Echosens annonce le prix Liver Health Super Shaper Award destiné à distinguer les héros médicaux exceptionnels

Les lauréats recevront un don honorifique de 10 000 dollars à une organisation caritative de leur choix, offert par Echosens.

PARIS, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Echosens est ravi de dévoiler le prix inaugural Liver Health Super Shaper Award, une initiative sincère destinée à saluer les professionnels médicaux extraordinaires qui façonnent le futur de la santé du foie. Ce prix prestigieux est plus qu'une simple reconnaissance, c'est un hommage aux héros infatigables qui luttent contre la maladie hépatique chronique et transforment la vie des patients.

Une nouvelle ère dans la gestion de la santé du foie

Le mois de mars 2024 a marqué un tournant dans le domaine de la santé avec l'approbation par la FDA du tout premier traitement thérapeutique de la maladie stéatosique du foie liée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). Cette innovation révolutionnaire ouvre une nouvelle ère dans la gestion de la santé du foie, offrant un espoir aux patients du monde entier, dont elle peut potentiellement changer la vie. Ce nouveau traitement offre aux professionnels de la santé la possibilité de révolutionner la santé du foie en renforçant la sensibilisation et les efforts de dépistage précoce.

La maladie hépatique chronique est une crise sanitaire mondiale qui touche des millions de personnes et pose des défis considérables aux systèmes de santé du monde entier. Le prix Liver Health Super Shaper Award met en lumière les champions de la santé qui mènent la lutte contre cette maladie dévastatrice. En saluant leur dévouement inébranlable, leur innovation révolutionnaire et leur impact profond, Echosens cherche à inspirer l'excellence et la collaboration continues dans le domaine de la santé du foie.

" Nous croyons au pouvoir de la reconnaissance pour susciter de nouvelles avancées dans les soins médicaux ", a déclaré Dominique Legros, PDG mondial d'Echosens. " Le prix Liver Health Super Shaper Award est notre façon de saluer ceux qui font des progrès monumentaux dans la gestion et le traitement des maladies du foie. Leur travail n'est pas seulement vital, il change la vie, et leurs histoires méritent d'être célébrées ".

Célébration des pionniers de la santé du foie

Malgré l'enthousiasme suscité par les nouvelles thérapies, la dure réalité est que des millions de personnes sont atteintes d'une maladie du foie non diagnostiquée. Connue comme le tueur silencieux, la maladie du foie progresse souvent sans symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce prix récompense les pionniers du dépistage et du diagnostic précoces, qui utilisent des solutions non invasives et très précises pour identifier rapidement les patients à risque. Ces héros de la santé sont essentiels afin d'administrer le bon traitement aux bons patients et d'assurer un suivi efficace au fil du temps.

Les premiers prix seront décernés lors de la conférence de l'AASLD, The Liver Meeting 2024, le 17 novembre 2024. Deux lauréats extraordinaires, choisis par un éminent jury international composé de Laurent Sandrin, Victor de Lédinghen, MD, PhD, Laurent Castera, MD, PhD, Mazen Noureddin, MD, MHSc, et Vincent Wong, MD, PhD, seront récompensés pour leurs contributions remarquables. En plus de la reconnaissance, chaque lauréat aura l'opportunité unique de faire un don de 10 000 dollars à une organisation caritative de son choix, financé par Echosens.

Ce prix est ouvert à tous les professionnels de la santé qui font preuve d'excellence dans la fourniture de soins de santé hépatique. Les professionnels de la santé sont encouragés à nommer des collègues méritants en remplissant le formulaire de candidature avant le 25 octobre 2024. Il est à noter que chaque personne ne peut soumettre qu'une seule candidature.

Laurent Sandrin, fondateur et directeur de la science et de l'innovation d'Echosens, a ajouté : " Notre engagement à faire progresser la santé du foie dans le monde est inébranlable. En décernant le prix Liver Health Super Shaper, nous souhaitons honorer les professionnels de la santé qui incarnent l'excellence et l'innovation dans le domaine des soins hépatiques. Leurs contributions sont essentielles pour faire progresser la science médicale et améliorer la vie des patients ".

Le prix Liver Health Super Shaper Award est une pierre angulaire de la campagne d'Echosens " Façonner le futur de la santé du foie ", qui salue les efforts mondiaux novateurs en matière de diagnostic, de traitement et de gestion des maladies du foie. Cette initiative vise à faire progresser la santé du foie en encourageant un esprit de collaboration et d'innovation afin de relever l'un des défis sanitaires les plus pressants de notre époque.

Ne manquez pas cette occasion de récompenser et de saluer les professionnels exceptionnels qui font une différence profonde dans la santé du foie. Pour en savoir plus le Liver Health Super Shaper Award et pour soumettre des candidatures, rendez-vous sur Liver Health Super Shaper Award - Echosens.

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a profondément changé la pratique du bilan hépatique grâce à FibroScan®, la solution non invasive pour la gestion complète de la santé du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 4 200 publications évaluées par des pairs et plus de 180 directives internationales. Echosens propose FibroScan® dans plus de 127 pays, permettant ainsi la réalisation de millions d'examens du foie dans le monde entier. https://www.echosens.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2370966/Logo_Logo.jpg