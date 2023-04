EAM-Mosca nombra a Christian Wiethuechter como presidente y director ejecutivo

HAZLETOWN, Pensilvania, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- EAM-Mosca Corporation, principal proveedor de innovadores equipos de flejado automático, se complace en anunciar que Christian Wiethuechter ha sido nombrado presidente y director ejecutivo. Wiethuechter (líder empresarial experimentado) cuenta con más de 18 años de éxito en la gestión de transformaciones B2B globales. Su contrato con EAM-Mosca comenzó en abril de 2023.

Las diferentes características del enfoque de liderazgo de Wiethuechter demuestran su capacidad para traducir su visión y planificación estratégica en cambios culturales bien ejecutados en toda la organización.

"Nos entusiasma contar con Christian Wiethuechter como nuestro nuevo líder en EAM-Mosca y estamos ansiosos por ver cómo da forma a la organización en el futuro y transforma el negocio de bueno a excelente", dijo Alfred Kugler, director ejecutivo de MOSCA. "Tenerlo a la cabeza de nuestro equipo de liderazgo para el continente americano nos enorgullece y destaca el compromiso con nuestros clientes de seguir enfocándonos en cómo el desempeño continuo no es solo nuestro reclamo para hoy, sino también una promesa para el trabajo futuro de cada individuo en EAM-Mosca".

Una carrera única con resultados ejemplares

En 1997, Wiethuechter obtuvo un título por la maestría combinada en Administración de Empresas e Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Hamburgo, lo que le permitió tomar decisiones empresariales difíciles, específicamente hasta el nivel de maquinaria individual y gastos empresariales.

A lo largo de sus últimos tres cargos, que fueron combinaciones de director general y miembro de la junta, sus funciones en la transformación de toda la empresa se destacan debido a la perfecta integración de la visión, la planificación y el cambio cultural. Wiethuechter no solo ha demostrado su capacidad para la planificación estratégica, sino que también ha combinado ese trabajo con estrategias y objetivos específicos para transformar la cultura empresarial.

Wiethuechter explica que "la cultura se come a la estrategia en el desayuno", razón por la cual sus habilidades únicas le han ganado un amplio respeto en todo el espacio B2B.

Lo más destacado de la carrera de Wiethuechter:

Heidelberger Druckmaschinen (1997-2009)

Tras finalizar sus estudios de posgrado, Wiethuechter fue contratado por Heidelberger Druckmaschinen y pasó los primeros 12 años de su carrera enfocado en el desarrollo de negocios internacionales, el desarrollo de productos y la gestión de ventas.

Después de ocupar el cargo de vicepresidente de gestión de proyectos mundiales para una variedad de imprentas, Wiethuechter aprovechó la oportunidad para liderar la unidad de ventas y servicios de Heidelberger en México. Se enfrentó a nuevos desafíos en su cargo porque el negocio de la imprenta estaba configurado para ser cíclico en aquel momento. Además, la venta de maquinaria por sí sola no era suficiente para cubrir los gastos generales. La empresa estaba ofreciendo financiamiento directo a sus clientes y había problemas de cobro.

Para abordar estos asuntos, Wiethuechter priorizó el crecimiento de los servicios del negocio para garantizar que todos los costos fijos de las operaciones procedentes de la venta de equipos se cubrieran año tras año. Además, se enfocó en la marca y logró duplicar las ventas, incrementar drásticamente el desempeño financiero durante sus cinco años en la empresa y mejoró el posicionamiento de Heidelberg en el mercado mexicano.

Körber AG (2009-2017)

A principios de 2009, Wiethuechter dejó su cargo en Heidelberger para buscar nuevas oportunidades con el líder tecnológico mundial Körber AG. Comenzó a liderar la trayectoria del negocio de equipos para tabaco de Körber en Norteamérica. Era un momento especialmente difícil para la empresa, ya que el expresidente Obama había firmado recientemente una resolución de la FDA que ponía en duda el futuro de la industria del tabaco. Como resultado, la industria cambió drásticamente, ya que los clientes se mostraron reacios a invertir en nuevas maquinarias debido a la realidad del declive de los mercados de cigarrillos.

Si bien la incertidumbre de esta época podría haber intimidado a Körber para que no invirtiera lo suficiente o abandonara su negocio de equipos para tabaco en Norteamérica, Wiethuechter reconoció los riesgos y la incertidumbre, pero también pasó tiempo considerando todas las opciones, así como los mejores intereses a largo plazo de la empresa con su equipo de liderazgo. Como resultado, decidieron invertir recursos en el servicio de las máquinas existentes y de investigación y desarrollo.

