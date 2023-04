Eastman verkündet Projekterfolg mit USAMP, PADNOS und Yanfeng für eine Studie über Kreislaufwirtschaft im Automobilmarkt

Neue Kreislauftechnologie bietet OEM-Automobilherstellern kosteneffiziente Optionen zur Herstellung nachhaltiger Materialien aus Kunststoffabfällen aus der Automobilindustrie

KINGSPORT, Tennessee, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Eastman gab heute den erfolgreichen Abschluss des Kreislaufwirtschaftsprojekts für Mischkunststoffabfälle aus der Automobilindustrie bekannt. In Zusammenarbeit mit der United States Automotive Materials Partnership LLC (USAMP), dem Automobilrecycler PADNOS und dem globalen Automobilzulieferer Yanfeng hat Eastman das erste Kunststoffrecycling aus dem Nebenprodukt des Schredderns von Altfahrzeugen vorgestellt.

Eastman announces project success with USAMP, PADNOS and Yanfeng for fully circular recycling study in automotive market. New closed-loop technology provides cost-effective options for OEM automakers to create sustainable materials from automotive plastic waste.

Wenn ein Auto am Ende seiner Lebensdauer ist, machen Metalle, Reifen und Glas 80 % bis 90 % der Materialien aus, die über die traditionellen mechanischen Recyclingströme recycelt werden können. Die anderen 10 % bis 20 %, die als Automobil-Schredderabfälle (automotive shredder residue, ASR) bezeichnet werden, bestehen aus gemischten Kunststoffen und anderen nicht recycelten Materialien, die derzeit auf Deponien landen oder mit Hilfe von Abfallverwertungstechnologien wiederverwertet werden. Im Rahmen dieser Initiative lieferte PADNOS eine kunststoffreichen Anteil von ASR als nachhaltigen Rohstoff für die Kohlenstofferneuerungstechnologie (Carbon Renewal Technology, CRT) von Eastman. Eastman demonstrierte erfolgreich die Zugabe und Umwandlung dieses ASR-Rohstoffs in ein Synthesegas (Syngas), das anschließend in der Produktion seiner Polyester- und Zellulose-Thermoplaste verwendet wird. Harze aus diesem Produktionsprozess wurden weiter formuliert und dann an Yanfeng geliefert. Die von Yanfeng für die Demonstration gefertigten Teile wurden erfolgreich getestet, um eine Reihe von OEM-Anforderungen – wie etwa von Ford, GM und Stellantis – zu erfüllen und so den Nachweis für eine wirkliche Kreislauflösung zu erbringen.

Die Studie bewies die Machbarkeit der Carbon Renewal Technology (CRT) von Eastman, einer der beiden molekularen Recyclingtechnologien von Eastman, die das kunststoffreiche ASR in molekulare Bausteine zerlegt. Durch das Recycling dieser komplexen Kunststoffe mithilfe von CRT kann Eastman fossile Rohstoffe ersetzen und Polymere ohne Leistungseinbußen für den Einsatz in neuen Automobilanwendungen herstellen.

Neben der Vermeidung von Deponieabfällen sieht die USAMP, eine Tochtergesellschaft des United States Council for Automotive Research LLC (USCAR), auch Potenzial für Energieeinsparungen und reduzierte Gesamtemissionen von Treibhausgasen.

Deloitte Consulting, LLP schätzt, dass jedes Jahr weltweit mehr als 10 Milliarden Pfund ASR auf Deponien landen.

„Wir sind von den ersten Ergebnissen dieser Studie ermutigt", sagte Warwick Stirling, Executive Director von USCAR. „Innovative Verfahren, die die Verwendung von ASR in Automobilteilen ermöglichen, können uns dem vollständigen Recycling von Altfahrzeugen näher bringen und die Möglichkeit einer echten Kreislaufwirtschaft eröffnen.

„Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette ist, um die Kreislaufwirtschaft zu etablieren", sagte Steve Crawford, Executive Vice President, Manufacturing und Chief Sustainability Officer von Eastman. „Moderne Autos bestehen im Durchschnitt zu etwa 50 % aus Kunststoffen, und es wird erwartet, dass diese Zahl noch steigen wird, da die Automobilhersteller weiterhin nach leichteren Elektrofahrzeugen streben. Wir demonstrieren eine Zukunft, in der schwer zu recycelnde Kunststoffe und Fasern aus der Automobilindustrie nicht mehr auf Deponien landen, sondern zur Herstellung neuer Autoteile recycelt werden."

Kari Bliss, Leiterin der Abteilung für Nachhaltigkeit bei PADNOS, sagte: „Die Zusammenarbeit bei diesem Projekt ist ein Beispiel für die Arbeit, die notwendig ist, um Lösungen für geschlossene Kreisläufe und die Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Unsere Absichtserklärung kommt bei diesem Projekt voll zum Tragen – weiterhin Wege zu finden, um in dieser Welt zu innovieren, zu führen und positive Veränderung zu erzielen. Wir sind stolz darauf, als mechanischer Recycler an diesem komplexen Projekt beteiligt zu sein, welches das erste seiner Art in Nordamerika ist."

„Yanfeng fühlt sich geehrt, an diesem Projekt mit USAMP, PADNOS und Eastman teilzunehmen. Die Kreislaufwirtschaft und die Vermeidung von Kunststoffabfällen auf Mülldeponien ist eine Priorität für unser Unternehmen und die Branche", sagte Jeff Stout, Executive Director Global Innovation bei Yanfeng. „Wir sehen viel Potenzial in dem Harz, das mit molekularer Wiederaufbereitung entwickelt wurde. Wir sind mit der Leistung der Innenraumkomponenten, die wir während der Studie geformt haben, sehr zufrieden und glauben, dass dies eine nachhaltige Lösung für die Produktion sein wird."

Informationen zu Eastman

Eastman ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette von Produkten herstellt, die in Gegenständen des täglichen Lebens zu finden sind. Weitere Informationen finden Sie auf Eastman.com.

Informationen zu USCAR

USCAR ist das kollaborative Automobiltechnologieunternehmen für Ford Motor Company, General Motors und Stellantis. Das Ziel von USCAR ist es, die Technologiebasis der inländischen Automobilindustrie durch kooperative Forschung und Entwicklung weiter zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf USCAR.org.

Informationen zu PADNOS

PADNOS ist ein Familienunternehmen der vierten Generation mit unterschiedlichen Verarbeitungskapazitäten zur Entwicklung echter Recyclinglösungen für Eisen- und Nichteisenmetalle, Altfahrzeuge, Papier, Kunststoffe und Elektronik. Weitere Informationen finden Sie auf PADNOS.com.

Informationen zu Yanfeng

Yanfeng ist ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer, der sich auf Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheit konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf Yanfeng.com.

