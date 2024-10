Ecma International et l'Open Compute Project annoncent une nouvelle collaboration

Établissement de nouvelles normes mondiales pour les nouvelles architectures de dispositifs de stockage

AUSTIN, Texas, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Ecma International, une importante organisation mondiale de développement de normes dédiée à la normalisation ouverte des systèmes d'information et de communication, et la fondation Open Compute Project (OCP), l'organisation à but non lucratif qui place les innovations hyperscale à la portée de tous, ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord (MoU) visant à renforcer la collaboration pour la normalisation des travaux produits par les projets de stockage de l'OCP.

À court terme, Ecma et l'OCP souhaitent collaborer en intégrant les spécifications du disque dur de substitution, un dispositif doté d'une géométrie de disque dur et de capteurs développé par le sous-projet HDD Dynamics dans le cadre du projet de stockage de l'OCP, dans une norme gérée par le comité technique 26 (TC26) d'Ecma. Cette collaboration a pour objectif d'échanger des informations sur les perturbations vibroacoustiques des disques durs, afin de promouvoir l'opération fonctionnelle des disques durs. Les thèmes potentiels de cette collaboration à long terme comprennent le stockage de l'information et les caractéristiques environnementales/durables et la sécurité des produits.

« Ecma International se réjouit de formaliser sa relation avec l'OCP », a déclaré Samina Husain, secrétaire générale d'Ecma. « En intégrant les contributions innovantes de l'OCP, nous visons à améliorer nos normes et à favoriser les avancées technologiques en matière de performances de stockage, ce qui profitera à l'ensemble de l'industrie. »

« Cette coopération marque une étape importante dans le développement de technologies ouvertes au service des marchés mondiaux », a déclaré Jochen Friedrich, président d'Ecma. « En travaillant en étroite collaboration avec la communauté de l'OCP, nous espérons permettre l'adoption d'innovations technologiques de stockage essentielles développées par les opérateurs de centres de données à grande échelle et leurs personnels dans l'ensemble de l'industrie. »

L'accord ouvre la voie à une collaboration efficace entre les deux organisations, en évitant les doubles emplois et en maximisant leur impact sur l'avenir des disques durs et des technologies de stockage.

« La communauté de l'OCP se réunit souvent pour résoudre les problèmes identifiés lors de l'exploitation de centres de données à très grande échelle, et ces solutions deviennent une norme de facto en raison de leur adoption au sein de la communauté », a avancé le Dr Cliff Grossner, directeur de l'innovation à l'OCP. « Nous sommes heureux que le rapprochement entre l'OCP et Ecma permettent aux innovations développées par la communauté de l'OCP d'être incluses dans les normes mondiales au profit du marché dans son ensemble. »

À propos d'ECMA INTERNATIONAL (www.ecma-international.org)

Ecma International est une association industrielle à but non lucratif de développeurs, de vendeurs et d'utilisateurs de technologies. Elle a été fondée en 1961 et est dédiée à la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'électronique grand public (CE). Depuis plus de 60 ans, Ecma contribue activement à la normalisation mondiale des technologies de l'information et des télécommunications. Plus de 400 normes et 100 rapports techniques de qualité d'Ecma ont été publiés, dont plus des deux tiers ont également été adoptés en tant que normes internationales et/ou rapports techniques.

À propos de l'Open Compute Project (OCP)

Au cœur de l'Open Compute Project (OCP) se trouve sa communauté d'opérateurs de centres de données à grande échelle, rejoints par des fournisseurs de télécommunications et de colocation et des utilisateurs d'informatique d'entreprise, qui travaillent avec des fournisseurs pour développer des innovations ouvertes qui, une fois intégrées dans des produits, sont déployées du cloud à la périphérie. La Fondation OCP est chargée d'encourager et de servir sa communauté afin de répondre au marché et de façonner l'avenir, en mettant les innovations à grande échelle à la portée de tous. La satisfaction du marché est assurée par des conceptions ouvertes et des meilleures pratiques, ainsi que par des installations de centres de données et des équipements informatiques intégrant les innovations développées par la communauté de l'OCP pour l'efficacité, les opérations à l'échelle et la durabilité. Pour façonner l'avenir, il convient d'investir dans des initiatives stratégiques qui préparent l'écosystème informatique à des changements majeurs, tels que l'IA et la ML, l'optique, les techniques de refroidissement avancées et le silicium composable. Les innovations ouvertes développées par la communauté de l'OCP tendent à profiter à tous, optimisées à travers l'objectif de l'impact, de l'efficacité, de l'échelle et de la durabilité.

Toutes les marques commerciales figurant dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contacts médias

Dirk Van Slyke

Open Compute Project Foundation

[email protected]

Mobile : +1 303-999-7398

(Central Time Zone/CST/Austin, TX)

Samina Husain

Secrétaire générale

Ecma International

[email protected]

Tél. : +4122 849 60 00

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1018821/OCP_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2519766/Ecma_Logo.jpg