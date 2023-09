EchoStar et The Things Industries collaborent pour la connectivité hybride par satellite et terrestre des appareils IoT

Les entreprises présenteront la capacité plug-and-play pour des connexions transparentes en temps réel à travers l'Europe lors de la conférence The Things

MILTON KEYNES, Angleterre, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, EchoStar Mobile Limited , une société EchoStar (Nasdaq: SATS) et The Things Industries ont annoncé une collaboration pour déployer des solutions hybrides par satellite et LoRa® pour l'Internet des Objets (IoT) aux entreprises européennes. Les entreprises ont intégré les capacités IoT par satellite d'EchoStar dans The Things Stack, un serveur réseau LoRaWAN fiable basé sur le cloud, permettant aux clients de connecter des appareils IoT pour des communications bidirectionnelles en temps réel par satellite ou par des réseaux terrestres à l'aide d'un nœud générique à double transport.

« Avec la simplicité du plug-and-play, cette collaboration entre EchoStar Mobile et The Things Network permet d'intégrer facilement les transports terrestres et par satellite dans le même nœud ou module pour les applications IoT, a déclaré Telemaco Melia, vice-président et directeur général d'EchoStar Mobile. C'est une percée qui permet des déploiements IoT rentables avec une couverture transparente afin que les clients puissent être sûrs que leurs appareils restent connectés à tout moment et en tout lieu dans la zone de service, même dans les endroits les plus reculés. »

« La technologie LoRa a déjà été restreinte par les limites de l'infrastructure terrestre. L'approche innovante et intégrée d'EchoStar pour la connectivité par satellite brise cette barrière. Notre collaboration offre toutes les fonctionnalités clés de notre nœud générique associées à la vaste portée du réseau EchoStar pour permettre un accès LoRaWAN fluide et universel, où que l'utilisateur se trouve », a déclaré Wienke Giezeman, directeur général de The Things Industries.

La collaboration introduit la connectivité par satellite au serveur réseau LoRaWan de The Things Stack et son édition de concept de nœud générique, permettant aux clients d'étendre la portée et la fiabilité de leurs appareils IoT connectés en un seul clic. Grâce à la capacité satellitaire et à un essai gratuit d'une durée limitée pour chaque appareil connecté, les entreprises peuvent étendre sans effort leurs déploiements IoT dans des emplacements reculés et difficiles.

L'année dernière, EchoStar Mobile a dévoilé son réseau IoT LoRa paneuropéen , qui fournit désormais une connectivité LoRa bidirectionnelle en temps réel aux clients européens. L'intégration avec The Things Stack Cloud propulse cette offre à l'échelle mondiale, alimentant ainsi la continuité des services multipays pour les clients de secteurs tels que les services publics, le transport, la logistique et l'agroalimentaire.

Lors du premier événement LoRaWAN au monde, la conférence The Things , les 21 et 22 septembre à Amsterdam, les entreprises présenteront la connectivité IoT hybride satellite-terrestre ainsi que l'édition de concept de nœud générique de The Things Industries.

EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) est un fournisseur de services technologiques et de réseautage de premier plan qui offre des solutions aux consommateurs, aux entreprises, aux opérateurs et aux gouvernements du monde entier à travers ses marques Hughes®, HughesNet® et EchoStar®. En Europe, EchoStar opère par le biais de sa filiale EchoStar Mobile Limited et en Australie, sous le nom d'EchoStar Global Australia. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.echostar.com et suivez EchoStar sur Twitter et LinkedIn.

The Things Industries est à la pointe en matière de solutions de serveur réseau LoRaWAN. Grâce à The Things Stack, il offre une suite complète de services et d'outils, assurant une gestion sécurisée de millions d'appareils LoRaWAN en production dans le monde entier. Leur produit phare, The Things Stack Cloud, propose un abonnement cloud entièrement géré et soutenu par un SLA, aidant les entreprises du monde entier.

