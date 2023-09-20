EchoStar и The Things Industries работают над гибридной связью с устройствами IoT | Компании EchoStar и The Things Industries работают над гибридной спутниковой и наземной связью с устройствами Интернета вещей Français

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EchoStar Corporation

20 Sep, 2023, 22:58 ET

На конференции The Things Conference компании продемонстрируют возможности автоматического подключения для беспроблемной связи в реальном времени в пределах Европы

МИЛТОН-КИНС, Англия, 21 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компании EchoStar Mobile Limited, далее EchoStar (Nasdaq: SATS), и The Things Industries объявили о совместной работе над развертыванием гибридных решений для Интернета вещей (IoT) с поддержкой спутниковой связи и технологии LoRa® для предприятий Европы. Компании включили предлагаемые EchoStar возможности использования спутниковой связи для Интернета вещей в The Things Stack — надежный облачный сетевой сервер LoRaWAN, обеспечив клиентам возможность использования в режиме реального времени двусторонней связи с устройствами Интернета вещей через спутник и наземные сети благодаря универсальному узлу с двумя технологиями передачи данных.

«За счет простоте автоматического подключения это сотрудничество компаний EchoStar Mobile и The Things Network дает возможность легко интегрировать спутниковую и наземную технологии передачи данных в один узел или модуль для Интернета вещей, — сказал Телемако Мелия (Telemaco Melia), вице-президент и генеральный директор EchoStar Mobile. — Это революция, позволяющая создавать экономичные системы Интернета вещей со сплошным покрытием, чтобы клиенты могли быть уверены, что их устройства всегда и везде в пределах зоны обслуживания остаются на связи — даже в самых удаленных местах».

«Раньше использование технологии LoRa ограничивалось возможностями наземной инфраструктуры. Инновационный, интегрированный подход компании EchoStar к спутниковой связи позволяет преодолеть этот барьер. Наше сотрудничество позволяет использовать все ключевые функций нашего универсального узла в сочетании с глобальным охватом сети EchoStar для обеспечения бесперебойного, универсального доступа к сети LoRaWAN, где бы ни находился пользователь», — сказал Винке Гиземан (Wienke Giezeman), генеральный директор The Things Industries.

В результате этого сотрудничества сетевой сервер LoRaWAN и его устройства Generic Node версии Concept Edition дополняются спутниковой связью и клиенты получают возможность одним щелчком мыши расширить охват и повысить надежность их сетевых устройств Интернета вещей Возможность использования спутниковой связи — и ограниченное по времени бесплатное испытание каждого сетевого устройства — позволяет предприятиям без дополнительных усилий расширять свои сети устройств Интернета вещей, охватывая удаленные и сложные для обеспечения связи места.

В прошлом году компания EchoStar Mobile представила свою общеевропейскую сеть Интернета вещей на основе технологии LoRa, которая теперь в режиме реального времени обеспечивает двунаправленной связью на основе технологии LoRa клиентов по всей Европе. Интеграция со средой The Things Stack Cloud делает это предложение глобальным, обеспечивая непрерывность действия службы между странами для клиентов в таких отраслях, как коммунальные услуги, транспорт, логистика и агротехнологии.

21-22 сентября в Амстердаме на первом в мире мероприятии, посвященном LoRaWAN, конференции The Things Conference, компании продемонстрируют гибридную спутниково-наземную связь в сочетании с конечными устройствами Generic Node выпуска Concept Edition компании The Things Industries.

О компании EchoStar

EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) является крупнейшим поставщиком технологий и сетевых услуг и предлагает решения для потребителей, корпораций, операторов и государственных учреждений по всему миру, используя фирменные названия Hughes®, HughesNet® и EchoStar®. В Европе компания EchoStar осуществляет коммерческую деятельность через свою дочернюю компанию EchoStar Mobile Limited, а в Австралии — через компанию EchoStar Global Australia. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.echostar.com и следите за компанией EchoStar на Twitter и LinkedIn.

О компании The Things Industries

Компания The Things Industries является ведущим поставщиком решений сетевых серверов LoRaWAN. С сервером The Things Stack компания предлагает комплексны набор служб и инструментов, позволяющих безопасно управлять миллионами устройств LoRaWAN, используемых на производстве по всему миру. Флагманский продукт компании — The Things Stack Cloud — является предложением подписки на полностью управляемые облачные службы с соглашением об уровне обслуживания (SLA), которым пользуются предприятия по всему миру.

© EchoStar, 2023. Hughes и HughesNet являются зарегистрированными товарными знаками компании Hughes Network Systems, LLC, принадлежащей компании EchoStar.

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SOURCE EchoStar Corporation

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