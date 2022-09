Ecobat gibt neuen Chief Financial Officer bekannt

IRVING, Texas, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Batterierecycling, gibt die Ernennung von Lloyd McGuire zum Chief Financial Officer bekannt. Als wichtiges Mitglied des Führungsteams wird Herr McGuire alle Finanzgeschäfte von Ecobat beaufsichtigen, einschließlich Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Steuern, Geschäftskontrolle und Finanzwesen. Er wird alle Aspekte der finanziellen Angelegenheiten und der Entscheidungsfindung verwalten.

„Lloyd hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Nutzung finanzieller Erkenntnisse zur Umsetzung von Unternehmensstrategien. Wir sind sehr glücklich, dass er die Finanzgeschäfte unserer Organisation leitet, während wir das Geschäft mit Batterien sicherer und nachhaltiger machen", sagte Marcus Randolph, CEO von Ecobat.

Herr McGuire verfügt über mehr als 15 Jahre funktionsübergreifende Erfahrung, u. a. als Berater für die Sanierung von Unternehmen, als Berater für finanzielle Umstrukturierungen und als Anwalt für öffentliche und private Unternehmen, Kreditgeber, ungesicherte Parteien und staatliche Stellen. Zuletzt war er als Partner für Unternehmensfinanzierung und Umstrukturierung bei FTI Consulting tätig. Davor absolvierte er ein Praktikum bei GSO Capital Partners der Blackstone Group, nachdem er im aktiven Dienst des United States Marine Corps als Judge Advocate gedient hatte. Während seiner Militärzeit konzentrierte er sich auf Rechtsstreitigkeiten und wurde mit einem Infanteriebataillon nach Afghanistan entsandt, wo er als Rechtsberater des kommandierenden Offiziers in Angelegenheiten wie Steuerrecht, Untersuchungen, Häftlingsoperationen und Kriegsrecht fungierte. Er besitzt einen B.A. der Southwestern University, einen J.D. der University of South Carolina und einen M.B.A. der Texas A&M University. Er ist Mitglied der Anwaltskammer von Texas, South Carolina und des District of Columbia und ist Mitglied des Texas A&M M.B.A. Advisory Board.

Herr McGuire stößt zu sechs weiteren Führungskräften, die jahrzehntelange globale Erfahrung und unübertroffenes Engagement in die Führung von Ecobat einbringen, um das Unternehmen bei der Transformation der Energiespeicherung weiter voranzubringen. Er wird dem Team am 19. September 2022 offiziell als Finanzvorstand beitreten.

Informationen zu Ecobat

Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien. Wir recyceln jedes Jahr fast 70 Millionen Blei-Autobatterien vollständig. Seit fast einem Jahrhundert macht Ecobat das Geschäft mit Batterien sicherer und nachhaltiger. Jetzt arbeiten wir weiter daran, Blei, Lithium und andere Materialien, die das tägliche Leben antreiben, effizienter zu nutzen. Weitere Informationen darüber, wie wir die Energiespeicherung verändern, finden Sie unter www.ecobat.com.

