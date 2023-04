Eastman annonce le succès de son projet avec USAMP, PADNOS et Yanfeng pour une étude sur le recyclage entièrement circulaire sur le marché automobile

Cette nouvelle technologie en circuit fermé fournit aux constructeurs automobiles des options rentables pour la création de matériaux durables à partir de déchets plastiques automobiles

KINGSPORT, Tennessee, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Eastman a annoncé aujourd'hui avoir mené à bien son projet de recyclage en circuit fermé des déchets plastiques mixtes de l'industrie automobile. Dans le cadre d'une collaboration, Eastman, le United States Automotive Materials Partnership LLC (USAMP), le recycleur automobile PADNOS et le fournisseur mondial d'intérieurs automobiles Yanfeng ont réalisé le premier recyclage plastique de ce type à partir du sous-produit du broyage des véhicules en fin de vie.

Eastman announces project success with USAMP, PADNOS and Yanfeng for fully circular recycling study in automotive market. New closed-loop technology provides cost-effective options for OEM automakers to create sustainable materials from automotive plastic waste.

Lorsque les automobiles sont en fin de vie, les métaux, les pneus et le verre représentent 80 à 90 % des matériaux qui peuvent être recyclés à l'aide des procédés traditionnels de recyclage mécanique. Les 10 à 20 % restants, appelés résidus de broyage automobile (RBA), sont constitués de plastique mélangé et d'autres matières non recyclés qui finissent actuellement dans des décharges ou sont récupérés au moyen de technologies de valorisation énergétique des déchets. Dans le cadre de cette initiative, PADNOS a fourni une portion riche en plastique des RBA comme matière première durable pour la technologie de renouvellement du carbone (CRT) d'Eastman. Eastman a réussi à ajouter et à convertir cette matière première de RBA en un gaz de synthèse (syngaz) qui est ensuite utilisé en aval dans la production de son polyester et de ses thermoplastiques cellulosiques. Les résines issues de ce processus de production ont été formulées et fournies à Yanfeng. Les pièces moulées par Yanfeng pour cet essai ont été testées et répondent à une variété d'exigences des fabricants d'équipement d'origine (Ford, GM, et Stellantis), prouvant ainsi le bien-fondé de cette solution entièrement circulaire.

L'étude a prouvé la viabilité de la CRT d'Eastman, l'une des deux technologies de recyclage moléculaire d'Eastman, qui décompose les RBA riches en plastique en blocs de construction moléculaires. En recyclant ces plastiques grâce à la technologie de CRT, Eastman peut remplacer les matières premières d'origine fossile et créer des polymères sans compromettre les performances pour une nouvelle utilisation dans l'industrie automobile.

En plus de réutiliser les déchets des décharges, USAMP, une filiale du United States Council for Automotive Research LLC (USCAR), constate également la possibilité de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions globales de gaz à effet de serre.

Deloitte Consulting, LLP estime que plus de 4 milliards de kilos de RBA sont mis en décharge chaque année dans le monde.

« Les premiers résultats de cette étude sont encourageants, a déclaré Warwick Stirling, directeur exécutif de l'USCAR. Les processus innovants qui permettent d'utiliser les RBA dans les pièces automobiles peuvent nous aider à mieux recycler les véhicules en fin de vie et à permettre une économie entièrement circulaire. »

« Il s'agit là d'un excellent exemple de la manière dont la collaboration tout au long de la chaîne de valeur est essentielle pour rendre le recyclage des matériaux systématique, a indiqué Steve Crawford, vice-président exécutif d'Eastman, responsable de la fabrication et du développement durable. Les voitures modernes sont fabriquées avec environ 50 % de plastiques en volume, en moyenne, et ce chiffre ne peut qu'augmenter car les constructeurs automobiles continuent à vouloir fabriquer des véhicules électriques plus légers. Nous démontrons qu'à l'avenir, les plastiques et les fibres automobiles difficiles à recycler pourront être récupérés dans les décharges et recyclés pour produire de nouvelles pièces automobiles. »

Kari Bliss, directrice du développement durable chez PADNOS, a commenté : « La collaboration sur ce projet témoigne du travail nécessaire pour créer des solutions de boucle fermée et d'économie circulaire. Ce projet illustre parfaitement notre objectif : continuer à trouver des moyens d'innover, de diriger et d'avoir un impact positif sur le monde. Nous sommes fiers d'être le recycleur mécanique impliqué dans cette entreprise complexe, qui est la première de son genre en Amérique du Nord. »

« Yanfeng est honoré de participer à ce projet avec USAMP, PADNOS et Eastman. La circularité et l'élimination des déchets plastiques des décharges sont des priorités pour notre entreprise et pour l'industrie, a ajouté Jeff Stout, directeur exécutif de l'innovation mondiale pour Yanfeng. La résine mise au point par retraitement moléculaire présente un potentiel considérable. Nous sommes satisfaits des performances des composants intérieurs que nous avons moulés au cours de l'étude et pensons qu'il s'agit d'une solution durable pour la production. »

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles que vous utilisez tous les jours. Pour en savoir plus, consultez le site Eastman.com .

À propos de l'USCAR

L'USCAR est la société de technologie automobile collaborative de Ford Motor Company, General Motors et Stellantis. L'objectif de l'USCAR est de renforcer la base technologique de l'industrie automobile nationale par le biais de la recherche et du développement coopératifs. Pour plus d'informations, consultez le site USCAR.org .

À propos de PADNOS

PADNOS est une entreprise familiale de quatrième génération qui dispose de diverses capacités de traitement pour créer de véritables solutions de recyclage pour les métaux ferreux et non ferreux, les véhicules en fin de vie, le papier, les plastiques et l'électronique. Pour plus d'informations, consultez le site PADNOS.com .

À propos de Yanfeng

Yanfeng est un fournisseur automobile mondial de premier plan spécialisé dans les intérieurs, les extérieurs, les sièges, l'électronique du tableau de bord et la sécurité passive. Pour plus d'informations, consultez le site Yanfeng.com .

Contacts pour les médias :

Eastman

Jacob Teetzmann

Tombras

[email protected]

+1 (423) 494-3673

USCAR

Stacey Boyle

[email protected]

PADNOS

Kevin Everhart

[email protected]

(616) 796-7210

Yanfeng

Debra Ortisi

[email protected]

(734) 255-1660

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=f_AWIDlY79M

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2055873/Eastman_Logo.jpg

SOURCE Eastman