A pesar de la creciente lista de logros profesionales de Wiethuechter, siguió perfeccionando sus habilidades y buscando oportunidades educativas para desempeñar mejor sus funciones. Estos esfuerzos culminaron con la obtención de un título de la maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Liverpool en 2015.

Wiethuechter pudo acceder simultáneamente a estos diversos esfuerzos. Al centrarse en el mantenimiento preventivo, las actualizaciones personalizadas de las máquinas y la innovación, Wiethuechter y su equipo transformaron el negocio de equipos para tabaco de Norteamérica y también impulsaron un crecimiento significativo fuera del continente americano.

BENTELER Steel/Tube GmbH (2017-2023)

En 2017, Wiethuechter se unió a la junta directiva de BENTELER Steel/Tube GmbH, líder mundial en soluciones de tubos de acero personalizados de alta gama que se utilizan en los mercados automotriz, industrial y energético. Inicialmente ocupó el cargo de CSO, pero luego fue ascendido a COO y finalmente a CEO de la empresa, todo en menos de una década.

Esta fue una transformación aún más importante que sus funciones anteriores porque la empresa tenía 5.000 empleados cuando llegó. Reestructuró la empresa (tanto en Europa como en Norteamérica) junto a su equipo de liderazgo, lo que implicó el cierre de una planta, la reducción de la fuerza laboral total en aproximadamente un 15% y la implementación de un nuevo y transformador enfoque de ventas.

Durante este tiempo, Wiethuechter se centró en mejorar significativamente el desempeño financiero de este negocio europeo, así como impulsar la nueva planta de tubos de acero en Shreveport, Louisiana. Estos dos objetivos existían junto con un objetivo adicional: construir la red de distribución de energía de Norteamérica. Al final de su período en BENTELER, él y su equipo habían mejorado el desempeño comercial mundial de tubos de acero al aumentar el EBITDA de menos de 20 millones de dólares anuales a más de 300 millones de dólares anuales, todo en el transcurso de cuatro años.

Nuevos comienzos y horizontes para EAM-Mosca

Wiethuechter explica que EAM-Mosca es una empresa muy exitosa en la industria, pero debe seguir mirando hacia el futuro. Si bien la empresa es conocida a nivel mundial por su desempeño ejemplar en la industria del cartón ondulado, Wiethuechter ve la oportunidad de integrarse aún más en la red mundial del Mosca Group y aumentar el negocio en nuevos segmentos de mercado y productos.

"EAM-Mosca es una excelente empresa con un año comercial récord a sus espaldas, pero no hay ninguna empresa en el mundo que no pueda mejorar. Siempre busco mejorar todos los días, es algo por lo que me esfuerzo", dijo Wiethuechter.

Durante su período como director ejecutivo, Wiethuechter tiene la intención de continuar con el legado de los fundadores de EAM-Mosca, pero también integrarse aún más en el entorno empresarial mundial al aprovechar las sinergias, mejorar el desempeño y abrir nuevos segmentos.

Wiethuechter reconoce que no será fácil y cita a Nelson Mandela, quien dijo: "Siempre parece imposible hasta que se hace". Cree que si la empresa trabaja unida como equipo, no hay límite a lo que EAM-Mosca puede lograr.

Por ahora, el obstáculo más importante que anticipa es la resistencia interna de las mentalidades comunes durante las transformaciones organizacionales. Explica que la gente a menudo razona: "¿Por qué queremos hacer crecer el negocio o trabajar más de cerca con las redes mundiales si estamos bien solos?" Su enfoque para manejar esta resistencia consiste en dedicar tiempo a hablar con las personas, comprender sus preocupaciones y fomentar un diálogo abierto. Estas circunstancias únicas, a su vez, ayudan a dar forma al enfoque transformador.

Wiethuechter explica que los objetivos deben definirse en conjunto, diciendo: "Aprovechar las fortalezas pero hacer crecer el negocio en el grupo global (más ventas, mayor rentabilidad), continuar con el papel de ser líder del mercado en los segmentos de productos entrantes, así como pensar dentro de la región pero también del grupo global Mosca".

Más información sobre Christian Wiethuechter

Christian W. Wiethuechter nació en La Paz (Bolivia), de padres alemanes y pasó su infancia entre Bolivia y el norte de Alemania. Después de un aprendizaje de comercio exterior en Hamburgo, hizo una maestría combinada en Administración de Empresas e Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Hamburgo en 1997.

Conoció a su esposa, Gabriela, durante su estadía en México y se mudaron juntos a los Estados Unidos y luego a Alemania. A la pareja le gusta viajar por todo el mundo, ir al teatro y jugar al golf. Tienen dos hijos, Juan Carlos y Marlin. La familia espera regresar a los Estados Unidos en el futuro.

