques, développant des technologies intégrées qui alimentent la nouvelle génération de vélos électriques. À l'origine du système d'entraînement pour e-bike Avinox primé, l'entreprise conçoit des systèmes et des produits qui fonctionnent ensemble pour offrir une expérience de conduite naturelle et réactive. Avinox représente une nouvelle génération de fournisseurs de systèmes pour e-bikes, axée sur une intégration fluide, l'efficacité et les capacités numériques, portée par des technologies de pointe et un design réfléchi. Grâce à un engagement constant envers l'excellence technologique et des performances sans compromis, Avinox remet en question les standards de l'industrie et redéfinit la manière dont un e-bike est conçu. Des fabricants de vélos de premier plan à travers le monde ont adopté la vision de l'entreprise et se sont associés à Avinox pour façonner l'avenir de la mobilité électrique.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

Site web : www.avinox-ebike.com

Instagram : https://www.instagram.com/avinoxebike

Facebook : https://www.facebook.com/avinoxebike

YouTube : https://www.youtube.com/@AvinoxeBike

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2949634/image1.jpg