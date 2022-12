E-Space kondigt definitieve overeenkomst aan om CommAgility over te nemen van Wireless Telecom Group

Met de transactie verwerft E-Space beproefde 5G-broncode en een ervaren toegewijd intern hardware- en softwareontwikkelingsteam

TOULOUSE, Frankrijk, 6 december 2022 /PRNewswire/ --E-Space, een wereldwijd ruimtevaartbedrijf dat zich richt op het overbruggen van de aarde en de ruimte met 's werelds meest duurzame netwerk in een lage baan rond de aarde (LEO), heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan om CommAgility over te nemen van Wireless Telecom Group, Inc. (NYSE: WTT). CommAgility is de grootste onafhankelijke ontwikkelaar van embedded signal-verwerking en radiofrequentiemodules (RF), met zijn eigen LTE PHY/stack-broncode voor commerciële mobiele 4G- en 5G-netwerken, air-to-ground (ATG), satellietcommunicatie (satcom) en aanverwante toepassingen.

Door de aangepaste 3GPP 5G NTN-broncode (niet-terrestrische netwerken) van CommAgility te integreren in de verticaal geïntegreerde mogelijkheden van E-Space, kan E-Space 5G NTN-, 5G-Advanced- en 6G-innovatie versnellen, de satellietpayload en de ontwikkeling van klantgebruiksscenario's bespoedigen en zijn ruimtegebaseerde connectiviteitsoplossingen continu laten vooruitgaan. De beproefde software van CommAgility drijft vandaag al meer dan 50.000 terrestrische basisstations aan en wordt gebruikt voor ATG en commerciële satellieten.

Aldus Greg Wyler, oprichter, voorzitter en CEO van E-Space: "We kijken ernaar uit om CommAgility te verwelkomen in het team van E-Space. Hun bestaande, beproefde en diepe 5G-codebasis zou samen met hun ongelooflijke teamervaring jaren hebben gekost om opnieuw te creëren. Dit plaatst ons in een unieke en leidende positie voor de uitrol van onze ruimtegebaseerde technologieën. We zullen zwaar blijven investeren in deze codebasis om 5G-Advanced- en 6G-technologieën mogelijk te maken, die enorme waarde zullen bieden aan onze klanten."

Tim Whelan, CEO van Wireless Telecom Group, Inc., merkte op: "Toen we begonnen met de evaluatie van strategische opties voor onze CommAgility-activiteiten, hebben we talloze gesprekken gevoerd met meerdere ruimtevaartbedrijven. Het was tijdens dit proces dat de ongelooflijke visie van E-Space, de toewijding aan innovatie en de focus op de vereisten van de eindgebruikers het enthousiasme van ons team aanwakkerden. We hebben een duidelijke strategische beslissing genomen om voor E-Space te kiezen, waarvan we geloven dat het helpt om waarde voor onze aandeelhouders te ontgrendelen en ervoor zorgt dat ons team en bestaande klanten deel zullen uitmaken van een bloeiende organisatie."

De transactie, die naar verwachting uiterlijk op 31 januari 2023 zal worden voltooid, is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder wettelijke goedkeuringen. Na voltooiing voegt E-Space vijftig voltijdse CommAgility-medewerkers toe, inclusief van het management. De nieuwe teamleden zijn gevestigd in Europa, van wie sommige in Leicestershire, VK en de meerderheid in Duisberg, Duitsland.

Over Wireless Telecom Group

Wireless Telecom Group, Inc., bestaande uit Boonton, Holzworth en Noisecom, is een wereldwijde ontwerper en fabrikant van geavanceerde RF- en microgolfcomponenten, modules, systemen en instrumenten. Wireless Telecom Group bedient de draadloze, telecommunicatie-, satelliet-, militaire, ruimtevaart- en halfgeleidersectoren en maakt innovatie mogelijk in een breed scala van traditionele en opkomende draadloze technologieën. Met een unieke serie hoogwaardige producten, waaronder piekvermogensmeters, signaalgeneratoren, faseruisanalysatoren, signaalverwerkingsmodules, ruisbronnen en programmeerbare ruisgeneratoren maakt Wireless Telecom Group de ontwikkeling, het testen en de implementatie van draadloze technologieën over de hele wereld mogelijk. Wireless Telecom Group heeft zijn hoofdkantoor in Parsippany, New Jersey, in het grootstedelijk gebied van New York City, en onderhoudt een wereldwijd netwerk van verkoop- en servicekantoren voor uitstekende productservice en ondersteuning. Het websiteadres van Wireless Telecom Group is http://www.wirelesstelecomgroup.com.

Over E-Space

E-Space is een wereldwijd ruimtevaartbedrijf dat zich richt op het overbruggen van de aarde en de ruimte met 's werelds meest duurzame netwerk in een lage baan rond de aarde (LEO) dat naar verwachting meer dan honderdduizend communicatiesatellieten voor meerdere toepassingen zal bereiken om bedrijven en overheden te helpen veilig en betaalbaar toegang te krijgen tot de kracht van de ruimte om problemen op aarde op te lossen. E-Space, opgericht door branchepionier Greg Wyler, richt zich op het democratiseren van de ruimte en het transformeren van branches door de kosten van ruimtegebaseerde communicatie te verlagen, het niveau van de veerkracht van satellietsystemen te verhogen en een nieuwe standaard te zetten in duurzame ruimte-infrastructuur die ruimteafval en -vernietiging effectief zal minimaliseren en verminderen en tegelijkertijd de toegang tot de ruimte voor toekomstige generaties zal behouden. Lees meer over het bedrijf op e-space.com of volg E-Space op LinkedIn en Instagram.

Copyright © 2022 E-Space. Alle rechten voorbehouden. E-Space en het E-Space-logo zijn geregistreerde handelsmerken van ESPace, Inc. Alle andere genoemde product- of bedrijfsnamen worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

