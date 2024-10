Ecma International und Open Compute Project kündigen neue Zusammenarbeit an

Festlegung neuer globaler Standards für neuartige Speichergerätearchitekturen

AUSTIN, Texas, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ecma International, eine führende globale Organisation zur Entwicklung von Standards, die sich der offenen Standardisierung von Informations- und Kommunikationssystemen widmet, und die Open Compute Project Foundation (OCP), die gemeinnützige Organisation, die Hyperscale-Innovationen für alle zugänglich macht, freuen sich, die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) bekannt zu geben, um die Zusammenarbeit bei der Standardisierung von OCP-Speicherprojekten zu stärken.

In naher Zukunft wollen Ecma und OCP zusammenarbeiten, indem sie Spezifikationen für das Hard Disk Drive (HDD) Surrogate, ein Gerät mit HDD-Geometrie und Sensoren, das vom HDD Dynamics-Teilprojekt im Rahmen des OCP Storage Project entwickelt wurde, in einen Standard integrieren, der vom Ecma Technical Committee 26 (TC26) verwaltet wird, um Informationen über vibroakustische Störungen von HDDs auszutauschen und so einen funktionalen HDD-Betrieb zu fördern. Zu den potenziellen Themen der langfristigen Zusammenarbeit gehören Informationsspeicherung, Umwelt-/Nachhaltigkeitsmerkmale von Produkten und Produktsicherheit.

„Ecma International freut sich über die Formalisierung unserer Beziehung zu OCP", sagte Samina Husain, Ecma-Generalsekretärin. „Durch die Integration der innovativen Beiträge von OCP wollen wir unsere Standards weiter verbessern und technologische Fortschritte bei der Speicherleistung fördern, von denen die gesamte Branche profitieren wird."

„Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung offener Technologien für globale Märkte dar", so Jochen Friedrich, Ecma-Präsident. „Durch die enge Zusammenarbeit mit der OCP-Community hoffen wir, die Übernahme wichtiger Speichertechnologie-Innovationen zu ermöglichen, die von Betreibern von Hyperscale-Rechenzentren und ihren Mitarbeitern in der gesamten Branche entwickelt wurden."

Die Vereinbarung schafft die Voraussetzungen dafür, dass beide Organisationen effizient zusammenarbeiten, Doppelarbeit vermeiden und ihren Einfluss auf die Zukunft der HDD- und Speichertechnologien maximieren können.

„Die OCP-Gemeinschaft kommt oft zusammen, um gemeinsam Probleme zu lösen, die beim Betrieb von Rechenzentren in sehr großem Maßstab auftreten, und diese Lösungen werden durch ihre Annahme innerhalb der Gemeinschaft zu einem De-facto-Standard", sagte Cliff Grossner, Ph.D., Chief Innovation Officer bei OCP. „Wir freuen uns, dass durch die Zusammenarbeit von OCP und Ecma Innovationen, die von der OCP-Gemeinschaft entwickelt wurden, zum Nutzen des breiten Marktes in globale Standards aufgenommen werden können."

Über ECMA INTERNATIONAL (www.ecma-international.org)

Ecma International ist ein 1961 gegründeter gemeinnütziger Industrieverband von Technologieentwicklern, -anbietern und -anwendern, der sich der Standardisierung von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und Unterhaltungselektronik (CE) widmet. Seit über 60 Jahren trägt Ecma aktiv zur weltweiten Standardisierung in der Informationstechnologie und Telekommunikation bei. Es wurden bereits mehr als 400 Ecma-Normen und 100 technische Berichte von hoher Qualität veröffentlicht, von denen mehr als zwei Drittel auch als internationale Normen und/oder technische Berichte angenommen wurden.

Über das Open Compute Project (OCP)

Das Herzstück des Open Compute Project (OCP) ist eine Gemeinschaft von Betreibern von Rechenzentren im Hyperscale-Bereich, die sich mit Telekommunikations- und Colocation-Anbietern sowie IT-Anwendern in Unternehmen zusammenschließen und gemeinsam mit Anbietern an der Entwicklung offener Innovationen arbeiten, die, wenn sie in Produkte eingebettet sind, von der Cloud bis zum Edge eingesetzt werden. Die OCP Foundation hat die Aufgabe, die OCP-Gemeinschaft zu fördern und zu unterstützen, um den Markt zu bedienen und die Zukunft zu gestalten, indem sie Innovationen im Hyperscale-Bereich für alle zugänglich macht. Die Erfüllung der Marktanforderungen wird durch offene Designs und Best Practices sowie durch Rechenzentrumseinrichtungen und IT-Ausrüstungen erreicht, in die von der OCP-Gemeinschaft entwickelte Innovationen für Effizienz, Betrieb im großen Maßstab und Nachhaltigkeit integriert sind. Zur Gestaltung der Zukunft gehören Investitionen in strategische Initiativen, die das IT-Ökosystem auf große Veränderungen vorbereiten, wie KI und ML, Optik, fortschrittliche Kühltechniken und Composable Silicon (umweltfreundliche Halbleiter). Die von der OCP-Gemeinschaft entwickelten offenen Innovationen sollen allen zugute kommen und werden unter den Gesichtspunkten Wirkung, Effizienz, Umfang und Nachhaltigkeit optimiert.

