Echosens apresenta o FibroScan 630 Expert, um dispositivo inovador para o diagnóstico não invasivo de doenças hepáticas

PARIS, 11 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Echosens, a empresa responsável pelo FibroScan, uma tecnologia líder na indústria, apresenta o FibroScan 630 Expert, um dispositivo único que leva a supervisão não invasiva de doenças hepáticas a outro nível.

A doença crônica do fígado constitui um problema de saúde pública importante e crescente, afetando mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. Pode ser causada por um vírus, como a hepatite B ou C, pelo consumo excessivo de álcool ou por hábitos alimentares, que resultam em enfermidades como a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) e a esteato-hepatite não alcoólica (EHNA). Estas enfermidades geralmente não apresentam sintomas e não são detectadas até em fase bem avançada, mas evoluem progressivamente e podem futuramente causar complicações potencialmente fatais, como a cirrose hepática e o câncer do fígado.

O FibroScan é uma solução precisa e eficiente que quantifica a fibrose e a esteatose hepáticas de maneira não invasiva em apenas alguns minutos trazendo uma segurança extra para a supervisão de pacientes com doenças hepáticas crônicas, evitando assim as biópsias dolorosas do fígado. O FibroScan baseia-se na tecnologia proprietária "elastografia transitória controlada por vibração" (VCTE na sigla em inglês), que funciona através da combinação de ondas de corte e ultrassom gerados na extremidade da sonda do dispositivo.

A nova e importantíssima tecnologia do FibroScan aprimora a eficiência do exame, prolonga a aplicabilidade do paciente e expande as capabilidades clínicas.

O FibroScan 630 Expert contém um motor de elastografia de alto desempenho, ergonomia aprimorada, um sistema de orientação de ultrassom embutido, exame dedicado ao baço, uma interface intuitiva para o usuário, teclado avançado e touchscreen, além de um leitor de código de barra integrado.

O novo dispositivo será lançado no Congresso Internacional do Fígado 2018 a ser realizado de 11 a 15 de abril de 2018 em Paris.

Sobre a Echosens

A Echosens é uma empresa inovadora de alta tecnologia sediada na França. Desde seu estabelecimento em 2001, a Echosens tem sido reconhecida como líder global no fornecimento de dispositivos para diagnósticos não invasivos para pacientes com enfermidades hepáticas crônicas. As tecnologias inovadoras e não invasivas da Echosens são reconhecidas pelo fornecimento de diagnósticos economicamente viáveis e pelo monitoramento de doenças hepáticas crônicas realizados com precisão, padronização e repetitividade de usuários ao longo do tempo. O grupo desenvolve, fabrica e comercializa usando seus próprios nomes e um portfólio de marcas de soluções e produtos devidamente registrados para profissionais médicos sendo dedicado ao diagnóstico, avaliação e monitoramento de várias doenças hepáticas crônicas. As enfermidades hepáticas que constituem um problema importante e crescente de saúde pública, representam um foco central de desenvolvimento para a Echosens.

