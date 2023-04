EAM-Mosca anuncia Christian Wiethuechter como Presidente e CEO

HAZLETOWN, Pa., 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A EAM-Mosca Corporation, uma das principais fornecedoras de inovadores equipamentos automáticos de cintagem, tem o prazer de anunciar que Christian Wiethuechter foi nomeado como Presidente e CEO da empresa. Um experiente líder de negócios, Wiethuechter possui mais de 18 anos de sucesso na gestão de transformações globais B2B. Seu emprego na EAM-Mosca teve início em abril de 2023.

Os vários pontos marcantes da abordagem de liderança de Wiethuechter demonstram sua capacidade de traduzir sua visão estratégica e planejamento em mudanças culturais bem executadas em toda a organização.

"Estamos entusiasmados em ter Christian Wiethuechter como nosso novo líder e mal podemos esperar para ver como ele moldará a organização daqui para frente e transformará o negócio de bom para excelente", afirma Alfred Kugler, CEO da MOSCA. "Tê-lo à frente de nossa equipe de liderança para as Américas nos enche de orgulho e enfatiza nosso compromisso de continuar focando em como o desempenho contínuo não é apenas uma reivindicação para hoje, mas também uma promessa para o trabalho futuro de cada indivíduo na EAM-Mosca."

Uma carreira única com resultados exemplares

Em 1997, Wiethuechter se formou com mestrado duplo em administração de negócios e engenharia mecânica pela Technical University of Hamburg, o que o deixou preparado para tomar decisões de negócios, especificamente no nível de máquinas individuais e despesas de negócios.

Ao longo de seus últimos três cargos, que foram combinações de diretor executivo e membro do conselho, seus papéis em transformações por toda a empresa se destacam devido à integração contínua de visão, planejamento e mudança cultural. Wiethuechter não apenas demonstrou capacidade de planejamento estratégico, mas também combinou esse trabalho com estratégias e objetivos específicos para transformar a cultura empresarial.

Wiethuechter explica que "a cultura come a estratégia no café da manhã", e é por isso que suas habilidades únicas lhe renderam respeito generalizado em todo o espaço B2B.

Principais destaques da carreira da Wiethuechter:

Heidelberger Druckmaschinen (1997-2009)

Ao concluir a pós-graduação, Wiethuechter tornou-se funcionário da Heidelberger Druckmaschinen e passou os primeiros 12 anos de sua carreira focado no desenvolvimento de negócios internacionais, produtos e gerenciamento de vendas.

Depois de atuar como vice-presidente de gerenciamento de projetos globais para uma variedade de impressoras, Wiethuechter aproveitou a oportunidade para liderar a unidade de vendas e serviços da Heidelberger no México. Ele enfrentou novos desafios em sua função, porque o negócio de impressão foi configurado para ser cíclico na época. Além disso, a venda de máquinas em si não era suficiente para cobrir os custos indiretos. A empresa vinha oferecendo financiamento direto a seus clientes e enfrentava problemas de cobrança.

Para resolver essas questões, Wiethuechter priorizou o crescimento do lado de serviço do negócio para garantir que todos os custos fixos das operações de venda de equipamentos fossem cobertos ano a ano. Além disso, ele se concentrou em branding e conseguiu dobrar as vendas, aumentar drasticamente o desempenho financeiro ao longo de seus cinco anos na empresa e melhorar o posicionamento de Heidelberg no mercado mexicano.

Körber AG (2009-2017)

No início de 2009, Wiethuechter deixou sua posição com a Heidelberger para buscar novas oportunidades na líder global em tecnologia Körber AG. Ele começou a liderar a trajetória dos negócios de equipamentos de tabaco da Körber na América do Norte. Esta foi uma época especialmente desafiadora para a empresa, já que o ex-President Obama havia assinado recentemente uma decisão da FDA que colocou em dúvida o futuro da indústria do tabaco. Como resultado, o setor mudou drasticamente à medida que clientes relutam em investir em novas máquinas devido à realidade da queda dos mercados de cigarros.

Embora a incerteza desse período possa ter induzido a Körber a sub-investir ou abandonar seus equipamentos de negócios de tabaco na América do Norte, Wiethuechter reconheceu os riscos e incertezas, mas também passou um tempo considerando todas as opções, bem como os melhores interesses de longo prazo da empresa com sua equipe de liderança. Como resultado, a decisão foi investir recursos no serviço de máquinas existentes e pesquisa e desenvolvimento.

Apesar da crescente lista de conquistas profissionais de Wiethuechter, ele continuou a refinar suas habilidades e a buscar oportunidades educacionais para melhor atender às suas funções. Esses esforços culminaram na obtenção de um mestrado em Direito Internacional de Negócios pela Universidade de Liverpool, em 2015.

