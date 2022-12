E-Space annonce un accord définitif pour acquérir CommAgility de Wireless Telecom Group

E-Space obtient ainsi un code source 5G éprouvé et une équipe de développement de logiciels et de matériel informatique interne spécialisée

TOULOUSE, France, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- E-Space , une société spatiale mondiale qui se consacre à relier la Terre et l'espace à l'aide du réseau en orbite terrestre basse (LEO) le plus durable au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour faire l'acquisition de CommAgility de Wireless Telecom Group, Inc. (NYSE: WTT). CommAgility, plus grand développeur autonome de modules intégrés de traitement des signaux et de radiofréquence (RF), possède son propre code source LTE PHY/stack de qualité commerciale destiné aux réseaux mobiles 4G et 5G, aux applications air-sol, aux communications par satellite (satcom) et à des applications connexes.

En intégrant le code source 3GPP 5G NTN (réseaux non terrestres) personnalisé de CommAgility dans ses capacités verticalement intégrées, E-Space pourra accélérer l'innovation en matière de 5G NTN, 5G-Advanced et 6G, accélérer le développement de ses cas d'utilisation liés à la charge utile des satellites et aux clients, et faire progresser continuellement ses solutions de connectivité spatiale. Aujourd'hui, le logiciel éprouvé de CommAgility pilote déjà plus de 50 000 stations de base terrestres et est utilisé pour les applications air-sol et les satellites commerciaux.

Greg Wyler, fondateur, président et PDG d'E-Space, a déclaré : « Nous avons hâte d'accueillir CommAgility dans l'équipe E-Space. Sa base de code 5G existante, éprouvée et profonde ainsi que son incroyable expérience d'équipe auraient pris des années à recréer. Cette acquisition nous accorde une position unique de premier plan pour déployer nos technologies spatiales. Nous continuerons d'investir massivement dans cette base de codes pour permettre l'utilisation des technologies 5G-Advanced et 6G, ce qui offrira une valeur inestimable aux clients. »

Tim Whelan, PDG de Wireless Telecom Group, Inc., a affirmé : « Lorsque nous avons commencé à évaluer les options stratégiques pour notre entreprise CommAgility, nous avons discuté longuement avec plusieurs entreprises spatiales. C'est au cours de ce processus que la vision incroyable d'E-Space, son engagement envers l'innovation et son souci des besoins des utilisateurs finaux ont suscité l'enthousiasme de notre équipe. Nous avons pris la décision stratégique claire d'opter pour E-Space, car nous sommes convaincus que la société aidera à libérer de la valeur pour nos actionnaires, tout en garantissant que notre équipe et nos clients actuels feront partie d'une organisation prospère. »

La transaction, qui devrait être conclue au plus tard le 31 janvier 2023, est assujettie aux conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires. Une fois l'opération achevée, E-Space ajoutera à son effectif 50 employés à temps plein de CommAgility, y compris l'équipe de direction principale. Les nouveaux membres de l'équipe sont situés en Europe. Certains sont basés au Leicestershire, au Royaume-Uni, et la majorité se trouve à Duisbourg, en Allemagne.

À propos de Wireless Telecom Group

Wireless Telecom Group, Inc., un groupe constitué de Boonton , Holzworth et Noisecom , est un concepteur et fabricant mondial de composants, de modules, de systèmes et d'instruments radiofréquences et hyperfréquences avancés. Destinés aux secteurs du sans-fil, des télécommunications, des satellites, de l'armée, de l'aérospatiale et des semi-conducteurs, les produits de Wireless Telecom Group favorisent l'innovation dans un large éventail de technologies sans fil traditionnelles et émergentes. Proposant un ensemble unique de produits de haute performance, y compris des mesureurs de puissance de crête, des générateurs de signaux, des analyseurs de bruit de phase, modules de traitement du signal, des sources sonores et des générateurs de son programmables, Wireless Telecom Group permet le développement, la mise à l'essai et le déploiement de technologies sans fil partout dans le monde. Wireless Telecom Group a son siège social à Parsippany, New Jersey, dans la région métropolitaine de New York, et exploite un réseau mondial de bureaux de vente et de service pour fournir un excellent service de produits et de soutien. Site Web de Wireless Telecom Group : http://www.wirelesstelecomgroup.com .

À propos d'E-Space

E-Space est une société spatiale mondiale dont l'objectif est de relier la Terre à l'espace à l'aide du réseau en orbite terrestre basse (LEO) le plus durable au monde. Le réseau devrait atteindre plus de 100 000 satellites de communication multi-applications afin d'aider les entreprises et les gouvernements à accéder de façon sécuritaire et abordable à la puissance de l'espace, dans le but de résoudre les problèmes sur Terre. Fondée par Greg Wyler, pionnier de l'industrie, E-Space se consacre à la démocratisation de l'espace et à la transformation des industries en réduisant le coût des communications basées sur l'espace, en renforçant la résilience des systèmes satellitaires et en établissant une nouvelle norme en matière d'infrastructure spatiale durable qui réduira efficacement les débris et la destruction dans l'espace tout en préservant l'accès à l'espace pour les générations futures. Pour en savoir plus sur la Société, consultez le site e-space.com ou suivez E-Space sur LinkedIn et Instagram.

Copyright © 2022 E-Space. Tous droits réservés. E-Space et le logo E-Space sont des marques déposées d'ESpace, Inc. Tous les autres produits ou noms de sociétés mentionnés sont utilisés à des fins d'identification seulement et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

