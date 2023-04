Eastman anuncia sucesso do projeto com USAMP, PADNOS e Yanfeng para estudo de reciclagem totalmente circular no mercado automotivo

Nova tecnologia de circuito fechado oferece opções econômicas para as montadoras de OEM criarem materiais sustentáveis a partir de resíduos automotivos de plástico

KINGSPORT, Tennessee, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Eastman anunciou hoje a conclusão bem-sucedida do projeto de reciclagem de circuito fechado para resíduos automotivos de plástico misto. Por meio de um esforço colaborativo, a Eastman, a United States Automotive Materials Partnership LLC (USAMP), a recicladora automotiva PADNOS e a fornecedora global de interiores automotivos Yanfeng, demonstraram a primeira reciclagem de plástico a partir do subproduto de destruição de veículos no fim de vida.

Quando os automóveis estão no final de sua vida, os metais, pneus e vidro representam 80% a 90% dos materiais que podem ser reciclados por meio de fluxos tradicionais de reciclagem mecânica. Os outros 10% a 20%, denominados resíduos automotivos de triturador (ASR), consistem de plástico misto e outros materiais não reciclados, que atualmente acabam em aterros sanitários ou são recuperados por meio de tecnologias que convertem resíduos em energia. Sob esta iniciativa, a PADNOS forneceu uma fração rica em plástico da ASR como um insumo sustentável para a tecnologia de renovação de carbono (CRT) da Eastman. A Eastman demonstrou com sucesso a adição e conversão desse insumo de ASR em um gás de síntese (syngas) que é posteriormente usado na produção de seus termoplásticos de poliéster e celulósicos. As resinas desse processo foram formuladas ainda mais e, em seguida, fornecidas à Yanfeng. As peças moldadas pela Yanfeng para demonstração foram testadas com sucesso para atender a uma variedade de requisitos de OEM – Ford, GM e Stellantis –, demonstrando assim a prova de conceito para uma solução verdadeiramente circular.

O estudo provou a viabilidade da tecnologia de renovação de carbono (CRT) da Eastman, uma das duas tecnologias de reciclagem molecular da empresa que decompõe o ASR rico em plástico em blocos de construção moleculares. Ao reciclar esses plásticos complexos em CRT, a Eastman pode substituir a matéria-prima de base fóssil e criar polímeros sem comprometer o desempenho para uso em novas aplicações automotivas.

Além de desviar os resíduos dos aterros sanitários, a USAMP, uma subsidiária do Conselho de Pesquisa Automotiva dos Estados Unidos LLC (USCAR), também vê o potencial para economia de energia e redução geral das emissões de gases de efeito estufa.

A Deloitte Consulting, LLP estima que mais de 10 bilhões de libras de ASR são enviadas para aterros sanitários globalmente a cada ano.

"Estamos encorajados pelos resultados iniciais deste estudo", disse Warwick Stirling, Diretor Executivo da USCAR. "Processos inovadores que permitem que o ASR seja usado em peças automotivas podem nos aproximar de uma reciclagem mais completa de veículos em fim de vida e permitir a possibilidade de uma economia verdadeiramente circular".

"Este é um excelente exemplo de como a colaboração em toda a cadeia de valor é essencial para tornar a circularidade do material popular", disse Steve Crawford, vice-presidente executivo de manufatura e diretorde sustentabilidade da Eastman. "Os carros modernos são feitos com aproximadamente 50% de plástico em volume, em média; e esse número só deve aumentar à medida que os fabricantes automotivos continuam buscando veículos elétricos mais leves. Estamos demonstrando um futuro onde plásticos e fibras automotivas difíceis de reciclar são desviados de aterros e reciclados para produzir novas peças automotivas".

Kari Bliss, diretora de sustentabilidade da PADNOS, disse: "A colaboração neste projeto é indicativa do trabalho necessário para criar soluções de economia circular e de circuito fechado. Nossa declaração de propósito está em destaque neste projeto - continuar a encontrar maneiras de inovar, liderar e causar um impacto positivo neste mundo. Temos orgulho de ser o reciclador mecânico envolvido neste empreendimento complexo, que é o primeiro desse tipo na América do Norte."

"Yanfeng tem a honra de fazer parte deste projeto com a USAMP, a PADNOS e a Eastman. A circularidade e manter os resíduos plásticos fora dos aterros sanitários é uma prioridade para nossa empresa e para o setor", disse Jeff Stout, diretor executivo global de inovação da Yanfeng. "Vemos muito potencial na resina desenvolvida com reprocessamento molecular. Estamos satisfeitos com o desempenho dos componentes internos que moldamos durante o estudo e acreditamos que essa pode ser uma solução sustentável de produção."

