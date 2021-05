e.GO conclut un accord relatif à son entrée sur le marché mexicain

Fondée pour produire l'un des véhicules électriques à batterie (VEB) les plus durables, e.GO tire parti de sa micro-usine modulaire et évolutive. L'entreprise a réussi à mettre au point un modèle de production basé sur l'industrie de rupture 4.0 (Internet de production) qui réduit considérablement les dépenses d'investissement et le délai de mise sur le marché, tout en assurant une production très efficace avec un faible seuil de rentabilité. Le système de production décentralisé d'e.GO, combiné à l'expertise de QUESTUM, contribuera à l'économie locale et aidera à créer des possibilités d'emploi.

QUESTUM est le partenaire stratégique et technologique du marché local qui jouit d'un accès non seulement au territoire, mais aussi à des clients clés et à de grands parcs automobiles. Avec les véhicules e.GO, Quimmco prévoit une électrification des parcs de véhicules à l'échelle nationale.

« Grâce à cet accord, e.GO a non seulement trouvé les bons partenaires industriels ayant un important accès au marché local, et en même temps, grâce à sa relation d'approvisionnement de longue date avec des groupes industriels et des parcs clés, la société crée un carnet de commandes croissant qui soutiendra dès le départ nos aspirations de croissance au Mexique », explique Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

Manuel Valdes, directeur général de QUESTUM, considère e.GO comme un nouveau pilier important pour la diversification des activités de l'entreprise : « Nous développons le marché de la mobilité électrique au Mexique depuis de nombreuses années. C'est pourquoi lorsque l'idée d'établir un partenariat avec e.GO a été émise, nous l'avons aussitôt accueillie avec enthousiasme. Nous ferons partie d'un véritable cas de réussite dans le domaine de l'ingénierie allemande et de la mobilité électrique de qualité et respectueuse de l'environnement. Cet accord avec e.GO est une étape importante qui nous permettra de développer davantage nos activités dans le secteur de la mobilité électronique et de l'automobile. »

Next.e.GO Mobile SE

Next.e.GO Mobile SE, dont le siège est à Aix-la-Chapelle, est un fabricant de véhicules électriques et de systèmes de mobilité durable. Sur le campus RWTH Aachen Campus, 370 employés de Next.e.GO Mobile SE utilisent le réseau unique de science et d'affaires avec 420 entreprises technologiques ainsi qu'une infrastructure de recherche complète. Des équipes agiles travaillent sur divers véhicules électriques rentables et particulièrement durables pour les petits trajets.

www.e-go-mobile.com

Quimmco Autopartes y Maquinados, S.A. de C.V. (« QUESTUM »)

QUESTUM est une entreprise du Grupo Quimmco qui réunit les capacités de moulage, de forgeage et d'usinage de haute précision nécessaires pour offrir des solutions intégrales qui unifient notre personnel et nos clients. Depuis 2014, QUESTUM, par l'intermédiaire d'Atmovum, développe un écosystème de mobilité électrique en collaboration avec des fabricants d'équipement d'origine, parcs de véhicules, associations et autres institutions

Grupo Quimmco est un consortium industriel qui dessert des clients de calibre mondial, au Mexique et à l'étranger qui exigent des normes élevées de qualité, de compétitivité et d'innovation. Quimmco compte dix installations situées à des endroits stratégiques pour desservir le marché de l'ALENA.

www.questum.com

Contact :

Next.e.GO Mobile SE

Relations publiques

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

T +49 241 47574-227

[email protected]

Questum

Relations publiques

Av. Roble 701, Piso 11, Col. Valle del Campestre,

San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66265, Mexique

T +52 (81) 8368 7500

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1513712/NexteGO_Mobile_SE_Factory_Aachen_Germany.jpg

SOURCE Next.e.GO Mobile SE