Wiethuechter foi capaz de acessar simultaneamente esses diversos empreendimentos. Com foco na manutenção preventiva, atualizações personalizadas de máquinas e inovação, Wiethuechter e sua equipe transformaram os negócios de equipamentos de tabaco norte-americano e também impulsionaram um crescimento significativo fora das Américas.

Benteler Steel/Tube GmbH (2017-2023)

Em 2017, Wiethuechter ingressou no conselho de gestão da Benteler Steel/Tube GmbH, líder global em soluções de tubos de aço personalizados de ponta, usados nos mercados automotivo, industrial e de energia. Inicialmente atuou como CSO, mas depois foi promovido à COO e finalmente a CEO da empresa, tudo em menos de uma década.

Esta foi uma transformação ainda mais significativa do que suas funções anteriores porque a empresa tinha 5.000 funcionários quando chegou. Juntamente com sua equipe de liderança, ele reestruturou a empresa, tanto na Europa quanto na América do Norte, o que envolveu o fechamento de uma fábrica, redução da força de trabalho total em aproximadamente 15% e implementação de uma nova abordagem de vendas transformadora.

O foco de Wiethuechter durante esta época foi melhorar significativamente o desempenho financeiro dos negócios europeus, bem como intensificar a nova usina de tubos de aço em Shreveport, Louisiana. Esses dois objetivos existiam em conjunto com um objetivo adicional: a construção da rede de distribuição de energia norte-americana (North American Energy Distribution Network). Ao final de sua gestão na Benteler, ele e sua equipe melhoraram o desempenho global dos negócios de tubos de aço, aumentando o EBITDA de menos de $20 milhões por ano para mais de $300 milhões por ano -- ao longo de quatro anos.

Novos começos e horizontes para a EAM-Mosca

Wiethuechter explica que a EAM-Mosca é uma empresa de grande sucesso no setor, mas deve continuar olhando para o futuro. Embora a empresa seja conhecida globalmente por seu desempenho exemplar na indústria de produtos corrugados, Wiethuechter vê a oportunidade de se integrar ainda mais à rede global do Grupo Mosca e expandir os negócios para novos segmentos de mercado e produtos.

"A EAM-Mosca é uma grande empresa, com um ano recorde de negócios, mas não há empresa no mundo que não possa fazer melhor – estou sempre atrás de melhorias todos os dias – é algo que busco", diz Wiethuechter.

Durante seu tempo como CEO, Wiethuechter pretende continuar o legado dos fundadores da EAM-Mosca, mas também se integrar ainda mais ao ambiente de negócios global, fazendo uso de sinergias, melhorando o desempenho e ramificando-se em novos segmentos.

Wiethuechter reconhece que isso não será fácil e cita Nelson Mandela, dizendo: "Sempre parece impossível até que seja feito". Ele acredita que se a empresa se esforçar como uma equipe, não há limite para o que o EAM-Mosca pode realizar.

Por enquanto, o obstáculo mais significativo que ele prevê é a resistência interna de mentalidades comuns durante as transformações organizacionais. Ele explica que as pessoas frequentemente pensam: "Por que queremos expandir os negócios ou trabalhar mais perto das redes globais se estivemos bem sozinhos?" Sua abordagem para administrar essa resistência é passar o tempo conversando com as pessoas, entendendo suas preocupações e promovendo um diálogo aberto. Essas circunstâncias únicas, por sua vez, ajudam a moldar a abordagem transformadora.

Wietuechter explica que as metas devem ser definidas em conjunto, dizendo: "Aproveitar os pontos fortes, mas aumentar os negócios no grupo global, mais vendas, maior lucratividade, continuar o papel de líder de mercado em segmentos de produtos recebidos, [bem como] pensar dentro da região, mas também no grupo Mosca global."

Mais sobre Christian Wiethuechter

Christian W. Wiethuechter nasceu em La Paz, Bolívia, de pais alemães e passou sua infância entre a Bolívia e o norte da Alemanha. Depois de um estágio em comércio exterior em Hamburgo, ele obteve um mestrado combinado em administração de empresas e engenharia mecânica em 1997, na Universidade Técnica de Hamburgo

Ele conheceu sua esposa, Gabriela, durante seu tempo no México e eles se mudaram para os EUA e depois para a Alemanha. O casal gosta de viajar internacionalmente, ir ao teatro e jogar golfe. Eles têm dois filhos, Juan Carlos e Marlin. A família espera voltar para os EUA no longo prazo.

