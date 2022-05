e.GO Mobile ouvre une nouvelle concession d'expérience à Berlin

Le constructeur allemand indépendant et innovant de voitures électriques, Next.e.GO Mobile SE, définit désormais une nouvelle référence en matière d'expérience client en proposant des concessions qui sont bien plus qu'un simple point de vente. « Les concessions sont pour nous bien plus qu'un lieu où exposer nos voitures ou faire des essais ; c'est un lieu où l'on peut établir des liens avec nos clients et former une communauté pour s'impliquer et faire une différence collective », a expliqué Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

La e.wave X est bien plus qu'un simple moyen de transport. Il s'agit d'un véhicule urbain moderne, pratique et innovant à quatre places, qui s'adapte à presque tous les emplacements de stationnement, dont l'entretien est facile et qui a été conçu dans un souci de durabilité et de fonctionnalité. Son design 3D, son mode de conduite, son système de charge et ses nombreuses interfaces utilisateur font de la e.wave X un véhicule unique. La e.wave X devrait atteindre une autonomie urbaine de 240 km* avec une puissance de pointe de 80 KW pour un coût de 24 990 euros*, hors subventions. Elle offre de vastes capacités de recharge, de la prise domestique ordinaire à maximum 11 kWh. Le véhicule est équipé d'un habitacle et d'un tableau de bord ultra-larges de 23 pouces ainsi que de nombreuses fonctionnalités innovantes et connectées qui fournissent une expérience utilisateur optimale.

e.GO Mobile construit ses voitures d'une manière très originale, en utilisant des matériaux très proches de ceux de l'industrie aéronautique. Le véhicule est doté d'un châssis spatial 3D en aluminium recouvert d'une coque extérieure innovante en polymère dont la couleur traverse tout le matériau, de sorte que les rayures et les impacts sont à peine visibles. De plus, la carrosserie est plus facile à entretenir et à réparer, et peut également être modifiée pour proposer différents choix de couleurs pour le même véhicule au cours de son utilisation.

Dans la nouvelle concession située à l'adresse Kurfürstendamm 216 à Berlin, les visiteurs peuvent découvrir la méthode de construction des voitures e.GO, le nouveau modèle e.wave X et peuvent également réserver directement sur place. La concession est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 20 h.

