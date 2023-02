EcoBat pour construire une nouvelle installation de recyclage de batteries au lithium-ion en Arizona

L'entreprise élargira ses capacités européennes de recyclage de batteries de VE et appliquera les capacités mondiales, l'infrastructure et les décennies d'expérience avec le recyclage et la production de batterie en plomb pour recycler les batteries de VE aux États-Unis.

CASA GRANDE, Arizona, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Ecobat , le leader mondial du recyclage des batteries, construit sa troisième installation de recyclage de batterie lithium-ion et sa première en Amérique du Nord. La nouvelle installation à Casa Grande, en Arizona, produira initialement 10 000 tonnes estimées de matériel recyclé par an, avec des plans pour étendre la capacité de satisfaire le besoin croissant de recycler les batteries au lithium-ion.

« Nous sommes ravis de développer notre empreinte mondiale de recyclage de batteries au lithium-ion avec une nouvelle installation à Casa Grande, Arizona », a déclaré le PDG d'EcoBat, Marcus Randolph. « Cette installation, comme nos installations de recyclage de batteries au lithium-ion en Allemagne et au Royaume-Uni, représente une étape importante dans la stratégie d'EcoBat pour développer notre entreprise de recyclage de batterie au lithium-ion à une échelle, similaire à notre entreprise de recyclage de batterie de plomb de pointe. »

Ecobat Casa Grande réutilisera les batteries au lithium-ion atteignant la fin de vie par le biais de diagnostics, de tri, de destruction et de séparation des matériaux pour produire une masse noire concentrée contenant les matériaux précieux dans les batteries au lithium-ion. Il sera situé à environ un kilomètre et demi (un mile) de l'installation existante EcoBat Resources Arizona, qui utilise une technologie de pointe et une main-d'œuvre hautement qualifiée depuis 15 ans pour fabriquer des anodes. La jeune entreprise est attendue au troisième trimestre de cette année.

« Avec l'ajout d'un autre innovateur mondial de batterie, l'Arizona est devenue un centre central des technologies de stockage et de recyclage d'énergie », a déclaré Sandra Watson, présidente et chef de la direction de l'Arizona Commerce Authority. « Avec cette installation de pointe, Ecobat Casa Grande améliorera l'empreinte de la durabilité de l'Arizona tout en élargissant notre industrie de la batterie et en créant des emplois qualifiés. »

Ecobat maintient des certifications notables de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) dans les systèmes de gestion de l'environnement, de la sécurité et de la santé, de la qualité et de l'énergie. L'expansion de la société sur le marché nord-américain renforce son engagement à fournir des solutions durables de recyclage de seconde vie pour la technologie de pointe des batteries.

« Félicitations à Ecobat et merci d'avoir amené votre entreprise et vos emplois dans notre communauté », a déclaré le maire de Casa Grande, Craig McFarland. « On me demande constamment, qu'allons-nous faire lorsque nous nous convertirons totalement aux véhicules électriques et que nous devrons faire face à de vieilles batteries ! Cette nouvelle usine de recyclage de batteries lithium-ion est un excellent exemple de ce dont nous avons exactement besoin ; une entreprise qui réussit et développe une opération durable dans notre communauté. Nous accueillons la deuxième composante de leurs opérations dans la ville de Casa Grande et applaudissons leurs efforts pour utiliser des pratiques durables dans leur industrie tout en offrant des emplois aux résidents qui recherchent des opportunités de travailler plus près de chez eux. »

