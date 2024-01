E2IP renforce son conseil d'administration pour accélérer son évolution au niveau mondial. Michael J. Loparco, PDG chevronné et dirigeant de Fortune 500, rejoint le conseil d'administration d'E2IP

MONTRÉAL, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- E2IP a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael J. Loparco en tant que membre indépendant de son conseil d'administration. M. Loparco siégera également au Comité des talents et de la culture du conseil d'administration. « Michael apporte au conseil d'administration une expérience significative dans le secteur et des conseils stratégiques », a déclaré Scott MacDonald, co-fondateur et associé directeur de McRock Capital et président du conseil d'administration d'E2IP. « Alors qu'E2IP accélère sa croissance au niveau mondial et se prépare à une introduction en bourse dans les années à venir, l'expertise et l'expérience de Michael seront un atout inestimable pour l'entreprise », a déclaré M. MacDonald.

e₂ip technologies Logo

M. Loparco a occupé tout récemment le poste de directeur général de Symbiotic, une société de technologie d'automatisation des entrepôts basée sur l'IA et les logiciels, qu'il a dirigée avec succès jusqu'à son introduction en bourse (NASDAQ : SYM ~ 20 milliards de dollars de capitalisation boursière) avant de se retirer de la société dirigée par son fondateur pour assumer un rôle de conseiller exécutif.

Avant de rejoindre Symbiotic, M. Loparco a occupé des postes de direction à l'échelle internationale chez Jabil (NYSE : JBL), une entreprise figurant au classement Fortune 125, où il a occupé pendant 23 ans des postes de direction, contribuant à faire passer l'entreprise d'un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars à plus de 30 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Dans ses dernières fonctions chez Jabil, M. Loparco était PDG de Jabil EMS (Electronics Manufacturing Services) et vice-président exécutif, responsable de 22 milliards de dollars d'opérations dans plus de 25 pays pour la production de produits de haute technologie dans les domaines de l'automobile/véhicule électrique, du médical, de l'aérospatiale et de la défense, du cloud, des télécommunications, de la robotique, de l'industrie, de l'énergie et des produits de grande consommation. En outre, il était responsable des services informatiques, de l'approvisionnement mondial, des stratégies de la chaîne d'approvisionnement et des investissements stratégiques de Jabil à l'échelle mondiale, couvrant plus de 50 sites et 80 000 personnes dans le monde.

« Après avoir dirigé avec succès d'innombrables entreprises de haute technologie dans le monde entier, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de travailler avec E2IP, pionnier et leader établi dans le domaine de la technologie IHM, que je connais depuis des années », a déclaré M. Loparco. « Forte de plus de 20 ans d'expérience au service des plus grandes marques mondiales dans les domaines médical, aérospatial, industriel et automobile, E2IP est aujourd'hui particulièrement bien positionnée pour faire face à la croissance explosive qui s'annonce, au fur et à mesure de la convergence des marchés finaux des technologies de surface intelligentes. C'est un honneur de travailler aux côtés de l'équipe talentueuse d'E2IP au cours de ce tournant décisif de son évolution », a-t-il ajouté.

« La valeur de Michael est déjà perceptible dans l'ensemble de l'entreprise et surtout auprès de nos clients. Michael travaille directement avec les clients et notre équipe sur nos initiatives et partenariats les plus stratégiques, nous poussant tous à dépasser ce qu'il sait être les attentes des clients du Global 500 qui dépendent d'E2IP », a déclaré Eric Saint-Jacques, PDG d'E2IP.

M. Loparco est également avocat assermenté. Avant de rejoindre Jabil, il a pratiqué le droit des affaires et le contentieux commercial et d'entreprise au sein du cabinet d'avocats international Holland & Knight LLP. M. Loparco a travaillé au sein de conseils d'administration de sociétés publiques et privées, dans des environnements à but lucratif et non lucratif.

À propos d'e₂ip technologies

De l'idéation à la fabrication, nous repensons les frontières entre la technologie et le design pour fournir des solutions innovantes d'interface homme-machine (IHM) et de surfaces intelligentes aux leaders mondiaux. Nous créons de nouvelles possibilités grâce à des innovations dans l'électronique imprimable, la science des matériaux, les processus de fabrication avancés et le développement de systèmes embarqués pour transformer les surfaces que nous touchons dans notre vie quotidienne et simplifier la façon dont nous interagissons tous avec notre environnement physique.

Coordonnées : Geneviève Raitt, 5146316662 x 135, [email protected]; www.e2ip.com