E2IP verstärkt seinen Board of Directors, um die globale Skalierbarkeit zu erhöhen. Michael J. Loparco, erfolgreicher CEO und Fortune 500 Executive, wird Mitglied des Board of Directors von E2IP

MONTREAL, 31. Januar 2024 /PRNewswire/ -- E2IP gab heute die Ernennung von Michael J. Loparco zum unabhängigen Mitglied seines Board of Directors bekannt. Michael Loparco wird auch dem Talent and Culture Committee, dem Ausschuss für Personal und Unternehmenskultur, des Board of Directors angehören. „Michael bringt umfangreiche Branchenerfahrung und strategische Führungsqualitäten in das Board of Directors ein", sagte Scott MacDonald, Mitbegründer und Managing Partner bei McRock Capital und Board Chair von E2IP. „Da E2IP sein Wachstum weltweit beschleunigt und sich auf einen Börsengang in den kommenden Jahren vorbereitet, werden das Fachwissen und die Erfahrung von Michael eine wertvolle Bereicherung für das Unternehmen sein", sagte MacDonald.

e₂ip technologies Logo

Michael Loparco war zuletzt Chief Executive Officer bei Symbiotic, einem Anbieter von KI-gestützter und softwaregesteuerter Technologie für Lagerautomatisierung, das er erfolgreich durch seinen Börsengang führte (NASDAQ: SYM; Marktkapitalisierung: ca. 20 Mrd. USD ), bevor er das von den Gründern geführte Unternehmen verließ und die Rolle eines Executive Advisor übernahm.

Bevor er zu Symbiotic kam, arbeitete Michael Loparco in globalen Führungspositionen bei Jabil (NYSE: JBL), einem Fortune 125-Unternehmen, wo er 23 Jahre lang in leitenden Positionen tätig war und dabei half, das Unternehmen von rund 1 Mrd. USD Umsatz auf mehr als 30 Mrd. USD weltweit auszubauen. In seiner letzten Position bei Jabil war Michael Loparco CEO von Jabil EMS (Electronics Manufacturing Services) und als EVP verantwortlich für ein Volumen von 22 Mrd. USD und Betriebsstätten in mehr als 25 Ländern, die High-Tech-Produkte für die Bereiche Automotive/EV, Medizin, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Cloud, Telekommunikation, Robotik, Industrie, Energie und Konsumgüter herstellen. Darüber hinaus war er für die weltweite Unternehmens-IT, den globalen Einkauf, die Supply-Chain-Strategien und die strategischen Investitionen von Jabil verantwortlich, die mehr als 50 Standorte und 80.000 Beschäftigte weltweit betrafen.

„Ich habe bereits zahlreiche High-Tech-Unternehmen rund um den Globus erfolgreich aufgebaut und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit E2IP, einem Pionier und etablierten Marktführer im Bereich der HMI-Technologie, den ich seit Jahren kenne", sagte Loparco. „Mit seiner mehr als 20-jährigen Geschichte als Zulieferer der weltbesten Marken in den Bereichen Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Automobilbau ist E2IP heute bestens für das explosive Wachstum positioniert, das mit dem Zusammenwachsen der Endmärkte für intelligente Oberflächentechnologien bevorsteht. Es ist mir eine Ehre, an diesem wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung des Unternehmens mit dem talentierten Team von E2IP zusammenzuarbeiten", fügte er hinzu.

„Der Beitrag von Michael hat sich bereits im gesamten Unternehmen und vor allem bei unseren Kunden bemerkbar gemacht. Michael arbeitet direkt mit Kunden und unserem Team an unseren wichtigsten strategischen Initiativen und Partnerschaften und treibt uns alle dazu an, die Erwartungen der Global-500-Kunden, die sich auf E2IP verlassen, zu übertreffen", sagte Eric Saint-Jacques, E2IP CEO.

Michael Loparco ist außerdem zugelassener Rechtsanwalt. Bevor er zu Jabil kam, war er bei der internationalen Anwaltskanzlei Holland & Knight LLP in den Bereichen Wirtschaftsrecht sowie Unternehmens- und Handelsstreitigkeiten tätig. Michael Loparco hat in den Vorständen von börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen gearbeitet, sowohl im kommerziellen als auch im Non-Profit-Bereich.

Informationen zu e₂ip technologies

Von der Ideenfindung bis zur Fertigung denken wir die Grenzen zwischen Technologie und Design neu und liefern innovative Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und intelligente Oberflächen an globale Marktführer. Wir schaffen neue Möglichkeiten durch Innovationen in den Bereichen gedruckte Elektronik, Materialwissenschaft, fortschrittliche Fertigungsverfahren und Entwicklung eingebetteter Systeme, um die Oberflächen, die wir in unserem Alltag berühren, zu transformieren und die Art und Weise zu vereinfachen, wie wir alle mit unserer physischen Umgebung interagieren.

