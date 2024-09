EarthGrid annonce la création d'une coentreprise innovante avec EnerTech, une entité de la KIA, pour déployer 18 milliards USD dans des projets de services publics souterrains aux États-Unis

Cette coentreprise permet d'améliorer les infrastructures essentielles, d'augmenter la capacité du réseau et la résilience afin de répondre à la demande croissante pour des énergies propres

POINT RICHMOND, Californie, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- EarthGrid, une société de développement d'infrastructures et de technologie de forage de tunnels à plasma de la région de la Baie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de coentreprise avec EnerTech, une entité de la Kuwait Investment Authority (KIA), pour déployer des projets d'infrastructure en quatre phases à travers les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient.

EarthGrid's 2-Torch Plasma-Boring System Operating on Limestone

Les deux premières phases consistent en des projets d'amélioration des infrastructures américaines d'une valeur estimée à 18 milliards USD. En utilisant les machines à plasma brevetées d'EarthGrid, cette coentreprise développera un réseau de tunnels souterrains conçus pour moderniser le réseau électrique actuel et les réseaux de fibres optiques en leur apportant fiabilité, efficacité et résilience, tout en accélérant la transition vers l'énergie propre.

Pour atteindre l'objectif des États-Unis de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de l'économie d'ici à 2050, plus d'un million de miles de nouvelles lignes de transport d'électricité seront nécessaires sur une période de trois décennies. Ce défi est d'autant plus important que plus de 70 % des lignes de transmission actuelles ont plus de 25 ans, soit plus de la moitié de leur durée de vie prévue de 50 ans. Grâce à cette coentreprise, EarthGrid permettra d'ajouter plus de 100 gigawatts d'énergie renouvelable au réseau américain tout en résolvant les problèmes de congestion du réseau dans des lieux stratégiques.

« En moyenne, il faut 10 à 20 ans pour développer, autoriser et construire de nouvelles lignes de transmission aériennes. Il est donc évident qu'une approche alternative est essentielle pour répondre aux besoins des objectifs environnementaux des États-Unis », a déclaré Troy Helming, fondateur et CEO, EarthGrid. « Grâce à notre coentreprise avec EnerTech, un développeur de technologies propres et d'infrastructures, nous sommes fiers de soutenir l'évolution indispensable du réseau électrique américain, en favorisant l'énergie propre et en optimisant le développement des infrastructures de base. »

Si les lignes de transport aériennes prennent du temps à réaliser, l'enfouissement traditionnel est également lent, plus coûteux que les lignes aériennes et peu performant face aux roches dures, ce qui peut entraîner l'abandon de projets ou des retards considérables. La technologie de forage au plasma et l'approche exclusive d'EarthGrid réduisent considérablement les délais et les coûts des méthodes d'enfouissement sans produits chimiques nocifs, principalement grâce à l'énergie propre.

L'approche d'EarthGrid en matière d'enfouissement de technologies propres s'aligne sur les objectifs d'EnerTech visant à déployer des technologies révolutionnaires à l'échelle mondiale, avec des projets lancés d'abord aux États-Unis, puis en Europe et au Moyen-Orient, afin d'accélérer le déploiement d'options d'énergie propre dans le monde entier. « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec EarthGrid pour déployer ce que nous pensons être la technologie de forage de tunnels la plus rapide et la plus rentable pour améliorer l'infrastructure de base », déclare Abdullah Al Mutairi, CEO, EnerTech.

En tant que service public de télécommunications enregistré dans 46 États (CPCN), EarthGrid offre à ses clients et partenaires un accès privilégié aux droits de passage le long des routes publiques afin d'accélérer les projets de fibre optique souterraine. EarthGrid a l'intention d'obtenir les autorisations nécessaires pour ajouter des infrastructures supplémentaires à ses tunnels et tranchées, y compris l'électricité, l'eau et les tubes de fret robotisés.

À terme, le portefeuille de projets de cette coentreprise sera déployé en collaboration avec un écosystème de parties prenantes clés, stratégiques et gouvernementales à l'échelle mondiale, y compris des services publics, des centres de données et des entreprises d'énergie propre.

EarthGrid était représenté par un cabinet d'avocats américain, Glaser Weil, dont Jeff Joyner, senior partner, a joué un rôle clé dans l'exécution de l'opération grâce à son expérience en matière de solutions durables.

À propos d'EarthGrid

EarthGrid , créé en 2016, est une société d'infrastructure et de technologie de forage au plasma spécialisée dans une technologie propriétaire et révolutionnaire de forage de tunnels au plasma qui peut révolutionner l'infrastructure du réseau aux États-Unis. Son objectif est de créer un réseau de tunnels souterrains pour transmettre de l'énergie propre et du haut débit à travers les États-Unis. En plus d'augmenter la capacité électrique, EarthGrid vise à améliorer la sûreté, la sécurité et la fiabilité de l'infrastructure du réseau, en hébergeant les infrastructures critiques sous terre pour éviter les effets paralysants des catastrophes naturelles. Suivez EarthGrid sur LinkedIn et YouTube.

À propos d'EnerTech

Créé en 2012, EnerTech a pour mission de lancer ses propres projets de développement et de participer à des projets dans les secteurs de l'énergie, des technologies propres, du recyclage, de l'eau, de la gestion des déchets et des énergies renouvelables. EnerTech est une entité publique basée au Koweït et détenue en exclusivité par la Kuwait Investment Authority (KIA), l'un des fonds souverains les plus anciens et les plus importants au monde.

