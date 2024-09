EarthGrid kündigt bahnbrechendes Joint Venture mit EnerTech, einem KIA-Unternehmen, an, das die Bereitstellung von 18 Mrd. Dollar für unterirdische Versorgungsprojekte vorsieht

Dieses Joint Venture ermöglicht kritische Infrastrukturverbesserungen, erhöhte Netzkapazität und Ausfallsicherheit, um den steigenden Bedarf an sauberer Energie zu decken

POINT RICHMOND, Kalifornien, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- EarthGrid, ein in der Bay Area ansässiges Unternehmen für Plasmatunnel-Bohrtechnik und Infrastrukturentwicklung, gab heute bekannt, dass es eine Joint-Venture-Vereinbarung mit EnerTech, einem Unternehmen der Kuwait Investment Authority (KIA), unterzeichnet hat, um Infrastrukturprojekte in vier Phasen in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten umzusetzen.

EarthGrid's 2-Torch Plasma-Boring System Operating on Limestone

Die ersten beiden Phasen umfassen Infrastrukturverbesserungsprojekte in den USA in Höhe von schätzungsweise 18 Milliarden Dollar. Unter Verwendung der patentierten plasmagestützten Maschinen von EarthGrid wird dieses Joint Venture ein Netz von unterirdischen Tunneln entwickeln, das das derzeitige Stromnetz und die Glasfasernetze zuverlässig, effizient und widerstandsfähig machen und gleichzeitig den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen soll.

Um das Ziel der USA zu erreichen, die Treibhausgasemissionen in der gesamten Wirtschaft bis 2050 auf Null zu senken, werden in den nächsten drei Jahrzehnten mehr als eine Million Meilen neuer Übertragungsleitungen benötigt. Erschwerend kommt hinzu, dass mehr als 70 % der derzeitigen Übertragungsleitungen über 25 Jahre alt sind und damit mehr als die Hälfte ihrer erwarteten Lebensdauer von 50 Jahren erreicht haben. Durch dieses Joint Venture wird EarthGrid die Einspeisung von mehr als 100 Gigawatt neuer erneuerbarer Energie in das US-Netz ermöglichen und gleichzeitig Netzengpässe an strategischen Standorten beseitigen.

„Im Durchschnitt dauert es 10 bis 20 Jahre, um neue Freileitungen zu entwickeln, zu genehmigen und zu bauen, was deutlich macht, dass ein alternativer Ansatz von entscheidender Bedeutung ist, um die Anforderungen der Umweltziele der USA zu erfüllen", sagte Troy Helming, Gründer und Geschäftsführer von EarthGrid. „Wir sind stolz darauf, durch unser Joint Venture mit EnerTech, einem Entwickler von sauberer Technologie und Infrastruktur, die dringend benötigte Weiterentwicklung des US-Stromnetzes zu unterstützen, saubere Energie zu ermöglichen und die Entwicklung der Kerninfrastruktur zu verbessern."

Die Fertigstellung von Freileitungen ist zwar zeitaufwändig, aber die herkömmliche Erdverlegung ist auch langsam, kostspieliger als Freileitungen und lässt sich in hartem Gestein nur schlecht durchführen, was wiederum zur Folge haben kann, dass Projekte aufgegeben werden oder sich stark verzögern. EarthGrids Plasmabohrtechnologie und der firmeneigene Ansatz reduzieren den Zeitaufwand und die Kosten für unterirdische Verfahren ohne schädliche Chemikalien, die hauptsächlich mit sauberer Energie betrieben werden, erheblich.

Der Ansatz von EarthGrid, saubere Energie unter der Erde zu fördern, stimmt mit den Zielen von EnerTech überein, bahnbrechende Technologien weltweit einzusetzen. Dabei werden Projekte zunächst in den USA und anschließend in Europa und im Nahen Osten initiiert, um den Einsatz von sauberen Energieoptionen weltweit zu beschleunigen. „Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit EarthGrid bekannt zu geben, um die unserer Meinung nach bei weitem schnellste und kosteneffizienteste Tunnelbohrtechnologie zur Verbesserung der Kerninfrastruktur einzusetzen", sagte Abdullah Al Mutairi, Geschäftsführer von EnerTech.

Als eingetragenes Telekommunikationsunternehmen in 46 Staaten (CPCN) bietet EarthGrid seinen Kunden und Partnern bevorzugten Zugang zu Wegerechten entlang öffentlicher Straßen, um unterirdische Glasfaserprojekte zu beschleunigen. EarthGrid beabsichtigt, bei Bedarf Genehmigungen einzuholen, um seine Tunnel und Gräben mit zusätzlicher Infrastruktur auszustatten, einschließlich Versorgungsleitungen für Strom und Wasser und Roboterfrachtröhren.

Letztendlich wird die Projektpipeline dieses Joint Ventures in Zusammenarbeit mit einem Ökosystem wichtiger Kapitalgeber, strategischer und staatlicher Interessengruppen weltweit, einschließlich Versorgungsunternehmen, Rechenzentren und Unternehmen für saubere Energien, umgesetzt.

EarthGrid wurde von der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Glaser Weil vertreten, wobei Jeff Joyner, Seniorpartner der Kanzlei, aufgrund seiner umfassenden Erfahrung im Bereich nachhaltiger Lösungen eine Schlüsselrolle bei der Durchführung der Transaktion spielte.

Informationen zu EarthGrid

EarthGrid wurde 2016 gegründet und ist ein Unternehmen für Plasmabohrtechnik und Infrastruktur, das sich auf eine patentrechtlich geschützte, bahnbrechende Plasmatunnel-Bohrtechnologie spezialisiert hat, die die Netzinfrastruktur in den USA revolutionieren kann. Das Ziel von EarthGrid ist es, ein Netz unterirdischer Tunnel zu schaffen, um den Transport sauberer Energie und Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen in den USA zu ermöglichen. Neben der Erweiterung der Stromkapazität will EarthGrid die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Netzinfrastruktur verbessern und kritische Infrastrukturen unterirdisch unterbringen, um die verheerenden Auswirkungen von Naturkatastrophen zu vermeiden. Folgen Sie EarthGrid auf LinkedIn und YouTube.

Informationen zu EnerTech

Das 2012 gegründete Unternehmen EnerTech hat es sich zur Aufgabe gemacht, eigene Entwicklungsprojekte zu initiieren und sich an Projekten in den Bereichen Energie, saubere Technologien, Recycling, Wasser, Abfallwirtschaft und erneuerbare Energien zu beteiligen. EnerTech ist ein staatliches Unternehmen mit Sitz in Kuwait, das sich vollständig im Besitz der Kuwait Investment Authority (KIA) befindet, einem der derzeit ältesten und größten Staatsfonds der Welt.

