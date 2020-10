easyMarkets lance un concours sur les opérations boursières avec des prix en espèces d'une valeur de 10 000 USD

LIMASSOL, Chypre, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- En l'honneur du début de la saison 2020-2021 du championnat de foot espagnol, La Liga, easyMarkets a lancé son propre championnat avec un prix de 10 000 USD en cash. Les gagnants du concours seront jugés sur le pourcentage de négociations gagnantes à la fin de la période des 60 jours du concours. Pour être admissible, vous devez conclure au moins 30 opérations pendant la durée du concours. Cela signifie que tous les courtiers ont une chance de gagner, peu importe le volume de leurs négociations. En raison de restrictions réglementaires, les résidents de l'UE ne peuvent pas participer.

easyMarkets offre trois prix importants en espèces de 10 000 USD, 3 000 USD et 1 000 USD qui comprennent de superbes objets de collection du Real Madrid.

Premier prix : 10 000 USD en espèces + un maillot personnalisé du Real Madrid C.F.

Deuxième prix : 3 000 USD en espèces + un polo du Real Madrid C.F.

Troisième prix : 1 000 USD en espèces + un ballon historique de collection du Real Madrid C.F.

La compétition commence le 1er octobre. Tous les nouveaux clients et les clients actifs négociant en direct sont éligibles.

À propos d'easyMarkets et de ses services

Depuis 2001, easyMarkets propose à ses clients des négociations en ligne sur CFD avec des outils et des conditions de négociation exceptionnelles.

Caractéristiques de notre plateforme propriétaire :

Protégez les opérations pendant 1, 3 ou 6 heures, si l'opération est perdante, annulez-la pour récupérer vos fonds moins une petite commission*

easyTrade* vous permet de définir un montant de risque maximum sans limiter le potentiel d'une négociation

Freeze Rate vous permet d'interrompre temporairement les cours en direct pour ouvrir et fermer des opérations

Protection contre les soldes négatifs

Stop loss garantis gratuits

Garantie de transparence des prix

easyMarkets ne change jamais ses spreads pendant les heures de cotation, ce qui vous assure de connaître vos coûts à l'avance. Cela vous permet de calculer vos coûts et de fixer vos limites sans ajouter d'autres dépenses imprévues.

Spreads fixes

Pas de frais cachés

Sread nul et aucune exigence de marge.

Marchés offerts

Nous offrons à nos clients plus de 200 marchés, y compris les marchés des devises, des matières premières, des métaux, des indices boursiers, des actions mondiales et des cryptomonnaies. Les actions que nous proposons sont cotées aux États-Unis, dans l'UE, à Hong Kong, au Japon et en Australie.

Récompensé et très apprécié

easyMarkets consacre beaucoup d'efforts pour créer une expérience de négociation exceptionnelle pour ses clients.

Nos clients ont accordé à easyMarkets l'une des notes les plus élevées parmi les courtiers sur Trustpilot – 89 % Excellent et 4,7 étoiles sur 5.

Nous avons également reçu plus de 40 récompenses mondiales pour l'innovation, l'expérience client et pour notre plateforme propriétaire, de diverses institutions du secteur.

Vous êtes intéressé par le concours Trading Like a Champion Competition ?

Conditions d'application.

